Twee 240Hz-gamingmonitoren getest

Inleiding

Nog niet zo lang geleden kondigden fabrikanten vol trots hun eerste monitoren aan die een 240Hz-paneel hadden. Inmiddels zijn we zo'n vijf jaar verder en is 240Hz geen feature meer om veel ophef over te maken in je persberichten. Voor consumenten is er echter iets veel belangrijkers veranderd: de prijzen van 240Hz-schermen zijn ruwweg gehalveerd. Dat betekent dat je nu al voor ongeveer 250 tot 270 euro een 25"-scherm met full-hd-paneel van 240Hz koopt. Game on! De twee schermen die we hier bekijken, zijn de Lenovo Legion Y25-25 en de Samsung 25" Odyssey G4, met de klinkende naam LS25BG400EUXEN. Het Lenovo-scherm koop je momenteel vanaf 270 euro en de G4 kost je ongeveer 260 euro. Voor dat geld koop je in beide gevallen een ips-scherm met een diagonaal van 25 inch, uiteraard met die genoemde 240Hz-verversingsfrequentie. Beide schermen ondersteunen FreeSync van AMD en zijn G-Sync compatibel, zodat ook als je videokaart geen 240Hz aankan, de beelden keurig op je scherm verschijnen. De minimale framerate voor de Legion is 44Hz en voor de Samsung is dat 48Hz; daarmee is het variabele frameratebereik van de schermen lekker groot. Wat hun specificaties betreft, ontlopen de schermen elkaar nauwelijks. Ook hun prijs is vrijwel gelijk, dus waar zitten de verschillen? We vergelijken de twee rappe displays en zetten ze naast schermen van andere fabrikanten met redelijk hoge refreshrates. Veel 240Hz-schermen hebben we nog niet getest, maar de Legion en Odyssey laten zien dat dergelijke schermen steeds bereikbaarder worden.

