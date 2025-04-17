Steeds meer videokaarten leverbaar voor adviesprijs, maar AMD-prijzen staan stil

De verkrijgbaarheid van de nieuwe generaties videokaarten is de afgelopen weken gestabiliseerd, waardoor steeds meer videokaarten te koop zijn voor hun adviesprijs. Van Nvidia worden alleen de topmodellen nog voor hogere prijzen verkocht. De prijzen van AMD's aanbod dalen amper.

Voor deze analyse hebben we gebruikgemaakt van prijs- en voorraaddata uit de Tweakers Pricewatch. Hoeveel kaarten van een individueel model er op voorraad zijn, communiceren winkels meestal niet. Daarom hebben we gekeken naar het aantal winkels dat een videokaartmodel (bijvoorbeeld Gigabyte RTX 5070 Eagle) binnen drie dagen kon leveren, en dat voor ieder model (bijvoorbeeld ASUS, MSI, etc.) op basis van een bepaalde gpu (bv. RTX 5070) bij elkaar opgeteld. Sinds half februari hebben we steeds op een vast peilmoment in de week de voorraden en prijzen vastgelegd.

Sinds de vorige keer dat we een duik in de voorraaddata van videokaarten namen, bijna een maand geleden, lijken de voorraden te zijn gestabiliseerd. De trend is nog steeds licht stijgend, maar in de voorbije weken waren er steeds tussen de 750 en 950 modellen op voorraad. Shops hebben doorgaans meerdere kaarten op voorraad van hetzelfde model, dus dit betekent dat er in feite vele duizenden videokaarten in de magazijnen van Nederlandse webwinkels liggen.

Prijsontwikkeling van Nvidia GeForce-gpu's

  • RTX 5090
  • RTX 5080
  • RTX 5070 Ti
  • RTX 5070

Bij alle Nvidia-kaarten zien we een dalende prijstrend. Bij de RTX 5080 en RTX 5090 is die het sterkst, omdat dat de enige kaarten zijn die nog altijd duurder zijn dan de adviesprijs. Vooral de RTX 5090 kun je nog lang niet voor de msrp aanschaffen; de goedkoopste leverbare kaart kost je nog altijd ruim 500 euro meer. Vijf weken geleden was dat verschil echter nog 1000 euro, dus zelfs bij Nvidia's topmodel gaat het langzaamaan de goede kant op.

De RTX 5070 Ti en RTX 5070 zijn al wekenlang te krijgen voor hun adviesprijs of vlak daarboven. De RTX 5070 duikt daar deze week zelfs een tientje onder. Wel zien we dat de mediaanprijs nog langzaam omlaag kruipt, wat erop duidt dat ook luxere OC-modellen beetje bij beetje goedkoper worden.

Van de woensdag uitgebrachte RTX 5060 Ti hebben we nog geen grafiek, maar zelfs ruim 24 uur na de release is de 16GB-variant nog altijd beschikbaar voor zijn adviesprijs van 459 euro. Het 8GB-model is daarentegen amper verkrijgbaar. Bij de enige shop die een 8GB-kaart op korte termijn kan leveren, betaal je 25 euro meer dan de msrp van 405 euro.

Prijsontwikkeling van AMD Radeon-gpu's

  • RX 9070 XT
  • RX 9070

Bij de AMD-kaarten zien we iets totaal anders. Zeker bij de RX 9070 XT, de populairste kaart van het duo, lijkt de prijs al wekenlang bevroren te zijn. Voor de goedkoopste leverbare kaart betaal je slechts 20 euro minder dan vijf weken geleden. De adviesprijs werd alleen tijdens beperkte drops op de releasedag behaald, en ook vandaag betaal je nog altijd 12 procent of 84 euro meer dan toen.

De RX 9070 non-XT is minder in prijs verhoogd, maar ook bij deze kaart is de lijn in de grafiek al wekenlang bijna kaarsrecht. De laagste prijs van een leverbare kaart gaat de ene week wat omlaag, de andere wat omhoog, maar de adviesprijs van 639 euro blijft buiten bereik.

De tussenstand

Welke kaarten kun je nu al voor de adviesprijs kopen, en welke zitten daar nog ver boven? Om dat snel te laten zien, hebben we in onderstaande grafiek de laagste prijs van een leverbare kaart voor elke gpu afgezet tegen de adviesprijs. Daarvoor gebruiken we in het geval van de RTX 5070, RTX 5080 en RTX 5090 de 'nieuwe msrp', die lager ligt dan de adviesprijs bij introductie.

De drie laagst gepositioneerde kaarten van Nvidia zijn inmiddels voor hun adviesprijs of zelfs een iets lager bedrag te krijgen. De RTX 5080 kost je nog altijd 11 procent meer dan de msrp, wat bij die kaart neerkomt op 125 euro. Met 24 procent of ruim 500 euro boven msrp is de RTX 5090 nog altijd ruimschoots de kaart met de meest verhoogde prijzen.

Intussen zien we voor de AMD RX 9070 en RX 9070 XT percentages van respectievelijk 5 en 12 procent. Dat lijkt misschien mee te vallen, maar wat er vooral problematisch aan is, is dat maar 4 en 3 procentpunt lager is dan de percentages die we een maand geleden noteerden. De prijzen zijn in al die tijd dus slechts marginaal gedaald. Ter vergelijking; het verschil tussen de msrp en de werkelijke prijs van de RTX 5080 nam in dezelfde tijd af van 40 naar 11 procent.

Eerder schreven we al een achtergrondartikel over hoe de RX 9000-kaarten aan webshops werden geleverd voor te hoge prijzen om de msrp te kunnen halen. Van de mogelijke nieuwe compensaties waar AMD toen aan zou werken, lijkt gezien de huidige situatie weinig terecht te zijn gekomen. Daar zal toch echt verandering in moeten komen als AMD zijn prijs-prestatievoordeel niet wil kwijtraken, en niet beticht wil worden van het communiceren van permanent onhaalbare adviesprijzen.

