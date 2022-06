Goedkoop B660-moederbord uit China

Zegt de naam Soyo je nog wat? Gefeliciteerd, want dan behoor je officieel tot de oude garde. Deze moederbordfabrikant is terug van weggeweest, dit keer niet in de computerwinkel op de hoek, maar op AliExpress. Daar biedt Soyo onder andere een B660-bordje met een op papier zeer goede prijs-prestatieverhouding aan. Wij haalden het in huis en testten of het zo goed is als het lijkt.

Soyo is een van de roemruchte fabrikanten van moederborden, maar verloor halverwege de jaren nul de concurrentiestrijd met de 'grote vier': ASUS, Gigabyte, MSI en ASRock. Teruglopende marges hadden tot gevolg dat het in 2005 stopte met het verkopen van moederborden en in 2009 helemaal failliet ging, waarop bovendien een miljoenenboete voor de toenmalige cfo volgde vanwege effectenfraude.

Hoe het huidige Soyo exact is voortgekomen uit het Soyo van toen, is ons niet helemaal duidelijk. Wel maakt het goede sier met de oorspronkelijke oprichtingsdatum van het oude Soyo: in 1985. Verder weten we dat Soyo zich nu exclusief op de Chinese markt richt en naast een hoofdkantoor in Guangzhou vestigingen in Shenzhen en Shanghai heeft. Naast AMD- en Intel-moederborden verkoopt het bedrijf videokaarten van zowel AMD als Nvidia.

Zoals gezegd kwamen we bij het Soyo van nu terecht door de Classic B660M, een micro-ATX-bordje dat op AliExpress voor rond de 130 euro inclusief verzending wordt verkocht, maar eigenschappen heeft die hier pas gebruikelijk zijn als je de nodige tientjes meer uitgeeft. Dat vraagt natuurlijk om een test én onderzoek naar of en hoe zo'n bordje afwijkt van wat je van een bekend merk gewend bent.