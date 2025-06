De beste 1080p-game-pc

Voor dit gamesysteem hanteren we 'intern' de naam 1080p-systeem, maar eigenlijk kun je met dit systeem wel meer dan op een scherm met 1920x1080 pixels gamen. Het is dan ook eerder een mainstream-gamesysteem dan een 1080p-systeem dat we misschien als instapsysteem zouden bestempelen. Met andere woorden: ook op 1440p-schermen kun je er best mee uit de voeten, al zul je dan iets minder hoge eisen aan framerates en grafische pracht moeten stellen. Op 1080p kun je met dit systeem op gemiddeld pakweg 100fps rekenen, uiteraard afhankelijk van de games die je speelt.

Updates 28-5-2025 We hebben dit advies gecheckt en dit zijn nog altijd onze aanraders.

17-1-2025 We hebben de voeding vervangen wegens aanhoudend slechte verkrijgbaarheid van het origineel.

31-12-2024 De originele ssd is nauwelijks nog verkrijgbaar en hebben we daarom vervangen door een andere 1TB-drive.

Direct naar:

Om zulke framerates mogelijk te maken, hebben we een Nvidia RTX 4060-videokaart gekozen. Daarmee is het in theorie mogelijk om raytracing in te schakelen, al is het effect daarvan vanzelfsprekend niet zo imposant als bij een RTX 4080. De videokaart combineren we met een AMD Ryzen 5-processor van de vorige generatie, dus met AM4-socket. Als behuizing nemen we een prijswinnaar uit de round-up van budgetvriendelijke behuizingen: de X3 Mesh van Montech. Met zijn zes fans kun je daar wat koeling betreft voorlopig goed mee uit de voeten. De onderdelen komen samen op een mATX-moederbord van Gigabyte, waar we een 1TB grote ssd en 32GB DDR4-geheugen op plaatsen. Met de zuinige gpu en cpu hebben we voldoende aan een voeding van 400W, al kun je altijd een exemplaar met wat meer vermogen kopen om eventuele toekomstige upgrades van prik te kunnen voorzien.

Processor AMD Ryzen 5 5600 Boxed AM4 socket • Hexa (6) core @ 3,5GHz-4,4GHz 5 van 5 sterren (11 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 101,- € 100,99 bij NBB.com Bekijk alle prijzen Zoals we al aangaven, is de processor niet van de laatste, maar van de vorige generatie van AMD. De Ryzen 5 5600 levert echter een uitstekende prijs-prestatieverhouding in games, zoals we in onze laatste processor-BBG zagen. Als het om prestaties per euro gaat, wordt de R5 5600 enkel door de R5 5500 ingehaald, maar die heeft net te weinig spierballen voor ons systeem. Met zes volwaardige cores en een maximale kloksnelheid van 4,4GHz kan de R5 5600 de videokaart prima bijbenen. Hij is bovendien snel genoeg voor andere taken, zoals wat (lichte) beeldbewerking en natuurlijk 'kantoorwerk'. Eventueel kun je in het AM4-moederbord een krachtiger processor steken, maar als je een echt grote stap wil maken, zul je ook andere componenten, zoals de voeding, koeler en eventueel zelfs het moederbord, moeten upgraden. Omdat we een losse koeler gebruiken, kun je eventueel een 'tray'-model kiezen dat zonder boxed koeler wordt geleverd. Als de shop van jouw voorkeur die verkoopt, kan dat een tientje besparen. Lees de volledige review: AMD Ryzen 5 5500 en 5600 - 'Identieke' cpu's zijn opvallend verschillend