Het bespreken van de levertijden en prijzen van de nieuwe generatie videokaarten kan ook op het forum, in topics voor Nvidia en AMD.

Door Tomas Hochstenbach

Redacteur

Feedback • 17-04-2025 18:25 81

17-04-2025 • 18:25

81

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Reacties (81)

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no_way_today 17 april 2025 18:34
De 9070’s zijn ook later geïntroduceerd, maar bij de oosterburen al een paar keer voor 745 voorbij zien komen. Het komt dus in de buurt.
bauke1984 @no_way_today17 april 2025 20:01
Super 😁! Met een prijsverschil van 14% ten opzichte van de 5070 Ti, en een prestatieverschil van 13-14% in het voordeel van Nvidia, zit het erg dicht bij elkaar. Gelukkig bieden beide kaarten ondersteuning voor AI, dus dat blijft een fijne optie 😥. Als AMD echter zou dalen naar de MSRP, is de keuze snel gemaakt!

Toelichting: het prestatie verschil zit in RT sorry voor het laten ontbreken van de juiste context.

[Reactie gewijzigd door bauke1984 op 18 april 2025 08:06]

OruBLMsFrl @bauke198417 april 2025 23:57
Kijk je naar een specifieke game of website voor dat vergelijk? De 5070Ti scoort bij Tweakers nagenoeg identiek aan de 9070XT van wat ik zie, op 4k ultra en 1440p ultra is het echt stuivertje wisselen tussen die twee met minder dan een procent verschil. De 5070Ti ligt enkel op 1080p ultra meetbaar voor en dan is het verschil een magere 2,5%. Nu al is AMD daar prijs/prestatie in het voordeel, laat staan als de 9070XT dichter naar adviesprijs zakt. Tegelijk is de 5070Ti natuurlijk ook heel fijn in prijs gedaald, het begint langzaam maar zeker weer ergens op te lijken in GPU land gelukkig.
review: Nvidia GeForce RTX 5060 Ti - Haalt de lat, maar die lag niet hoog
Wij hebben de 9070XT al een maand in huis weer voor 799 euro op launch day voor een model tussen de basis en top in gepositioneerd dankzij een tip op het forum hier. Prima kaart.
bauke1984 @OruBLMsFrl18 april 2025 00:12
Ja ik kijk naar de beste site sie ik ken _/-\o_ https://tweakers.net/revi...rtuigt-amd-conclusie.html
Bij de conclusie wordt t volgende aangegeven
“De RX 9070 XT is dan gemiddeld 13 tot 14 procent langzamer dan de RTX 5070 Ti, wat een iets kleinere achterstand is dan we vorige generaties zagen.“

Vandaar de berekening en mijn conclusie.
Bedankt voor de verhelderende vraag. Wel fijn om te lezen dat jij een positieve ervaring hebt met AMD.

Daarnaast lijkt het mij ook leuk en handig om het voor AI in te zetten. Heb nog wel wat oud video materiaal wat ik ermee zou willen upschalen en daarnaast zelf wat spelen zonder dat mijn foto’s in de cloud belanden. Ik zag dat de 5070ti hier wel aardig wat beter in scoorde dan de 9070xt. En las voor een foto dat t echt geen dag en nacht verschil is.
VdBorght @bauke198418 april 2025 06:57
Dan moet je wel heel de conclusie lezen en niet een bepaalde zin volledig uit de context rukken

"De rasterisationprestaties van de RX 9070 XT liggen minder dan één procent onder die van de RTX 5070 Ti, terwijl de adviesprijs maar liefst 194 euro lager uitkomt. Vanzelfsprekend betekent dit dat de prijs-prestatieverhouding van de RX 9070 XT een heel stuk beter is dan die van de RTX 5070 Ti."

Die 13-14٪ die tweakers aanhaalt gaat over raytracing, wat ook duidelijk word aangegeven..

"Zoals we afgelopen generaties al gewend waren van AMD, liggen de raytracingprestaties iets lager dan bij Nvidia. De RX 9070 XT is dan gemiddeld 13 tot 14 procent langzamer dan de RTX 5070 Ti, wat een iets kleinere achterstand is dan we vorige generaties zagen."

[Reactie gewijzigd door VdBorght op 18 april 2025 07:06]

bauke1984 @VdBorght18 april 2025 07:50
Je hebt gelijk.

Moet wel zeggen en dat is echt negatief.. dat stukje 13/14% is wel blijven hangen. En had ik beter eerst even erbij kunnen zetten.
Zoals hieronder.

Super 😁! Met een prijsverschil van 14% ten opzichte van de 5070 Ti, en een RT prestatieverschil van 13-14% in het voordeel van Nvidia, zit het erg dicht bij elkaar (zie review tweakers). Gelukkig bieden beide kaarten ondersteuning voor AI, dus dat blijft een fijne optie 😥. Als AMD echter zou dalen naar de MSRP, is de keuze snel gemaakt!

[Reactie gewijzigd door bauke1984 op 18 april 2025 08:04]

Sankara @bauke198418 april 2025 10:24
Je mist dan nog het stukje waar rasterisationprestaties minder dan 1% verschilt ;) Dan is het verhaal echt compleet.
HuisRocker @bauke198418 april 2025 07:10
Ja ik kijk naar de beste site sie ik ken _/-\o_ https://tweakers.net/revi...rtuigt-amd-conclusie.html
Bij de conclusie wordt t volgende aangegeven
“De RX 9070 XT is dan gemiddeld 13 tot 14 procent langzamer dan de RTX 5070 Ti, wat een iets kleinere achterstand is dan we vorige generaties zagen.“

Vandaar ...
Dat klopt niet, je quote een stukje dat

alleen over raytracing gaat

en gaat dan, ook nadat @OruBLMsFrl je er op gewezen heeft dat het niet klopt, blijven beweren 'dat het zo is" zonder even te kijken of je geen foutje hebt gemaakt?

