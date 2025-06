Beste AMD Socket AM4-moederborden

In deze Moederbord Best Buy Guide zetten we de beste Socket AM4-moederborden op een rij. Deze socket vormt nog altijd de basis voor sommige van onze Desktop Best Buy Guide-systemen en dat is uniek; de eerste moederborden ermee verschenen al in 2016, negen jaar geleden! Wel is het zo dat een nieuw systeem met Socket AM4 bouwen inmiddels alleen nog interessant is in het lagere segment. Op hogere prijspunten vormt AMD's Socket AM5 een beter alternatief.

Aanraders voor beste Socket AM4-moederborden

Omdat je een nieuw AM4-systeem nu waarschijnlijk zult bouwen met een relatief goedkope processor, die ook minder hoge eisen aan bijvoorbeeld de stroomvoorziening stelt, hebben we alleen nog aanraders uitgezocht tot ongeveer 150 euro. Ben je om bepaalde reden op zoek naar een duurder Socket AM4-moederbord, bijvoorbeeld met de X570-chipset? Bekijk dan de vorige Moederbord Best Buy Guide voor Socket AM4, waarin we ook nog adviezen gaven in duurdere categorieën.

Updates 6-5-2025 We hebben dit advies gecheckt en dit zijn nog steeds onze aanraders. 21-12-2024 We hebben dit advies gecheckt en één aanrader vervangen vanwege veranderingen in verkrijgbaarheid en prijzen. De rest van de aanraders blijft ongewijzigd. 19-11-2024 We hebben één aanrader vervangen vanwege veranderingen in verkrijgbaarheid en prijzen.

Biosupdate kan noodzakelijk zijn

Veel Socket AM4-moederborden zijn al lange tijd op de markt. Het kan dus zijn dat je aanschaf al een tijdje geleden is geproduceerd en niet out of the box compatibel is met de nieuwste processors, zeker als je een relatief nieuw model koopt, zoals de in 2024 uitgebrachte Ryzen 7 5700X3D. Je moet dan vooraf een biosupdate uitvoeren. Sommige moederborden hebben een zogenaamde biosflashbackfunctie waarmee dat zonder compatibele cpu kan, maar zeker bij goedkope borden kan het zijn dat je eerst een compatibele cpu nodig hebt om de biosupdate uit te voeren. Sommige webshops doen dat tegen een kleine vergoeding voor je.

De chipsets voor Socket AM4: A520, B450, B550 en X570 Op dit moment heb je bij de aanschaf van een Socket AM4-moederbord de keuze uit vier chipsets die nog breed verkrijgbaar zijn: A520, B450, B550 en X570. Om de onderkant van de markt te bedienen, is er de A520-chipset. De B450-chipset is een generatie ouder dan de 500-seriechipsets, maar ook tussen die twee zit nog een flink leeftijdsverschil; B550 is een jaar jonger dan X570. Op sommige punten zijn borden met de B550-chipset daardoor wat moderner, hoewel X570 op papier de luxere van de twee is. A520 B450 B550 X570 PCI Express uit cpu 20 PCIe 3.0 20 PCIe 3.0 20 PCIe 4.0 20 PCIe 4.0 PCI Express uit chipset 6 PCIe 3.0 6 PCIe 2.0 10 PCIe 3.0 16 PCIe 4.0 USB 10Gbit/s 1 2 2 8 USB 5Gbit/s 2 2 2 0 USB 2.0 6 6 6 4 SATA 2 2 4 4 Crossfire / SLI Nee Nee Ja Ja Tdp 5W 5W 5W 11W Overklokken Nee Ja Ja Ja In de tabel hierboven zie je de verschillen tussen alle courante chipsets. X570 is de meest luxe chipset en biedt PCI Express 4.0 zowel voor de lanes vanuit de cpu, die worden gebruikt voor de videokaartslots en de eerste M.2-ssd, als voor de lanes vanuit de chipset. Een X570-moederbord kan dus verschillende M.2-ssd's op PCIe 4.0-snelheid aansturen zonder dat je daarvoor lanes van je videokaart af hoeft te snoepen. De tdp van deze chipset is hierdoor wel hoger, waardoor flinke koelblokken of een ventilator nodig zijn. Ook heeft de X570-chipset de meeste en snelste USB-poorten: acht keer 10Gbit/s (USB 3.2 Gen 2). De B550-chipset is de midrangeoptie. Met een B550-moederbord kun je wel de PCIe 4.0-lanes van een Ryzen 3000- of 5000-processor gebruiken, maar werken eventuele extra PCIe- of M.2-slots nog op PCIe 3.0-snelheid. Dat is vooral relevant als je van plan bent om verschillende videokaarten of snelle M.2-ssd's te combineren. B550 heeft minder snelle USB-poorten, maar ook een lagere tdp, waardoor B550-moederborden altijd passief gekoeld kunnen worden. De oudere B450-chipset kan een voordelige keuze zijn, maar ondersteunt in zijn geheel geen PCIe 4.0. Het beperkte aantal chipsetlanes is zelfs nog gebaseerd op PCIe 2.0. Wel heb je net zoveel USB-poorten als op de B550-chipset. De A520-chipset doet weliswaar wel PCIe 3.0 op de chipsetlanes, maar heeft slechts één 10Gbit/s-USB-poort. In tegenstelling tot bij alle andere genoemde chipsets kun je bovendien de processor niet overklokken. Het geheugen kun je wel instellen op een hogere snelheid, mocht je dat willen.