Moederbord Gigabyte B550M DS3H (rev. 1.0/1.1/1.2/1.3) Socket AM4 • Micro-ATX • AMD B550 chipset 4 van 5 sterren (17 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 79,- € 79,- bij Megekko Bekijk alle prijzen Een geschikt moederbord selecteren is altijd wat lastig. Enerzijds willen we het systeem kosteneffectief houden, maar we willen natuurlijk niet te veel inleveren op features. Toch is het moederbord dat we voor deze build kozen niet het meest uitgebreide. Ten eerste is het een mATX-bord, waardoor er wat minder ruimte is voor slots en poorten. Ook is het bord niet uitgebreid voorzien van heatsinks, zoals duurdere moederborden dat wel zijn. Zo is de M.2-ssd niet van een heatsink voorzien, en ook de spanningsvoorziening van de processor wordt maar mondjesmaat gekoeld. Onze processor is met een tdp van 65W echter lekker zuinig, dus de vrm wordt niet zwaar belast. De ssd wordt met een opgenomen vermogen van amper 5W niet bepaald warm. Wees wel gewaarschuwd dat dit bord geen USB-C-poorten heeft: alle USB-kabels zul je via een A-stekker moeten aansluiten.

Geheugen G.Skill Aegis F4-3200C16D-32GIS 32GB DDR4 @ 3.200MT/s, kit van 2 3.5 van 5 sterren (10 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 44,- € 52,60 bij Paradigit Bekijk alle prijzen Het geheugen in dit systeem is al eerder voorbijgekomen in de Desktop BBG; het is hetzelfde Aegis F4-geheugen van G.Skill dat we eerder aanraadden. Met een prijs van slechts 65 euro voor een knap kitje van 32GB is DDR4 nog altijd een stuk goedkoper dan DDR5: nog een reden om het AM4-platform boven AM5 te prefereren. Het geheugensetje heeft een snelheid van 3200MT/s. Voor onze benchmarks zetten we het XMP-profiel in het bios aan, waardoor het geheugen keurig op de opgegeven 3200MT/s werkt.

Ssd WD Black SN770 1TB M.2 80mm • PCI-e 4.0 x4 5 van 5 sterren (4 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 69,- € 67,90 bij ALTERNATE.nl Bekijk alle prijzen De SN770 van WD biedt goede prestaties en combineert die met een lage prijs. Hoewel de drive een zogeheten dram-loos ontwerp is, zijn de prestaties dik in orde. De SN770 is niet de snelste drive, maar een uitstekende allrounder. De functie van de dram-cache wordt overgenomen door het werkgeheugen, waardoor op componenten bespaard kan worden. Dat levert een snelle drive op die goed verkrijgbaar is bij veel winkels en slechts ruim 50 euro kost. De SN770 is ook nog eens vrij zuinig. We gaven de drive eerder al, toen de prijs nog een stuk hoger lag, een Excellent-award en die verdient de ssd nog steeds. Lees de volledige review: De WD Black SN770 - Verrassend vlotte dram-loze Gen4-drive

De goedkoopste leveranciers van deze configuratie kun je hier bekijken.

Je kunt elk onderdeel upgraden, mits ook de upgrades bij elkaar passen natuurlijk. Onderstaand zie je de upgrades en alternatieven die wij voor het 1080p-systeem zouden overwegen.

Videokaart AMD Radeon RX 7600 Max. 2,625GHz • 8GB GDDR6 • Geen prijzen beschikbaar Bekijk product De videokaart is de meest bepalende factor in een game-pc. In zijn huidige vorm, met een RTX 4060-videokaart, kost het systeem ongeveer 800 euro. Je kunt het budget een beetje oprekken en ruimte maken voor een krachtiger videokaart, of juist krimpen en het systeem meer als instap-game-pc configureren. Richting dat iets goedkopere segment zou je de RX 7600 van AMD kunnen overwegen. Daarmee lever je een heel klein beetje in op prestaties, en de raytracing-prestaties zijn eigenlijk non-existent, maar je betaalt wel enkele tientjes minder. Daar staat tegenover dat de kaart iets minder zuinig is, en de energieprijs moet je eigenlijk ook meerekenen in het kostenplaatje. Richting een iets duurder segment kun je kiezen voor een AMD-, Nvidia- en tegenwoordig ook Intel-kaart. Wat AMD betreft kun je naar een RX 7700 XT of 7600 XT uitwijken. Die eerste is flink duurder maar ook een stuk krachtiger, terwijl de 7600 XT slechts een paar tientjes duurder is en ongeveer vergelijkbaar presteert. Die laatste kaart heeft met 16GB wel twee keer zoveel vram, waarmee hij mogelijk iets toekomstbestendiger is. Een kaart op basis van Nvidia's RTX 4060 Ti-chip is tegen de honderd euro duurder, maar is ook leverbaar met 16GB vram en is stukken sneller dan de gewone RTX 4060. Een laatste alternatief is de Intel Arc B580. Die is iets sneller dan de RTX 4060, maar verbruikt ook meer energie en combineert volgens benchmarks van Techspot minder goed met de gekozen processor.