Er staat namelijk in hetzelfde stukje tekst dat de raster prestaties minder dan 1% verschillen en iets verder naar onderen een tabel waar het gemiddelde uit raster+raytracing is opgenomen met maar enkele fps verschil tussen de verschillende kaarten.

Wel erg slordig gelezen dus, hopelijk is het niet meer dan dat, vooralsnog krijg je het voordeel van de twijfel. ;)
bauke1984 @HuisRocker18 april 2025 07:55
O-) Ja had het raytraycing verhaal erbij moeten doen en op dat gebied is het dus nu price performance gelijkwaardig.

Ruwe performance price wint AMD
whiner @bauke198418 april 2025 11:04
Ai image generation wordt bijna nog niet ondersteund en als het werkt dan is de performance om te huilen.
En als het wel werkt, dan vraagt het behoorlijke technische kennis om het werkend te krijgen.
Voor A.i kun je toch beter voor NVIDIA gaan.

Je ziet wel benchmarks voorbij komen met de 9070XT en in 'theorie' is deze heel snel. Maar in praktijk is het bijna niet te gebruiken voor A.I.
ROCM is officieel ook nog niet uit voor de 9070 kaarten.

Helaas heeft A.I geen prioriteit bij AMD. Wat erg zonde is gezien het geheugen van de gemiddelde AMD kaart.

[Reactie gewijzigd door whiner op 18 april 2025 11:08]

Tirinium @whiner18 april 2025 12:00
Ze hebben net weer een nieuwe Stap gezet bij AMD, goed het is nog niet zo goed als bij NVIDIa, daarin heb je gelijk maar AMD Amuse 3.0 is net uitgekomen: https://www.amuse-ai.com/ (16 april) er zijn nu standaard meer modellen en upscalers beschikbaar en je kan ook steeds meet stable ONNX modellen vinden.

[Reactie gewijzigd door Tirinium op 18 april 2025 15:44]

bauke1984 @whiner18 april 2025 20:11
Bedankt voor deze aanvulling. Omdat ik daar dus mijn twijfels over had.
Speculum @no_way_today18 april 2025 11:00
Bovenden de laagste prijs voor een 5070TI is niet de kaart die je wil (Palit). De meeste kaarten zijn dik boven de adviesprijs (c.a. + 12%) en dat verschil is nog altijd zodanig hoog dat ik het niet de moeite waard vind. De 9070XT is ook met hogere prijs meer waar voor je geld imho
DanielRD 17 april 2025 18:37
Hoewel de prijzen aan het dalen zijn, zijn de goedkoopste RTX 5090 kaarten -of consistent uitverkocht in die prijsklasse, -of ze staan als pre-order. Dat geeft dus toch wel een iets vertekend beeld.
dasiro @DanielRD17 april 2025 21:38
geen enkele shop die het zich kan veroorloven om 10 kaarten van meer dan 2000€ op stock te nemen en het risico te lopen dat ze undercut worden als de prijzen eindelijk dalen.
sdk1985
@dasiro18 april 2025 01:55
Azerty heeft er een stuk of 60x de 5090 liggen aldus hun website. Van één model 16 stuks.
Airlock NL @dasiro18 april 2025 06:21
Megekko heeft zich allang rijk gescalped aan die kaarten en ook de voorraad modellen gaan echt niet tegen verlies weg ook al zouden nog de helft van de prijs afhalen..

Verlies gaan de webshops nooit maken op die kaarten
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @DanielRD17 april 2025 18:49
In deze analyse nemen we alleen (snel) leverbare kaarten op :)
imqqmi @Tomas Hochstenbach18 april 2025 01:15
Weet je het zeker? Ik zag in de shop reviews dat er werd aangegeven 'direct leverbaar' en mensen zaten toch weken te wachten en uiteindelijk heeft men geannuleerd en 't geld terug gevraagd, waarop ze wederom lang zitten te wachten en de communicatie was ondermaats. Heb toch maar afgezien van de 5090 aankoop met een prijs van ca 2600 euro.
Olaf van der Spek @DanielRD17 april 2025 19:25
Hoewel de prijzen aan het dalen zijn, zijn de goedkoopste RTX 5090 kaarten -of consistent uitverkocht in die prijsklasse, -of ze staan als pre-order.
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Voor 23:59 uur besteld, morgen gratis in huis!

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 17 april 2025 19:26]

Jack77 17 april 2025 20:01
Vraag me af of de hogere Nvidia kaarten niet langzaamaan in prijs zakken omdat er minder en minder kopers bereid zijn om het enorme surplus te betalen. Door de prijzen langzaamaan te laten zakken, boren ze telkens meer bereidwillige kopers aan.

Daarnaast kan ik niet anders dan vaststellen dat een 5070Ti nog altijd 25% meer kost dan een 9070XT. De price-performance zit veel beter voor de 9070XT. Vanuit die optiek is er misschien minder druk op retailers om de prijs van de 9070XT hard te laten zakken.

EDIT: YouriHL zei ongeveer hetzelfde hierboven.

[Reactie gewijzigd door Jack77 op 17 april 2025 20:03]

Sissors
@Jack7717 april 2025 21:11
Natuurlijk is het vraag en aanbod, maar daar zijn dus twee gedeeltes van: Hoeveel vraag is er, maar ook hoeveel aanbod.

En gebaseerd op de grafieken is goedkoopste 9070XT €780, goedkoopste 5070Ti is €890, dat is 14% verschil. Nog steeds natuurlijk behoorlijke premium voor vergelijkbare raster performance, maar zeker geen 25%.

Overigens ben ik wel benieuwd hoe de comments waren als Nvidia nog ruim boven MSRP was, en AMD erop zat. Ik gok dat dan er hele andere conclusies werden getrokken.
Niosus @Sissors18 april 2025 13:53
Ik ga in de komende weken een PC bouwen voor een vriend, met een budget van ~ 2000 euro (incl monitor).

Een paar weken geleden was de 9070XT echt een no-brainer voor die prijs categorie. Het was heel simpel. Met de 9070XT had ik genoeg budget over voor de rest van het systeem, met de 5070 Ti niet.