Featureset en praktijk

De twee schermen zijn gemaakt om te gamen én om de prijs relatief bescheiden te houden. Daar zijn bepaalde concessies voor gedaan, maar toch hebben beide fabrikanten geprobeerd de relevante features te behouden. Zo is de functionaliteit wat uitgekleed, want beide schermen beperken zich tot enkel de sRGB-kleurruimte, naast enkele opties om de weergave nog wat te personaliseren en aan gaming aan te passen. Wel vonden beide fabrikanten het uiterlijk belangrijk. Lenovo kiest bij de Legion voor ronde gaten als accent. Die zijn op de achterkant te vinden en ook de voet is geperforeerd. Bovendien is die voet voorzien van een blauwe onderkant, waardoor deze behoorlijk opvalt. De rest van het design is vrij strak, met een vrijwel edgeloos ontwerp voor de boven- en zijranden. De onderrand is breder en herbergt middenop het Legion-logo en rechts zes fysieke knoppen. De Odyssey heeft een drukker ontwerp, met een hoekigere voet en vooral de faux-speakers links en rechts onderin die opvallen. Ook de achterkant valt behoorlijk op dankzij een blauw geribbelde, uitwaaierende bevestiging van de voet op de achterkant. De hele achterkant heeft ook een vrij druk reliëf. Het scherm zelf is, afgezien van de onderrand, eveneens vrijwel edgeloos en middenonder prijkt het Samsung-logo. Ergonomie De Legion en Odyssey hebben allebei een voet die het scherm flink wat bewegingsvrijheid geeft. Samsung laat het scherm in hoogte verstellen: je kunt het scherm 120mm verstellen. Ook is het scherm linksom en rechtsom rechtop in portretstand te zetten en je kunt het naar voor en naar achter kantelen, over respectievelijk 3 en 22 graden. Ten slotte kun je het scherm op de voet draaien, vijftien graden naar beide kanten. Die voet is een rechthoekige balk met een gespreide V-vormige, hoekige voet. In de staander naar het scherm toe zit een beugeltje waarmee je je kabels kunt vastzetten. Lenovo heeft dezelfde bewegingsvrijheid als Samsung aan de Legion toebedeeld. Het scherm is iets verder in hoogte verstelbaar met 130mm en ook de kantelfunctie is marginaal uitgebreider, dankzij een kanteling naar voren van 5 graden en 22 graden naar achter. De rotatiemogelijkheden naar portetstand zijn eveneens linksom en rechtsom, met 90 graden in plaats van de 92 graden van de Samsung. Op de voet kun je het scherm 30 graden linksom en rechtsom draaien. De voet, of tenminste de staander, is strakker en is een ronde buis. Ook hier is een eenvoudige vorm van kabelmanagement mogelijk dankzij een vaste ring waardoor je je kabels kunt voeren. Poorten Een flink verschil tussen de twee schermen is de manier waarop ze gevoed worden. Lenovo heeft een ingebouwde voeding, zodat je simpelweg een stekker in het scherm hoeft te steken. Samsung levert een kleine adapter mee die het scherm van gelijkstroom voorziet. De Legion Y25 heeft slechts één HDMI 2.0- en één DP 1.2-poort aan boord, maar zet daar wel een USB-hubje van 5Gbps naast. Samsung heeft twee HDMI 2.0-poorten en een enkele DP 1.2-poort en heeft een uitgang voor een hoofdtelefoon. De USB-poort die je ziet is voor servicedoeleinden en voor de eindgebruiker niet interessant. We noemden al even de faux-speakers, maar hoewel het dus lijkt of de Odyssey speakers aan boord heeft, is dat enkel een designelement en niet functioneel. De Legion Y25 heeft nog een laatste feature die bij de G4 ontbreekt: een beugeltje om je hoofdtelefoon aan te hangen. Het blauwe tabje aan de linkerkant van het scherm kun je gebruiken om die metalen beugel naar beneden te klappen. Bediening De Samsung Odyssey heeft een soort d-pad om het scherm te bedienen. Dat zit onderin in het midden, een beetje verstopt achter het Samsung-logo. Er is een middenknop en vier knoppen rondom. De middelste knop gebruik je als powerbutton en met de rest bedien je het menu. Het is flink wennen om dat menu te gebruiken en persoonlijk vond ik het niet heel prettig werken. De knoppen op de voorkant van de Lenovo Legion zijn wat traditioneler wat functionaliteit betreft en ergens werkt dat iets prettiger. Dat heeft wel weer als nadeel dat de knoppen erg zichtbaar zijn. Beide menu's zijn vrij karig, maar functioneel. Bij de Legion zijn er menu's om de belangrijkste beeldeigenschappen aan te passen en je kunt de instellingen voor gaming aanpassen. De Odyssey heeft wat uitgebreidere opties, waaronder de mogelijkheid zelf een crosshair aan te zetten. Ook kun je bijvoorbeeld je kleurkanalen bijstellen en je hebt meer controle over de weergave. De G4 heeft nog één speciale feature: de Ultrawide Game View. Daarmee simuleer je een ultrawidemonitor en zie je dus aan de zijkanten van je speelveld meer dan wanneer je standaard 16:9-verhouding weergeeft. Naast een ultrawide-21:9-verhouding kun je ook andere afwijkende verhoudingen kiezen.