Moederbord ASUS TUF Gaming B550-PLUS Socket AM4 • ATX • AMD B550 chipset 4.5 van 5 sterren (41 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 114,- € 114,- bij Azerty Bekijk alle prijzen We schreven het al: het gekozen moederbord is functioneel, maar niet bepaald luxe. Bovendien oogt een mATX-moederbord in een ATX-behuizing, zeker met het oog op het glazen zijpaneel, niet heel mooi. We zouden dan ook een groter, luxer ATX-moederbord aanraden, helemaal als je overweegt ooit te upgraden naar een iets krachtiger processor zoals de 5800X3D. Mede vanwege het wat Spartaanse aantal USB-poorten op het Gigabyte-bord (USB-C ontbreekt zelfs) zouden we een bord als de ASUS TUF Gaming B550-Plus overwegen. Dat kost twee à drie tientjes meer, maar voor dat geld krijg je betere koeling op de vrm en ssd, snellere USB-poorten en een sneller netwerk.

Op veler verzoek hebben we dit keer ook een advies voor een goede gamingmonitor die past bij dit advies. Daarvoor schakelen we collega-redacteur Friso Weijers in, die voor Tweakers monitors test. Net als bij de onderdelen zelf, kiezen we niet de allerbeste en allerduurste optie, maar letten we ook goed op de verhouding tussen prijs en kwaliteit. We horen graag of jullie deze toevoeging aan de Desktop BBG kunnen waarderen.

Best Buy Samsung Odyssey G4 (BG400EU) 25" Zwart 24,5" • 1920x1080 (Full HD) • 240Hz • IPS • 1ms 5 van 5 sterren (1 gebruikersreview) Prijs bij publicatie: € 159,- € 158,99 bij CAPS Bekijk alle prijzen De Samsung Odyssey G4 (25BG400) is een goede full-hd-gamingmonitor voor een prima prijs. Het vlakke 25"-ips-paneel rust op een stabiele, in hoogte verstelbare poot. De responstijden zijn in orde: alle transities vallen onder de 4ms en komen daarmee op tijd voor de hoge 240Hz-refreshrate. De overshoot blijft voor de meeste transities binnen de perken. FreeSync en G-Sync worden officieel ondersteund en ook heeft dit scherm een motionblurreductionfunctie, die echter niet in combinatie met adaptive sync kan worden ingeschakeld. De maximale helderheid is lekker hoog en het contrast voor een ips-paneel niet slecht, waarbij het scherm beperkt is tot de standaard sRGB-kleurruimte. De kleurweergave is alleszins redelijk, al kan de uniformiteit wat beter. Van de hdr-weergave hoef je ook weinig te verwachten, net zoals op andere betaalbare gamingschermen. Lees de volledige review: Twee 240Hz-gamingmonitoren getest - Snelle schermen voor een zacht prijsje

We hebben onze benchmarksuite voor games vernieuwd, dus we kunnen nog niet vergelijken met andere systemen. De games die we tot dusver testten, kregen een beetje een baard, daarom hebben we de suite geüpdatet. We hebben de selectie games gelijkgetrokken aan een subselectie die we op videokaarten draaien. Daarom hebben we als vergelijkingsmateriaal voor games de benchmarks van videokaarten opgenomen. De overige benchmarks zijn ongewijzigd, dus die vergelijken we met oudere edities van de Desktop BBG.