Als ik nu naar de prijzen kijk, dan begin ik toch wat te twijfelen. Die 90 euro valt waarschijnlijk wel dicht te rijden, en de 5070 Ti loopt op het einde van de rit toch net nog een beetje voor. Op de hele PC scheelt het 5% budget.

Langs de andere kant walg ik van het gedrag van Nvidia de laatste tijd. De radiostilte over de smeltende connectors, de aanhoudende driverproblemen, de leugens in de marketing slides, de hele ROP situatie, het gierig zijn met VRAM... Noem maar op. Ik heb heel veel zin om de middenvinger op te steken en ze geen geld meer te geven.

Moeilijke keuze nu. Ik neig nog altijd met de AMD kaart te gaan, maar ik denk dat op dit moment beide gewoon een vergelijkbare prijs/performance hebben.
Altamyr @Niosus18 april 2025 23:32
En qua nvidia gedrag: nu alleen de 16gb 5060ti versie beschikbaar stellen aan reviewers zodat ze de 10-15% prestatiewinst kunnen verkondigen en er dan later alsnog mensen 506pti's worden verkocht met 8gb... Bah
BarnET @Niosus22 april 2025 09:23
Je moet denken in het belang van je vriend. En objectief met de huidige prijzen. Ik zou niet teveel bezuinigen in je systeem en vragen of hij die +-100 euro kan rekken in z’n budget voor de raytracing voordelen.
Niosus @BarnET22 april 2025 10:48
Hangt helemaal af van de games die je speelt. Ik heb zelf ook een RTX kaart, maar speel eigenlijk nooit met (veel) raytracing.

Ik heb het met hem besproken, het is toch de 9070 XT geworden. Dat laatste beetje extra performance in die handvol games waar er uberhaupt veel verschil is tussen de kaarten, was hem het extra geld niet waard. Zeker niet met de kanttekening dat deze generatie kaarten van Nvidia serieus wat driver issues heeft.
BarnET @Niosus23 april 2025 08:52
En dat is de juiste manier.

Overleggen voor en tegens en dan gewoon de knoop doorhakken.
mjtdevries @Jack7718 april 2025 11:01
Door de prijzen langzaamaan te laten zakken, boren ze telkens meer bereidwillige kopers aan.
Door de prijzen langzaam te laten zaken stimuleer je ook diezelfde kopers om te wachten met kopen. (de meesten hebben toch al heel lang gewacht vanwege de idiote prijzen dan kan een maandje extra er ook wel bij)
Maar er is uiteraard een limiet hoe lang je die te hoge prijs kan handhaven.

Wanneer de prijzen niet zaken, zoals nu bij de AMD reeks, zullen mensen sneller besluiten om niet te wachten en nu toch een te hoog geprijsde kaart te kopen. En zolang voldoende mensen dat doen houden de winkels de prijzen hoog.

Als de winkels een hogere prijs konden rekenen voor de 5060 en 5070 series, dan zouden ze dat absoluut doen. Een wat hogere prijs voor een product dat heel veel verkocht word levert de winkels meer winst dan een hogere prijs voor een 5090 die in veel kleinere aantallen verkocht word.

Dat de winkels bij de 5060 en 5070 geen hogere prijs (meer) vragen heeft maar één oorzaak!
Scribe 17 april 2025 18:41
Ben benieuwd wat de 5060 Ti gaat doen! Nu al MSRP... maar gaat ie nog lager?
Artiblade @Scribe17 april 2025 18:46
lager dan msrp denk ik niet (teminste niet tot de 50xx super kaarten).
Scribe @Artiblade18 april 2025 17:57
Een dagje later zie ik zelfs dat sommigen in prijs gestegen zijn! :'(

Ben benieuwd of nvidia ooit nog van plan is meer te leveren zodat er weer voorraad is...
Artiblade @Scribe18 april 2025 19:01
nvidia levert meestal pas als er competitie is in het zelfde segment (van AMD waarschijnlijk)
Indifstublatia 17 april 2025 19:40
Maakt geen bal uit. Grafische AMD-kaarten zijn nog altijd qua prijs/kwaliteit, goedkoper dan welke nVidia-kaart dan ook sinds de RTX30-serie (tweedehandsjes niet meegenomen). Dat nVidia-kaarten goedkoper worden, snap ik wel. Een handjevol interesseert geld niet, die kopen alles wat los- en vastzit. De rest die het wél interesseert (de massa), die wacht tot het goedkoper wordt (vind het nog steeds bizar, de nVidia-prijzen met wat ze bieden .. ik persoonlijk heb dus niets met 'fake frames') of schaft een AMD-kaart aan en ziet in de nabije toekomst wel of dat past of niet voor wat ze nodig hebben of, belangrijker, achten. Verreweg de meeste mensen die een mid- of highend grafische kaart kopen, doen dat voor gaming.

Persoonlijk vind ik het bizar dat mensen 2000 euro over hebben voor een videokaart. Laat staan 3800 euro.
Ik vind 600 euro al veel. De afschrijving is veel te hoog met de RTX-40/50 kaarten.

[Reactie gewijzigd door Indifstublatia op 17 april 2025 19:41]

jaaoie17 @Indifstublatia17 april 2025 19:43
Tis ook veel te veel. Ze verdienen er dik aan hoor. Maarja heb destijds wel een 4090 gekocht voor 1900. Je weet dat het eigenlijk niet meer waard is dan 700-800 euro.
Indifstublatia @jaaoie1719 april 2025 02:13
Kijk, als het nou waardevast was zoals mijn Breitling for Bentley, die ik kreeg toen ik na 10+ jaar afzwaaide bij mijn eerste echte full-time job, was een X-bedrag met 3 nullen waard. Die is nu, 19 jaar later, met een factor twee in waarde gestegen. Dan snap ik het wel. Ook de Rolex Yachtmaster II, die mijn oom in 2009 voorbestelde bij Rolex in Lausanne (met natuurlijk alle certificaten) voor 19000 euro, is nu 56000 euro waard. Let wel, in mint-conditite en ongedragen. Is natuurlijk niet te vergelijken met een videokaart, maar dat zijn waardevaste dingen die of waardevast blijven of (in vrijwel alle gevallen) in waarde stijgen.
teacup @Indifstublatia19 april 2025 10:24
Een game pc kost een hoop geld en dat moet je vooropgesteld wel hebben liggen. Computerhardware zal door de snelle ontwikkeling nooit waardevast worden. Persoonlijk denk ik ook niet dat we er zo naar moeten kijken. Een andere manier om naar waarde te kijken is hoeveel je er mee doet.

