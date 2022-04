Wie nu naar de winkel gaat voor een gamemonitor, komt over het algemeen terug met een scherm dat tussen de 100 en 165 beelden per seconde kan laten zien. Dergelijke schermen zijn er intussen in allerlei formaten en met uiteenlopende resoluties en paneeltechnieken: tn-, ips- en va-panelen van full hd tot en met 4k. Wil je een nóg sneller scherm, dan is een 240Hz-monitor zo’n beetje het hoogst haalbare, hoewel er ook al 360Hz-schermen zijn getoond. De eerste schermen met deze refreshrate verschenen een jaar of drie geleden. Sindsdien hadden vrijwel alle 240Hz-schermen dezelfde eigenschappen, dankzij een tn-paneel met een full-hd-resolutie van paneelfabrikant AU Optronics. Je kon dan nog kiezen uit een diagonaal van 24,5 inch en een van 27 inch.

Dit jaar komen de ontwikkelingen in de 240Hz-categorie eindelijk in een stroomversnelling nu andere paneelfabrikanten als LG Display en Samsung instappen, en AUO zelf ook met nieuwe opties komt. In dit artikel stellen we alvast zeven nieuwe 240Hz-schermen op de proef.

Hogere resoluties, hogere refreshrates, nieuwe paneeltypen

Nu paneelfabrikanten nieuwe opties beschikbaar hebben, is 240Hz eindelijk niet langer het exclusieve domein van tn-panelen. Die staan weliswaar bekend om hun snelle responstijd, maar niet noodzakelijk om hun beeldkwaliteit. Zowel AUO als LG komt dit jaar met panelen van het ips-type die 240 beelden per seconde laten zien, maar belooft daarbij ook een bredere kijkhoek en een betere kleurweergave. Samsung zet intussen in op vertical alignment, dat juist een hoog contrast mogelijk maakt. Alle Samsung va-panelen met extra hoge refreshrate zijn bovendien gebogen, waar de concurrentie enkel platte panelen levert.

De 49"-Odyssey G9 C49G95T is de grootste 240Hz-monitor die je nu kunt kopen

Ook op het vlak van formaat en resolutie heb je er sinds vorig jaar extra opties bijgekregen als je kiest voor 240Hz. Twee van de schermen in deze test hebben een wqhd-resolutie, waardoor deze schermen een stuk scherper zijn dan de huidige full-hd-opties. Deze monitoren, de AOC AG273QZ en Samsung Odyssey G7 C27G75T, zijn gebaseerd op tn- en va-panelen. Later dit jaar moeten ook de eerste wqhd-ips-schermen met 240Hz-refreshrate verschijnen. Wil je een nog groter scherm met meer pixels? Samsung heeft inmiddels een 240Hz-versie van zijn 49"-‘superwide’ in het schap met 5120x1440 pixels, ofwel twee keer wqhd: de Odyssey G9 C49G95T. De fabrikant heeft ons al een sample toegezegd, maar voor deze test was die nog niet beschikbaar.

Naast schermen met een hogere resolutie hebben we ook één scherm in deze test opgenomen met een nóg hogere refreshrate: de Asus TUF Gaming VG279QM, waarvan het ips-paneel door middel van een overklok tot 280Hz reikt. Het einde van de race om de snelste refreshrate is nog zeker niet in zicht, want MSI, Asus, Acer en Dell (Alienware) hebben elk alweer een 360Hz-monitor in de pijplijn zitten. Deze schermen hebben een diagonaal van 24,5 inch en een full-hd-resolutie, waarbij de exemplaren van MSI, Acer en Asus een G-sync-scaler krijgen, terwijl de Dell-monitor Freesync ondersteunt. Deze monitoren moeten later dit jaar in de winkels liggen, het scherm van Asus zelfs al eind deze maand.