Best Buy Gigabyte B550M DS3H (rev. 1.0/1.1/1.2/1.3) Socket AM4 • Micro-ATX • AMD B550 chipset 4.5 van 5 sterren (18 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 89,- € 79,- bij Megekko Bekijk alle prijzen De Gigabyte B550M DS3H is een mooi voorbeeld van een degelijk Socket AM4-moederbord dat wat de prijs betreft goed past bij een Ryzen 5-processor. Het bord is voorzien van een heatsink voor de vrm, zodat de stroomtoevoer naar de cpu stabiel blijft, maar je krijgt er geen ssd-koelers of andere luxe toevoegingen bij. Het arsenaal aan poorten blijft beperkt. Wel is het bord voorzien van PCIe 4.0 voor het primaire M.2-slot, vrij uniek in dit prijssegment, en is er een tweede M.2-slot met wat minder bandbreedte aanwezig. Het is vooral de scherpe prijs in verhouding tot het gebodene die ervoor zorgt dat de B550M DS3H een vaste waarde is in de Desktop BBG voor de beste 1080p-game-pc. Dit moederbord kwam al in 2020 op de markt en heeft sindsdien de nodige revisies gehad, die Gigabyte helaas allemaal onder dezelfde productcodes verkoopt. Heb je geluk, dan zou je bijvoorbeeld een versie met een DisplayPort-uitgang of een betere audiocodec kunnen krijgen, maar deze aanbeveling is gebaseerd op de specs die je in ieder geval krijgt.

Goedkoper alternatief Gigabyte A520M K V2 Socket AM4 • Micro-ATX • AMD A520 chipset 5 van 5 sterren (1 gebruikersreview) Prijs bij publicatie: € 53,- € 54,99 bij NBB.com Bekijk alle prijzen Een Socket AM4-moederbord kan nog veel goedkoper, mits je gaat voor een processor die geen al te hoge eigen aan de stroomvoorziening stelt. Voor een nieuwe aanschaf is dat doorgaans geen probleem, omdat nu nog een nieuw AM4-systeem kopen voornamelijk interessant is in het lage segment. Ook voor dit bord zouden we niet hoger gaan dan een processor met een 65W-tdp, omdat er geen vrm-koeling aanwezig is. Voor nog geen 60 euro bij de goedkoopste winkels biedt de Gigabyte A520M K V2 een featureset waarmee je als basisgebruiker uit de voeten kan. Ook kan dit bord interessant zijn als je een zeer beperkt budget hebt en daar echt de maximale prestaties uit wilt halen, door zoveel mogelijk aan de cpu en gpu uit te geven. In vergelijking met de duurdere Gigabyte B550M DS3H heeft dit bord maar twee geheugenslots, geen M.2-slot met PCIe 4.0-ondersteuning en überhaupt geen tweede M.2-slot. Opslag bijprikken zal dus met ouderwetse SATA-drives moeten gebeuren. Wil je een DisplayPort-uitgang voor de geïntegreerde gpu, dan kun je voor iets meer geld ook naar de MSI A520M Pro kijken.

Duurder alternatief ASUS TUF Gaming B550-PLUS Socket AM4 • ATX • AMD B550 chipset 4.5 van 5 sterren (41 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 119,- € 114,- bij Azerty Bekijk alle prijzen Heb je juist wat meer te besteden, dan kun je een wat luxere keuze maken met de ASUS TUF Gaming B550-Plus. Dit moederbord heeft in vergelijking met de Gigabyte B550M DS3H bijvoorbeeld een kwalitatief betere vrm op basis van powerstages in plaats van losse mosfets, waardoor je alle Socket AM4-processors probleemloos kunt draaien, zelfs de 16-core-5950X. Daarnaast beschikt de ASUS over 2,5Gbit/s-ethernet, twee snelle M.2-slots en een betere audiocodec. Ook het aansluitingenpaneel is bij de ASUS TUF Gaming B550-Plus een stuk beter gevuld, zowel in kwantiteit als kwaliteit. In tegenstelling tot de andere twee borden beschikt de TUF zelfs over een moderne USB-C-poort. Een feature die de TUF B550-Plus nog mist, is wifi. Wil je zonder kabel kunnen internetten, dan kun je voor iets meer geld naar de ROG Strix B550-F Gaming WiFI II van dezelfde fabrikant kijken. Die heeft bovendien nog een iets betere vrm.

Mini-ITX ASRock A520M-ITX/ac Socket AM4 • Mini-ITX • AMD A520 chipset 2.5 van 5 sterren (3 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 103,- € 100,99 bij NBB.com Bekijk alle prijzen Bouw je een compact Mini-ITX-systeem, dan heb je natuurlijk een passend moederbord nodig. De ASRock A520M-ITX/ac is een relatief goedkoop moederbord met een opvallend goede, powerstagegebaseerde vrm. Het enige M.2-slot is beperkt tot PCIe 3.0-snelheid en de geïntegreerde wifi maakt gebruik van de verouderde Wi-Fi 5-standaard. Met een USB-C-poort en DisplayPort- en HDMI-uitgangen zijn de aansluitingen uitgebreid voor de prijs. De Gigabyte B550I Aorus Pro AX vormt een luxer alternatief, met een PCIe 4.0-M.2-slot, een tweede M.2-slot op PCIe 3.0-snelheid, 2,5Gbit/s-ethernet, betere onboard audio, modernere wifi en luxe features zoals een geïntegreerd i/o-shield. Daar betaal je echter wel fors extra voor.