Wanneer je nagaat hoeveel uren je gamed, of nog andere dingen met die machine doet dan kan je dat gevoel geven van de waarde van je hardware. Zou je de kosten van je computer terugrekenen naar kosten per gebruiksuur dan wordt het nog inzichtelijker.

De mogelijkheid om al die uren die machine te kunnen gebruiken, dat is eigenlijk waarin je investeert met je aankoop. Of die hardware dan nog waarde heeft is dan ook wat minder relevant. Voor jou heeft die hardware door het gebruik dan zijn waarde opgeleverd.

Ik weet dat dit niet een heel resource georiënteerde benadering is, en dat we meer die kant op moeten. De eigenlijke reden voor aankoop blijft wel je gebruik. Daarvan de waarde afleiden maakt dat daarom nog wel logisch.

[Reactie gewijzigd door teacup op 19 april 2025 10:27]

Olaf van der Spek @jaaoie1717 april 2025 20:21
Je weet dat het eigenlijk niet meer waard is dan 700-800 euro.
Blijkbaar is het meer waard, mensen als jaaoie17 betalen er veel meer voor..
centr1no @Indifstublatia17 april 2025 20:19
De rest die het wél interesseert (de massa), die wacht tot het goedkoper wordt
Of tot er voor deze bedragen betere kaarten komen.
Persoonlijk ben ik niet tevreden met de prijs/prestaties verhouding en heb ik totaal niet het idee dat we met 'eerlijke' prijzen te maken hebben maar dat we vast hangen op een prijspunt waarop men heeft gezien dat mensen dat er voor uit willen geven. Iets wat in deze economie maar zolang goed gaat natuurlijk.
Het is ook niet zo dat de performance van de nieuw chips en geheugen dusdanig overtuigend zijn dat het de hoge prijzen verantwoord.
En als je dan naar de prijzen van de Super versies van de 40xx serie kijkt die dus nog geen jaar later gelijk of lager waren dan de originele kaarten is het helemaal vreemd dat überhaupt iemand de nieuwe 50xx serie kaarten koopt.
Er is een zeer reële kans dat begin volgend jaar betere kaarten voor hetzelfde of minder geld uitgebracht worden.
Lucifix @Indifstublatia17 april 2025 20:27
Inderdaad en dan ook nog steeds heeft Nvidia (ofwel Ngreedia?) het gore lef 1200 euro kaarten met 16gb framebuffer te leveren echt ik snap dat niet of nja ik snap het wel is gedaan zodat als je geen 2800-3000 (instap) rtx 5090 gekocht heb je weer braaf na 2/3 jaar kan gaan upgraden. En ja de AMD prijzen staan stil goh deze waren dan ook heel erg snel rond de 800 euro te koop en ik kan ze nu zeker gewoon vinden iets onder de 800 euro dus xo lastig is het niet hoor mensen. Valt gewoon wel veel op dat eigenlijk heel veel review outlets een behoorlijk roze brilletje op hebben voor Nvidia. Procentueel gezien is het verschil tussen 695 euro msrp en 800-850 euro veel kleiner dan 999 en 1400 euro wat al snel voor een 5080 gevraagd word dus niet zo gek dat ze niet veel harder dalen is gewoon weinig concurrentie van Nvidia geweest in het normale segment (geloof dat dit ook altijd het argument was als het over Nvidia prijzen ging).
Stijnvi 18 april 2025 01:22
Zou het "stilstaan" van de prijzen van AMD wellicht komen doordat ze al veel dichter op de MSRP zaten dan die van Nvidia?
herpiederpienow 18 april 2025 09:22
Precies de reden dat ik geen nieuwe GPU aanschaf. Ze zijn gewoon te duur. Te veel partijen in de keten proberen er te veel marge uit te persen en ik koop geen nieuwe hardware om de portemonnee van aandeelhouders te spekken. Mooi dat de prijzen van de Nvidia kaarten in het top segment aan het dalen zijn naar MSRP, maar die MSRP is natuurlijk inclusief die exorbitante marges, in ieder geval voor Nvidia.

Hebben we enig idee wat de huidige productiekosten voor GPUs zijn en wat voor winstmarges waar in de keten gehanteerd worden? Ik heb sterk de indruk dat het gebrek aan wezenlijke concurrentie de prijs opjaagt. Wat mij betreft zouden de prijzen van dergelijke producten dan ook gereguleerd moeten worden. Het belang van de aandeelhouders van producenten zou niet eindeloos hoger moeten wegen dan het belang van consumenten.
mjtdevries @herpiederpienow18 april 2025 11:19
Als je naar de grootte van de GPU chips kijkt en het aantal transistors en dat vergelijkt met de CPUs, dan lijken de MSRP prijzen van de AMD kaarten wel realistisch vergeleken met de AMD CPUs. En daar is toch echt wel concurentie.

Die 5090 blijft natuurlijk exorbitant hoog.
Boxman 17 april 2025 19:56
Dus conclusie: 5060, 5070 en 5070Ti zijn absoluut bagger, net zoals 95% van alle reviews ook al concludeerde bij de launch.

Ze blijven dusdanig lang liggen dat webshops ze niet meer kunnen scalpen en zelfs - *checks notes*... kuch.. ja, ja toch echt.... ahum - voor adviesprijs in de schappen moeten.

