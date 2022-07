Mini-ITX-mobo's voor socket 1700

Het enige segment waarin we nog geen Intel socket 1700-moederborden hadden getest, was dat van de mini-ITX-moederborden. In een poll onderaan onze B660-round-up gaven jullie in grote meerderheid aan het liefst een test van betaalbare ITX-bordjes te zien. U vraagt, wij draaien: dit is een test van vier socket 1700-bordjes met de H610- en B660-chipsets, beginnend bij 129 euro.

Een goedkopere chipset is voor een mini-ITX-moederbord ook wel een logische keuze. Veel van de extra functies van bijvoorbeeld de Z690-chipset zijn voor een compacte pc niet zo relevant. Bijvoorbeeld het overklokken van de processor doe je vermoedelijk liever in een kast met meer koelpotentieel, en ruimte voor extra PCIe-slots met de grotere hoeveelheid lanes heb je op een ITX-bordje toch niet.

H610 B660 H670 Z690 PCIe (cpu) 16x PCIe 5.0 16x PCIe 5.0 +

4x PCIe 4.0 16x PCIe 5.0 +

4x PCIe 4.0 16x PCIe 5.0 +

4x PCIe 4.0 DMI 4x PCIe 4.0 4x PCIe 4.0 8x PCIe 4.0 8x PCIe 4.0 PCIe (chipset) 8x PCIe 3.0 6x PCIe 4.0 +

8x PCIe 3.0 12x PCIe 4.0 +

12x PCIe 3.0 12x PCIe 4.0 +

16x PCIe 3.0 USB 20Gbit/s 0 2 2 4 USB 10Gbit/s 2 2 2 6 USB 5Gbit/s 2 2 4 0 USB 2.0 6 6 6 4 USB totaal 10 12 14 14 Cpu overklokken Geheugen overklokken Geheugenslots 2 4 4 4

De belangrijkste verschillen tussen de chipsets in de Intel 600-serie

Voor deze test hebben we de methodiek van onze B660-round-up aangehouden. Dat betekent dat we twee vrm-tests uitvoeren: een 65W-test voor een appels-met-appelsvergelijking tussen alle borden, en een unlimited-test met een Core i7 12700K om de borden echt op de proef te stellen.

De testdeelnemers zijn de ASRock B660M-ITX/ac, de ASUS ROG Strix B660-I Gaming WiFi en de B660I Aorus Pro DDR4 en H610I DDR4 van Gigabyte. MSI heeft op het moment van schrijven geen betaalbaar mini-ITX-moederbord voor socket 1700 in zijn assortiment. Het bordje van ASUS is het enige model in de test dat DDR5-geheugen vereist, de overige borden werken met DDR4.