Gamebenchmarks

Bij een game-pc zijn de prestaties in games vanzelfsprekend het allerbelangrijkst. We testen nieuwe games voor dit BBG-systeem, dus vergelijken we met resultaten uit videokaartenreviews. Die zijn met een veel luxer systeem (de snelste processor, snel geheugen) getest en hebben daarom een streepje voor. Desalniettemin zal vooral de videokaart de bottleneck voor de games zijn, dus geven de resultaten een goede indruk. Zo zul je zien dat de Nvidia RTX 4060 hoger scoort dan ons 1080p-gamesysteem, omdat die eerste met een overgeklokte Core i9-13900K is getest en in de game-pc een tragere R5 5600 zit.

In Avatar is de 4060 Ti veel sneller, maar dat is ook een veel duurdere videokaart. De AMD 7600 (XT)-alternatieven zijn redelijk gewaagd aan de RTX 4060 in ons systeem.

Cyberpunk profiteert meer van de snellere processor bij de videokaarttestsystemen; daardoor blijft onze build wat achter. Toch kun je ook Cyberpunk met de RTX 4060 nog met 60fps op Ultra spelen. Als je raytracing inschakelt, moet je genoegen neemt met een halvering van de framerate.

F1 2023 is een game die net als zijn voorganger ook op bescheiden hardware enorm hoge framerates haalt. Met ruim 200fps op Medium - en nog altijd de helft daarvan op Ultra-settings - hoef je niet bang te zijn voor gestotter. Pas als je DXR inschakelt, zakt de framerate behoorlijk in, maar dan haal je met ons systeem nog altijd een speelbare 55fps.

Starfield, ten slotte, is een behoorlijk zware game. Met de 4060 is hij alleen met de Medium-preset redelijk comfortabel speelbaar. De prestaties zijn dan vergelijkbaar met die van de AMD 7600 (XT)-kaarten.

Voor de echt zware games als Avatar en Starfield haal je met de Utra-instellingen geen 60fps. Je zult dus genoegen moeten nemen met iets lagere instellingen, of DLSS moeten inschakelen. Dat laatste is ook een goede optie als je in Cyberpunk absoluut gebruik wilt maken van raytracing.

Opgenomen vermogen en geluid

Met een opgenomen vermogen van nog geen 250W tijdens maximale belasting is dit een van de zuinigste systemen die we recent hebben gebouwd. De 400W-voeding heeft dus voldoende speelruimte. In idle gebruikt het systeem wat meer dan het systeem van vorig jaar, wat deels komt door de aanwezigheid van zes fans. Als we ze uitzetten, daalt het vermogen in idle tot 41W.

Dankzij de zes fans in de X3-behuizing blijven de belangrijkste hittebronnen - de cpu en gpu - onder maximale belasting lekker koel; we meten de laagste temperaturen van alle recente BBG-systemen. Wie bang is dat daar een enorme hoeveelheid kabaal van de ventilators tegenover staat, kunnen we geruststellen. Doordat de fans ongereguleerd via molex-stekkers worden aangesloten is het systeem zeker in idle niet het stilste, maar met een geluidsdruk van 32dB(A) is het geen vervelend luid systeem. Ook onder zware belasting is het systeem - ondanks die zes fans - niet storend luidruchtig.

Overige benchmarks

We hebben ook onze overige benchmarks op het systeem gedraaid, en aangezien die niet zijn gewijzigd ten opzichte van eerdere BBG-systemen, kunnen we directe vergelijkingen maken. In PCMark zijn de prestaties iets minder dan die van het bijna gelijke systeem uit maart 2023, maar in de cpu-benchmarks scoren de twee systemen redelijk vergelijkbaar.