Het gaat simpelweg om prijs/kwaliteit en vraag&aanbod. Oorzaken proberen te vinden in het speculeren over compensatieregelingen die al dan niet bestaan. De enige aanwijzing daarvoor zijn twee 'bronnen' (PR-reps) bij de partijen die er zelf bij gebaat zijn om per kaart zoveel mogelijk winst te maken zonder goodwill bij hun publiek te verliezen.

Dan denk ik dat de verklaring toch eerder te vinden is bij marktwerking; de beschikbare voorraad wordt bij de prijzen boven MSRP voldoende verkocht, dus blijft de prijs hoog.
GoogleWave @Boxman18 april 2025 00:03
Kan je direct een videokaart bij de fabrikant kopen? Als je die webshops buitenspel wilt zetten.
Als ze toch gaan scalpen, waarom zouden die winkels dan direct bij de fabrikant mogen kopen
Hans1990 @Boxman17 april 2025 20:13
Afgezien van <12GB modellen (die icm een 1080p/Ultra of 1440p/Medium vandaag danwel morgen niet meer toereikend zijn), zou ik die kaarten niet als bagger omschrijven. Het gaat altijd om de prijs die er aan vast hangt. Daarmee worden ze relatief gezien bagger.

Absoluut gezien zijn het nog steeds nette GPUs met relatief stabiele hardware die er in zit. NVIDIA weet dat ook, daarom kunnen ze meer dan AMD (of Intel) er voor vragen. En ze weten ook dat AMD moeite heeft om NVIDIA's kaarten bij te benen, dus hebben ze niet zoveel haast om de bang/buck ladder door te schuiven naar lagere modellen (bvb zwaar teleurstellend dat de 5060Ti nog maar net 3070 kan verslaan).

Als je met 400-500 euro de 2de hands markt op gaat kan je veel mooie kaarten vinden (3080, 3080Ti, 4070, enzovoort). Natuurlijk wel met de tradeoff van garantie en minder efficient (geluid, voeding, hitte, koeler size)
Boxman @Hans199017 april 2025 21:00
Je hebt helemaal gelijk hoor, maar je maakt een semantisch argument. De kaarten zelf zijn uiteraard een resultaat van een toppunt van de menselijke beschaving, maar dat is het punt niet. Zoals je zelf ook zegt, en zoals ik al zei, gaat het om prijs/kwaliteit. Dat leek me duidelijk, maar als dat niet zo was dan spijt me dat.
Oudecomputer @Hans199018 april 2025 00:41
Het hoeft niet eens tweede hands te zijn een 7800xt is vergelijk baar met een 560ti 16gb kwa prijs. Maar een 7800xt maakt gehakt van een 5060ti in games vaak 20%-30% sneller. Een 7600 xt maakt gehakt van een 5060 to 8GB.
Voordeel van de 3080 daar waren alle pinnen van de 12v high power connector veel beter beveiligd.
Voor deel amd die kun je zonder 12v high power connector krijgen
Obfzk8R @Hans199018 april 2025 08:38
Wat jij precies bedoelt met...
Absoluut gezien zijn het nog steeds nette GPUs met relatief stabiele hardware die er in zit.
... begrijp ik niet helemaal. Maar om even díe ene hete aardappel terug te spelen, die Nvidia-fans te vaak (onterecht) hebben gespeeld: "De drivers van AMD zijn zo slecht!"...
Ik hoop dat ze nu ook net zo hard zullen roepen dat Nvidia's drivers voor de 5000 series vreselijk zijn. En dat de minimum framerates ervoor zorgen dat games vaak niet vloeiend ogen. (Microstuttering).

En voordat we in oeverloze discussies belanden over bronnen:

[Reactie gewijzigd door Obfzk8R op 18 april 2025 08:51]

bigkillerstorm @Boxman17 april 2025 21:13
Ik heb de 5070 met 12gb en 5060ti heeft 16gb wat voor die laatste prima is maar 5070/ti had 16-20GB moeten hebben en de 5080 24GB, Super wellicht 24-32GB. 5090 voor zijn prijs had ook wel 48GB mogen zijn. Dan benutte de kaarten beter de potentie die ze hebben.

5070 die ik heb door zijn lage vram kan maar 20-40% van zijn gpu kracht gebruiken met bepaalde a.i werkzaamheden die ik gebruik. Dan heeft ie geen vram meer voor meerdere batch opdrachten gelijktijdig uitvoeren terwijl er nog zat rek in zit en dat is jammer. Denk in mijn geval 5060ti beter is, meer vram en minder rek in de gpu maar wel beter aansluit op zijn vram. Waarschijnlijk draai ik dan op 80% capaciteit gpu met 100% vram.

Hoop de volgende generatie dat ze niet meer het geheugen zo gaan knijpen. Ze kunnen wel mooi pronken met hun a.i optimalisatie en het draait ook wel goed maar dan moet het wel in de vram passen en niet ernstig tekort komen.
Finraziel @bigkillerstorm17 april 2025 23:03
Je demonstreert precies waarom NVidia het geheugen knijpt... Deze kaarten zijn niet bedoeld voor AI maar voor gaming. Voor AI verkopen ze duurdere varianten die wel meer geheugen hebben. Ze willen deze consumenten-producten juist niet te capabel maken voor AI want dan cannibaliseren ze hun AI business.
Ayporos @Finraziel18 april 2025 00:10
ja.. je zou toch eens een goed product verkopen. |:(
Er is echt geen enkele reden waarom je een 5090 zou moeten kopen om een beetje leuk met AI te kunnen spelen.
Ik draai zelf op een 3080 (12GB) en dat is erg leuk om AI mee te doen maar als ik wil upgraden dan vind ik de 5080 eigenlijk al niet eens goed genoeg want die heeft maar 16GB... terwijl de 5090 dan meteen 32GB heeft (wat schappelijk is).

