Gebruikers vinden Coinhive-code op betaalde streamingsite

Gebruikers hebben Coinhive-code op een betaalde streamingsite aangetroffen, waarmee de processor van bezoekers wordt gebruikt om de cryptovaluta Monero te genereren. Het gaat om een Amerikaanse site van UFC. De organisatie heeft nog niet gereageerd.

Verschillende gebruikers meldden dat ze de code op de betreffende site aantroffen en dat hun cpu-belasting omhoog ging, zo blijkt uit een Reddit-thread. Het gaat om de UFC-dienst Fight Pass, waar mensen tegen betaling mma -wedstrijden kunnen bekijken. De gebruiker die de thread postte, merkte de code op doordat zijn antivirusprogramma waarschuwingen toonde. De code is nu niet meer aanwezig. UFC heeft niet op vragen van The Register gereageerd, waardoor onduidelijk blijft waarom de code op de site aanwezig was.

Coinhive is een dienst die tegen een commissie van 30 procent gebruikers via javascript de cpu van sitebezoekers laat inzetten om de cryptovaluta Monero te delven. De dienst stak halverwege september de kop op, waarna de code op verschillende sites te vinden was. Bijvoorbeeld op een streamingsite van CBS en op The Pirate Bay, dat een van de eerste sites was en claimde de techniek te testen als vervanging voor advertenties. Sindsdien komt de code op meer sites voor en verschijnen er verschillende varianten.

In eerste instantie was Coinhive zonder toestemming van de gebruiker te draaien, maar inmiddels heeft het team achter het project een variant met opt-in gepubliceerd onder de naam AuthedMine.