Advies brandweer en verzekeraars: laad smartphone niet tijdens slapen

Laad apparatuur niet als je slaapt of niet thuis bent en voorkom 'overladen' van smartphones, tablets en andere apparatuur. Dat adviseert de brandweer in samenwerking met verzekeraars. Elektronica is een belangrijke oorzaak van branden.

Het advies om geen batterijen of lithium-io-accu's te laden als je niet thuis bent of ligt te slapen staat in de Risicomonitor Woningbranden 2017, die het Verbond van Verzekeraars samen met Brandweer Nederland heeft opgesteld. "Als de telefoon, tablet of apparatuur is opgeladen, is het verstandig meteen de stekker uit het stopcontact te halen", luidt het advies om 'overladen' te voorkomen.

Vooral goedkope, niet-originele laders kunnen makkelijk oververhit raken, zegt een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars tegen De Telegraaf. Hij noemt ze 'levensgevaarlijk'. Elektrische apparaten staan in de top vijf van oorzaken van woningbranden, maar de brandweer specificeert geen cijfers over laden als oorzaak. Bijna een op de vijf fatale woningbranden ontstaat in de slaapkamer. De belangrijkste plek in huizen waar branden ontstaan blijft de woonkamer: de helft van de fatale branden begint hier. Daarnaast start 16 procent van de branden in de keuken.