Het zou Nvidia echt enorm gesierd hebben als er ook een 20GB of liever nog 24GB variant van de 5080 was.. of gaat dat wellicht een 5080TI of Super worden?.. want een 24GB 5080TI/Super zou ik dan wel weer willen overwegen (de 5090 zelf vind ik too much)
Orphu @Ayporos18 april 2025 07:44
Waar @Finraziel denk ik op doelt is dat dit gaming, en dus consumenten, videokaarten zijn. De professionele videokaarten die bedoeld zijn voor AI kosten zo'n € 6K.
Ayporos @Orphu18 april 2025 09:28
En waar ik dus op doel is dat die gedachte (consument = gaming, pro = AI) achterhaald is.
mjtdevries @Ayporos18 april 2025 10:46
De gedachte is dat een gamer minder wil betalen dan de persoon die AI doet. Dus wil je die markten gescheiden houden zodat je lekker woekerwinst kan maken op de AI markt.

Of het een amateur is of een pro boeit dan niet

[Reactie gewijzigd door mjtdevries op 18 april 2025 10:46]

MSalters @Ayporos18 april 2025 09:29
"Een beetje leuk met AI spelen" is precies waarom je dat in de cloud wil doen. Cloud prijzen zijn ongeveer op het nivo dat je onder 25% utilization goedkoper af bent. Ga je de aankomende 3 jaar tenminste 6 uur per dag met AI spelen? Dan is een 5090 zinning. Zo nee, kijk dan bij een willekeurige cloud aanbieder. Je komt vaak een heel eind met de introductie-aanbiedingen.
Ayporos @MSalters18 april 2025 09:34
Daar ben ik het totaal niet mee eens.
Ik heb een computer, en ik game.
Ik zou sowieso al een 5080 kunnen overwegen enkel en alleen al voor gaming.
Ik zou dik prima 100 of 200 euro meer willen betalen voor dat ding als het dan 24GB zou zijn en ik er daardoor ook lokale AI goed mee kan doen.

Ik wil niet gelimiteerd zijn door een cloud aanbieder in wat voor opties en configuraties ik wel of niet kan draaien.
Ik wil ook zeer zeker niet onderhevig zijn aan hun content policy (geen porno bijvoorbeeld :+ ).
En ik hoef ook niet dat die cloud aanbieders zien en weten wat ik allemaal met AI doe/genereer.

Het is het zelfde idee als een auto bezitten.
Ook mensen die slechts 1x per week +-30 minuten in de auto zitten om even boodschappen te doen vinden het wellicht fijn om dat in hun eigen auto te kunnen doen, ook al zou een taxi/uber wellicht goedkoper zijn.

Niet om al te ver af te dwalen, maar in de huidige maatschappij waar bedrijven je liever een abonnement dan een product willen aansmeren probeer ik toch vast te houden aan zo veel mogelijk dingen zelf in beheer te houden en te bezitten daar waar mogelijk.

[Reactie gewijzigd door Ayporos op 18 april 2025 09:38]

MSalters @Ayporos18 april 2025 12:13
Ja, goh. Als je zelf een prijs voor die hypothetische GPU kunt bepalen, dan kun je daar een business case voor maken. Maar wat je wil is een "5085" halverwege de 5080 en 5090, qua geheugen, maar voor een prijs die meer op een "5081" lijkt. Dat is dus niet op de markt. De business case van huren vs. kopen is er dus ook niet.

De backlash tegen huren is aan het doorslaan. What's next? Mensen die een verhuiswagen willen kopen omdat ze 'm niet willen huren? Ik noem niet voor niets de utilization als kritieke factor. Zakelijk hebben we een GPU utlization van boven de 50%, dus huren is voor ons niet rendabel. Onze management front-end heeft 1% CPU utlization oid, die draait gewoon in de cloud.
Inflatable
@Boxman17 april 2025 22:02
Absoluut bagger, toe maar... Ik vind zelf een 5070Ti voor een kleine 900 euro nog steeds een iets betere koop dan een 9070XT voor een kleine 800 euro.. Zeker als je waarde hecht aan de nieuwste tech in games zoals raytracing, upscaling en frame-gen etc..

Probleem van de 9070XT is dat die 779 kost i.p.v. 695, daardoor zit ie nu te dicht op de 5070Ti.. Dat AMD waarschijnlijk niet helemaal eerlijk is geweest over de prijs.. Je kan ze ook gewoon overal uit voorraad kopen, dus zo heel erg hoog is de vraag nou ook weer niet, in ieder geval niet groter dan het aanbod..
mjtdevries @Inflatable18 april 2025 10:50
Hoe kom je daar nou bij dat AMD niet eerlijk zou zijn geweest over die prijs?
Die prijzen worden door de shops bepaald. En het is duidelijk dat de vraag nog zodanig hoog is dat ze een te hoge prijs kunnen vragen. Daar heeft AMD geen enkele invloed op.
Inflatable
@mjtdevries18 april 2025 12:05
Kennelijk heb jij het hele verhaal over uitstel van de launch en op het laatste moment de adviesprijs verlagen door AMD gemist.. Bijna alles wat er de eerste weken op voorraad lag/ligt is voor hogere prijzen ingekocht, en AMD compenseerde dat voor een beperkt aantal modellen.. Nu de prijzen hoger blijven dan de aangekondigde €695 lijkt het er dus op dat AMD gestopt is met compenseren en wat er nu ligt dus voor een hogere prijs verkocht moet worden om er geen verlies op te maken..
sdk1985
@Boxman18 april 2025 01:57
De kans is veel groter dat nvidia simpelweg veel meer levert. AMD is altijd erg voorzichtig met hun inkopen. Bovendien was hun launch weken vertraagd wat resulteerde in een kunstmatig hoge launch voorraad. We gaan het over 2-3 maanden in de steam survey zien. Voorlopig zit alleen de 5080 in de top 100.
BarnET @Boxman22 april 2025 09:26
De 5070ti zou ik nou niet bagger noemen.
Teleurstellend tegenover de super van de vorige generatie? Ja fair enough.