Testmethode en testveld

Portrait Displays SpectraCal C6-colorimeter Voor deze review hebben we zoals gebruikelijk een uitgebreide reeks metingen uitgevoerd. We meten helderheid, contrast en kleurweergave met behulp van een Spectracal C6-colorimeter, een X-rite i1 Photo Pro 2-spectrofotometer en Portrait Displays Calman Color Calibration-software. We testen monitors zoals ze uit de doos komen, waarbij we de helderheid voor kleurmetingen afstellen op een waarde die de 150cd/m² zo dicht mogelijk benadert. Eventuele sRGB- en Adobe RGB-modi meten we apart. Datzelfde doen we voor een eventuele hdr-stand. Responstijden meten we met een fotosensor en de LeCroy Waverunner 6100-oscilloscoop. We hebben voor dit artikel uitgebreidere responstijdtests uitgevoerd, waarbij we twintig overgangen hebben doorgemeten. De inputlag bepalen we met een Leo Bodnar-tester, waarbij we naast 1080p-60Hz- ook 1080p-120Hz-signalen naar het scherm sturen. Om de kijkhoeken te bepalen, meten we onder een hoek van 45 graden de resterende helderheid en de kleurverandering ten opzichte van een loodrechte meting. Voor de uniformiteitsmeting kijken we naar de verhouding tussen de helderheid op vijftien meetpunten, gemeten op een volledig wit en een volledig zwart scherm. Ook bepalen we de relatieve kleurverschillen langs de randen ten opzichte van het midden. Tot slot meten we het energiegebruik van de monitor, zowel op de maximale helderheid als op een vaste helderheid van 150cd/m². De testmethode is sinds kort aangepast: vooral de metingen voor kleur- en grijsafwijkingen en de manier waarop we die meten hebben we aangepast. Meer uitleg over die aanpassingen lees je in dit .plan. Kleurruimte Standaardweergave sRGB Lenovo Legion Samsung Odyssey G4 Lenovo Legion Samsung Odyssey G4 Beeldmodus Standard Custom sRGB sRGB Witpunt (6504K) Normal Normal Normal Normal Gamma 2,2 2,2 Gamma-instelling 2.2 Mode1 2.2 Mode1 De menu-instellingen van de Lenovo en Samsung bij de tests in de drie kleurruimtes Testveld We hebben de snellere gamingschermen met een beelddiagonaal van 24 tot 25 inch als vergelijkingsmateriaal genomen. Daarbij hebben we als ondergrens schermen gekozen die 165Hz als verversingsfrequentie aankunnen. De twee geteste schermen zijn uiteraard 240Hz-schermen. De helft van de geteste schermen heeft een VA-paneel, de andere helft een ips-paneel. In de onderstaande tabel vergelijken we de twee geteste 240Hz-schermen. De prijzen van de geteste schermen staan in een tweede tabel hieronder. Monitor Paneeltype Refresh Actuele prijs Lenovo Legion Y25-25 ips, 1080p 240Hz Onbekend Samsung Odyssey G4 25" ips, 1080p 240Hz € 158,99 AOC 24G2SU/BK VA, 1080p 165Hz € 193,- AOC C24G2U/BK VA, 1080p 165Hz Onbekend Iiyama G-Master GB2470HSU-B1 ips, 1080p 165Hz € 179,99 Iiyama G-Master GB2570HSU-B1 ips, 1080p 165Hz € 168,99 Iiyama G-Master Red Eagle G2466HSU-B1 VA, 1080p 165Hz Onbekend ViewSonic VX2718-P-MHD VA, 1080p 165Hz € 119,90 Model Lenovo Legion Y25-25 Samsung Odyssey G4 25" Scherm Schermdiagonaal 24,5" 25" Gebogen scherm Nee Nee Resolutie 1920x1080 (full hd) 1920x1080 (full hd) Beeldverhouding 16:9 16:9 Pixeldichtheid 90ppi 88ppi Paneel en backlight Soort paneel Lcd Lcd Lcd-paneel Ips Ips Snelheid Reactietijd 1ms 1ms Refreshrate 240Hz 240Hz G-Sync ondersteuning G-Sync Compatible FreeSync ondersteuning FreeSync Premium FreeSync Premium FreeSync max. refresh rate 240Hz Beeldtechniek Kijkhoek 178° 178° Helderheid 400cd/m² 400cd/m² Contrastverhouding (statisch) 1.000:1 1.000:1 Kleurdiepte 8-bit (16,7 miljoen) Aansluitingen Video in DisplayPort, HDMI DisplayPort, 2x HDMI Totaal video-ingangen 2x 3x Uitgangen (monitoren) 3.5mm USB-hub (downstream) USB 2.0 Eigenschappen Ergonomie 90° horizontaal draaibaar (Pivot), Hoogte verstelbaar Draaibaar op voet, Hoogte verstelbaar, Verticaal kantelbaar Stroomverbruik 30W 18W Beugelbevestiging Vesa 100mm Vesa 100mm Meegeleverde accessoires/kabels DisplayPort, USB HDMI Afmetingen Hoogte 512,5mm 552,9mm Instelbare hoogte 120mm Minimale hoogte 432,9mm Hoogte (zonder voet) 341,1mm Breedte 558,7mm 558,5mm Diepte 250,5mm 244,8mm Diepte (zonder voet) 85,4mm Gewicht en kleur Gewicht 5,59kg 4,5kg Gewicht (zonder voet) 2,8kg Kleur Zwart Zwart

Responstijd en inputlag

Een 240Hz-scherm koop je uiteraard primair voor gaming, zodat je kunt profiteren van de hoge verversingsfrequentie en hopelijk snelle transities. Zowel Lenovo als Samsung beloven 1ms voor grijs-naar-grijstransities in de snelste overdrivestand, wat ongetwijfeld een bestcasescenario is. Voor een 240Hz-scherm zouden transities niet langer dan 4,16ms mogen duren om binnen een enkel frame te passen. We meten de responstijden eerst met de overdrive uitgeschakeld, vervolgens zetten we de overdrive op de maximale stand en ten slotte kijken we in welke stand de reactietijden optimaal zijn. Dat wil zeggen, bij welke overdrivestand zijn de reactietijden kort, maar zijn ook de under- en overshoot beperkt. Met overdrive worden de pixels immers met hogere spanningen aangestuurd om zo snel mogelijk de lichtdoorlaatbaarheid van de lcd te veranderen, maar dat betekent vaak dat de kristalletjes iets te ver draaien en daardoor hetzij te veel, hetzij te weinig licht blokkeren. Dat fenomeen wordt over- en undershoot genoemd en kan tot storende artefacten leiden. Volgens Samsungs specificaties moet de Odyssey G4 responstijden van 1ms voor grijs-naar-grijstransities kunnen halen en ook Lenovo adverteert met responsetijden van 3ms of 1ms bij de Extreme-overdrivestand. In beide gevallen zien we die 1ms niet terug in de standaardtransisties, al komt de G4 wel op slechts 1,6ms voor de overgang van licht naar donkergrijs. Daar is wel de overdrive op de agressiefste stand voor nodig, met forse overshoot tot gevolg. Dat is bij de Lenovo veel minder het geval: daar lijkt de overdrive nauwelijks invloed op de aansturing van de pixels te hebben. Uitgebreide responstijdentest Omdat responstijden voor gamingschermen als deze extra belangrijk zijn, hebben we naast de beperkte metingen ook onze uitgebreide responstijdenmetingen uitgevoerd. Daarbij meten we de responstijden en overshoots van twintig transities. De Legion hebben we op de optimale (Fast) en snelste (Extreme) overdrivestand doorgemeten op 240Hz. Bij de Odyssey is enkel de optimale overdrivestand, 'Faster' in dit geval, gemeten. De Legion haalt alleen bij overgangen van en naar zwart of wit responstijden van minder dan 4ms: de grijs-naar-grijsovergangen vragen meer tijd. De responstijden kunnen sneller zijn als je de overdrive op maximaal zet, zoals te zien in het tweede diagram, maar dan is de overshoot voor bepaalde transities wel heel hoog. Bij de Odyssey zijn juist de grijs-naar-grijsovergangen sneller, maar alle transities blijven ruim onder de 4,2ms die een frame op 240Hz duurt. Inputlag Eigenlijk zou een 240Hz-scherm, net als de transities, een inputlag van niet meer dan 4,2ms moeten hebben. We testen met de Leo Bodnar-meter echter standaard op 60Hz, waarvoor 16,6ms al genoeg is. We meten voor beide schermen echter net onder de negen milliseconden, ongeveer genoeg voor een 120Hz-scherm dus. Nu is er geen scherm dat zo'n lage inputlag heeft om een verversingsfrequentie van 240Hz bij te houden, dus dat zullen we de Legion en G4 niet te zwaar aanrekenen. Inputlag 60Hz Monitor Gemiddelde tijd in ms (lager is beter) ViewSonic VX2718-P-MHD 8,4 Iiyama G-Master GB2570HSU-B1 8,5 Lenovo Legion Y25-25 8,7 AOC 24G2SU/BK 8,7 Samsung Odyssey G4 (LS25BG400EUXEN) 8,8 AOC C24G2U/BK 9,4 Iiyama G-Master Red Eagle G2466HSU-B1 12,3 Iiyama G-Master GB2470HSU-B1 12,4

Standaardweergave: helderheid, contrast en kleur

We testen het scherm vrijwel zonder aanpassingen direct uit de doos, met enkel de helderheid aangepast tot 150cd/m². Omdat we verder niets aanpassen om de prestaties van het scherm te optimaliseren, is het scherm dus nadrukkelijk niet op zijn beste stand ingesteld. Dat levert logischerwijs ook niet de beste resultaten in onderstaande grafieken: enkel de 'out-of-the-box'-prestaties. Hou dat in gedachten bij het bekijken van de resultaten. De minimale helderheid van de twee 240Hz-panelen is bijna gelijk en nog vrij fel, zeker in een donkere ruimte na een nacht gamen. Vergeleken met de overige schermen is die helderheid van pakweg 75cd/m2 echter niet heel verkeerd. Op het gebied van maximale helderheid neemt de Odyssey G4 een duidelijke voorsprong: het backlight stuwt de helderheid richting de 500cd/m2, flink hoger dan de andere geteste schermen. Op het gebied van contrast scoren de twee snelle schermen weer vrijwel gelijk en best aardig voor ips-panelen, al laat Iiyama zien dat een ips-paneel ook best een hoger, en ironisch genoeg ook een beduidend lager, contrast kan halen. Beide monitoren geven in hun standaardweergave een kleurbereik weer die het meest overeenkomt met de sRGB-kleurruimte. De dekkingsgraad daarvan is bij de Lenovo iets beter dan bij de Samsung. Die laatste is ook vrij warm afgesteld, met een kleurtemperatuur van net boven de 6000K. Bij het Lenovo-scherm komt die beter in de buurt van de gewenste 6504K. Ook het gamma ontloopt elkaar niet zo, maar ook hier is de Legion iets netter afgesteld. Voor alle schermen, met uitzondering van de ViewSonic, geldt dat de kleurweergave wel iets strakker mag, maar de Legion weet in ieder geval wel indruk te maken met zijn geringe grijsafwijking. De Samsung doet het wel aardig, zeker als we naar het totaalbeeld van de colorchecker kijken, maar Lenovo doet het iets beter. We geven voor de volledigheid nog even de meetresultaten in de oude ΔE 2000-waarden weer. Zo zie je dat beide schermen eigenlijk een nauwelijks waarneembare afwijking hebben: alles onder de drie is normaal gesproken niet zichtbaar. Lenovo Legion Y25-25 Samsung Odyssey G4