De overige RTX 50 “budget” meuk?
Ja bagger
jazzozo 17 april 2025 20:22
Bijzondere analyse. Zou hier ook wat goodwill vanuit gebruikers mee te maken kunnen hebben? Als in: mensen laten de RTX50-kaarten lekker liggen, want ze zijn het niet eens met de praktijken van Nvidia en kiezen daarom een Radeon alternatief?
Inflatable
@jazzozo17 april 2025 21:33
Ik denk eerder dat AMD gestopt is fabrikanten te compenseren voor het verschil tussen de werkelijke prijs en de aangekondige lagere adviesprijs van vooral de 9070XT.. De huidige 779 is dus infeite de echte adviesprijs en niet de door AMD verkondigde 695..

[Reactie gewijzigd door Inflatable op 17 april 2025 21:34]

mjtdevries @Inflatable18 april 2025 11:11
Leuke samenzweringstheorie. Heb je die zelf bedacht of doet dit de ronde bij de Nvidia fanboys?

Voor mensen die objectief naar de markt kijken is de huidige prijs situatie volstrekt vanzelfsprekend.
Mensen zijn en-mass niet happy met de 5060 en 5070 serie. (ook de Nvidia fans) Dus totaal niet verrassend dat de winkels die niet voor een hogere prijs kunnen verkopen dan de adviesprijs.

Er zijn altijd mensen die de absolute top willen hebben, en er is daar geen concurentie van AMD. Dus de shops kunnen vragen wat ze willen, omdat de voorraad ook laag is. Ergo: idiote prijzen veel hoger dan de adviesprijs

En dan heb je daartussen de markt waarin mensen zowel een krachtige kaart als een goede prijs willen hebben. En daar heeft AMD een verrassend goede kaart gezet. (ook Nvidia fans zijn het daarmee eens)
Dus veel vraag, maar AMD heeft normaal gesproken een marktaandeel van 10% of zo? Dus hebben niet ingezet op zoveel productie als er nu vraag is. (Je gaat niet gokken dat je ineens 5x zoveel kan verkopen als normaal) Gevolg is dat shops daar ook de prijzen hoger kunnen maken dan de adviesprijs.

Het is allemaal heel simpel te verklaren zonder samenzwerings theorien.
Inflatable
@mjtdevries18 april 2025 12:12
Als je wat PC-techkanalen die contacten hebben met de retail en fabrikanten zou volgen had je het verhaal van de uitgestelde launch en op laatste moment verlaagde adviesprijs van de 9070XT en daarna volgende compensatie door AMD voor bepaalde modellen wel gekend.. Maar blijf vooral lekker geloven dat het allemaal verzonnen onzin is.. De vraag naar de 9070(XT) kaarten zal ook best wel hoger zijn dan vorige generaties, maar het feit dat je ze gewoon uit voorraad kan kopen geeft duidelijk aan dat die vraag nou ook weer niet zoveel hoger is..

De RTX 5070Ti heb ik nog voor €889 kunnen kopen begin deze week, maar inmiddels is die daarvoor nu even niet meer te vinden in de Pricewatch, veruit de meeste modellen zitten nog ruim boven de €900.. Dus kennelijk zijn er nog genoeg mensen die toch nog wat meer over hebben voor een vergelijkbare Nvidia videokaart dan een AMD, ook volgens jouw eigen theorie.. Zoals ik al zei in een andere reactie, probleem van de 9070XT is dat hij qua prijs gewoon te dicht op de 5070Ti zit.. Voor een verschil van +/- €100 in die prijsklasse kiezen nog steeds de meeste mensen voor de Nvidia kaart, waaronder ikzelf dus.. Ik heb wel Radeon videokaarten gehad in het verleden, dus ben geen fanboy, ik koop gewoon wat voor mij het beste biedt voor een bepaalde prijs..

[Reactie gewijzigd door Inflatable op 18 april 2025 12:59]

MSalters @mjtdevries18 april 2025 12:28
De stop in AMD marketingsubsidies is door T.net gewoon gerapporteerd; dat scoort niet hoog als samenzweringstheorie.

Wat betreft de 5060 en 5070's; dat zijn GPU's die geen nieuwe records zetten. Een 4080 is sneller. Wat je zegt: niet de absolute top. Dat wil niet zeggen dat klanten en-masse unhappy zijn. De 5060 Ti is wel goedkoper dan een 4070, en dit deel van de markt is prijsgevoelig.

Ik ben het wel met je eens dat de 9070 een prima kaart is met ook een goede adviesprijs. AMD's probleem is dat de vraag naar deze kaart nogal afhankelijk is van NVidia's strategie. NVidia kan het zich veroorloven om op prijs te concurreren, en dan heeft AMD een voorraadrisico. Gezien de lead times is het dus niet zo gek dat AMD met marketingsubsidies probeert om vraag&aanbod enigzins te sturen; die subsidies kunnen veel sneller aangepast worden dan de TSMC bestellingen.
BarnET @MSalters22 april 2025 09:27
Ik zou liever een 4070 super hebben dan de 5060ti
markg85 17 april 2025 18:49
"Steeds meer"... Als we deze 6 in de voorbeeld charts nemen gaan we van niets naar 2 voor MSRP.. Ja, het is "steeds meer"... Of anders: "Eindelijk 2 kaarten voor MSRP" 8)7
watercoolertje @markg8517 april 2025 19:56
Bij de redactie is het glas blijkbaar half vol en bij jou half leeg.

Imo gaat het de goede kant op, maar zijn we er nog niet :)
markg85 @watercoolertje17 april 2025 20:22
Niet om nou heel precies te zijn over het woord maar.... steeds meer heeft voor mij een betekenis alsof er al wat was en het meer wordt. Niet als het van niets naar iets gaat.

Als je water kookt en je koud in de pan doet zeg je ook niet dat er steeds meer bubbels in komen.
Maar als het begint to koken kan je wel zeggen dat er steeds meer bubbels komen. Snappie ;)

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