Weergave sRGB

We meten voortaan alle schermen door in de sRGB-kleurruimte; de gamut waarvoor de meeste content gemaakt wordt. In hun standaardweergave leek de weergave al sterk op de sRGB-stand en de resultaten worden dus niet heel significant anders dan in de standaardmodus. Sterker nog: terwijl de Samsung Odeyssey wel een stand heeft die daadwerkelijk sRGB heet, moeten we de instellingen voor de Legion op 'Standaard' laten staan om de beste sRGB-weergave te krijgen. Er is weliswaar een sRGB-stand, maar die levert hogere afwijkingen op dan de standaard-stand. De AOC-schermen laten zich niet netjes op de gewenste helderheid van 150cd/m2 instellen, maar de overige schermen gelukkig wel. Terwijl de Legion een betere sRGB-dekking en kleurtemperatuur dan de Odyssey G4 heeft, is bij die Samsung de kleurafwijking minder groot. De grijswaardenafwijking van de Legio Y25 is vergeleken met de standaardweergave flink toegenomen, terwijl de weergavemodus onveranderd op 'Standard' staat. Dat komt omdat we voor de sRGB-metingen ook het sRGB-gamma als target hanteren, dat vooral in donkerder tinten afwijkt van de 2.2-gammacurve die we gebruiken in de standaardweergavetests. In de ΔE ITP-metingen komt dat duidelijker naar voren dan in de ΔE 2000-waarden, omdat die eerste helderheidsafwijkingen zwaarder laat wegen. In de grafische weergave is goed te zien dat de grijswaardenafwijkingen voor donkere tinten met de ΔE ITP-berekeningen veel meer afwijken dan met de ΔE 2000-berekeningen. Toch laten beide schermen een prima beeld zien met nauwelijks zichtbare afwijkingen. Lenovo Legion Y25-25 Samsung Odyssey G4 Andere weergavemodi De Lenovo Legion Y25-25 heeft enkel een optie om sRGB aan of uit te zetten. Andere kleurruimtes worden niet ondersteund. Wel kun je gamemodi aanzetten: er zijn twee fps-standen FPS1 en FPS2, Racing, RTS en een zelfinstelbare gamemode Game1. Hetzelfde geldt voor de Odyssey G4: er is een optie om sRGB aan en uit te zetten, maar andere kleurruimtes als DCI-P3 of AdobeRGB worden niet ondersteund. Wel kun je diverse modi aanzetten, die vooral op gaming gericht zijn, zoals FPS, RTS, RPG en Sports . Er is ook een Cinema-stand en een modus DynamicContrast.

Hdr-weergave

De Samsung Odyssey doet hdr zonder morren, maar dat kunnen we niet van de Lenovo Legion zeggen. Door het scherm handmatig op hdr-weergave te schakelen konden we de hdr-metingen alsnog uitvoeren, maar automatisch ging dat niet. De Legion heeft ook geen hdr-certificering, want zoals je hieronder kunt zien, halen we zelfs de 400cd/m2 die vereist is voor de HDR400-certificering niet. Met andere woorden: je kunt het via het menu forceren, maar in de praktijk hoef je er niks van te verwachten. Beide schermen variëren hun helderheid niet naar gelang een kleiner deel van het scherm fel verlicht moet worden: dat is voorbehouden aan schermen die beter hdr weergeven. Beide schermen vertonen behoorlijke afwijkingen in zowel de kleurweergave als grijswaarden van hdr-content, waarbij vooral opvalt dat de Lenovo Legion helderheid tekortkomt. De afwijkingen mét luminantie zijn groter dan zonder, terwijl we in de regel het omgekeerde zien. Los daarvan is de hdr-weergave van beide schermen allerminst imponerend, niet alleen wegens de afwijkingen, maar natuurlijk vooral omdat ze nauwelijks licht produceren en een laag contrast hebben.

Uniformiteit en kijkhoeken

Samsung heeft zijn kijkhoeken soms net iets beter voor elkaar, maar veel ontlopen ze elkaar niet. De horizontale hoeken zijn niet bijzonder indrukwekkend, terwijl ook verticaal weinig helderheid overblijft. Vergeleken met de andere schermen in de test is het nog wel prima, maar geweldig is het niet. Natuurlijk hoeft dat ook niet echt, want met een relatief klein scherm, waar je als gamer in de regel gewoon recht voor zit, hoeven de kijkhoeken ook niet noemenswaardig groot te zijn. Bovendien zijn ips-schermen nooit zo indrukwekkend als oledschermen en voor dit geld verwachten we ook geen wonderen. Ook als we naar de kleurweergave onder schuine hoeken kijken, imponeren de 240Hz-schermen niet. De kleurfouten worden, zeker als je van onder of boven kijkt, al snel erg groot, dus is het zaak de hoogte van je scherm goed in te stellen. Beide monitoren zijn gelukkig voorzien van een in hoogte verstelbare voet, dus dat mag geen probleem vormen. Uniformiteit De schermen zijn relatief klein, maar ook dan kijk je het liefst tegen een uniform scherm aan, met weinig helderheidsverschillen die door het backlight of andere factoren worden veroorzaakt. We meten de verhouding tussen de hoogste en laagste helderheid van zwarte en witte vlakken met een volledig wit en volledig zwart scherm en berekenen de verhouding van de hoogste en laagste helderheid voor wit en zwart. Een cijfer dat 100 procent benadert, is volledig uniform en vertoont weinig helderheidsverschillen. Die berekening voeren we ook uit voor de hoogste versus gemiddelde helderheid van de zwarte en witte vlakken. Ook hier geldt dat een mooi uniform scherm de verhouding dicht tot de 100 procent laat naderen. Zowel de Lenovo Legion als de Samsung Odyssey G4 hebben behoorlijke helderheidsverschillen, wat in een vrij lage uniformiteitsverhouding tussen hoogste en laagste helderheid resulteert. Dat wordt een beetje weggemoffeld als we naar de gemiddelde helderheid versus hoogste helderheid kijken, maar de Legion varieert van 131 tot 152cd/m2, met vooral de bovenrand wat donkerder dan onder. Het Samsungscherm maakt het nog wat gekker en variëert van 128 tot 150cd/m2, met vooral het midden van het scherm helderder, met donkerdere randen. Ten slotte hebben we een foto van het scherm gemaakt terwijl het een zwart beeld toont, zodat we de uniformiteit bij zwartweergave kunnen visualiseren en bovendien kunnen zien waar het backlight eventueel wat licht langs de randen laat lekken. De foto is gemaakt en bewerkt om het effect overdreven weer te geven. Zoals al zichtbaar was in de uniformiteitsmatrix voor zwartweergave hebben beide schermen niet veel last van hotspots of backlightbleeding. Op de foto's zijn geen gekke lichtlekkages te zien.

Opgenomen vermogen

Verpakking Zowel de Lenovo Legion als de Samsung Odyssey G4 zitten in een kartonnen verpakking gevuld met piepschuim om het scherm te beschermen. De accessoires en het scherm zelf worden beschermd door de bekende dunne foamzakjes. We meten het opgenomen vermogen in twee scenario's. Eerst meten we het energiegebruik tijdens het weergeven van een 50 procent wit scherm met een helderheid van 150cd/m². Dat is de helderheid die we voor normaal gebruik aanhouden en waarmee we vrijwel al onze schermmetingen uitvoeren. Onder normale gebruiksomstandigheden vragen de schermen relatief wat meer energie dan de overige monitoren: alleen de Red Eagle van Iiyama zit tussen de Legion en G4 in. Op de maximale helderheid zijn beide 240Hz-schermen echter weer middenmoters. Als je deze schermen vijf dagen per week, acht uur per dag gebruikt op 150cd/m2, verstoken ze ongeveer 33kWh voor de Legion en bijna 38kWh in het geval van de Odyssey G4.

Conclusie