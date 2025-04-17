Steeds meer videokaarten leverbaar voor adviesprijs, maar AMD-prijzen staan stil

De verkrijgbaarheid van de nieuwe generaties videokaarten is de afgelopen weken gestabiliseerd, waardoor steeds meer videokaarten te koop zijn voor hun adviesprijs. Van Nvidia worden alleen de topmodellen nog voor hogere prijzen verkocht. De prijzen van AMD's aanbod dalen amper.

Voor deze analyse hebben we gebruikgemaakt van prijs- en voorraaddata uit de Tweakers Pricewatch. Hoeveel kaarten van een individueel model er op voorraad zijn, communiceren winkels meestal niet. Daarom hebben we gekeken naar het aantal winkels dat een videokaartmodel (bijvoorbeeld Gigabyte RTX 5070 Eagle) binnen drie dagen kon leveren, en dat voor ieder model (bijvoorbeeld ASUS, MSI, etc.) op basis van een bepaalde gpu (bv. RTX 5070) bij elkaar opgeteld. Sinds half februari hebben we steeds op een vast peilmoment in de week de voorraden en prijzen vastgelegd.

Sinds de vorige keer dat we een duik in de voorraaddata van videokaarten namen, bijna een maand geleden, lijken de voorraden te zijn gestabiliseerd. De trend is nog steeds licht stijgend, maar in de voorbije weken waren er steeds tussen de 750 en 950 modellen op voorraad. Shops hebben doorgaans meerdere kaarten op voorraad van hetzelfde model, dus dit betekent dat er in feite vele duizenden videokaarten in de magazijnen van Nederlandse webwinkels liggen.

Prijsontwikkeling van Nvidia GeForce-gpu's

Bij alle Nvidia-kaarten zien we een dalende prijstrend. Bij de RTX 5080 en RTX 5090 is die het sterkst, omdat dat de enige kaarten zijn die nog altijd duurder zijn dan de adviesprijs. Vooral de RTX 5090 kun je nog lang niet voor de msrp aanschaffen; de goedkoopste leverbare kaart kost je nog altijd ruim 500 euro meer. Vijf weken geleden was dat verschil echter nog 1000 euro, dus zelfs bij Nvidia's topmodel gaat het langzaamaan de goede kant op.

De RTX 5070 Ti en RTX 5070 zijn al wekenlang te krijgen voor hun adviesprijs of vlak daarboven. De RTX 5070 duikt daar deze week zelfs een tientje onder. Wel zien we dat de mediaanprijs nog langzaam omlaag kruipt, wat erop duidt dat ook luxere OC-modellen beetje bij beetje goedkoper worden.

Van de woensdag uitgebrachte RTX 5060 Ti hebben we nog geen grafiek, maar zelfs ruim 24 uur na de release is de 16GB-variant nog altijd beschikbaar voor zijn adviesprijs van 459 euro. Het 8GB-model is daarentegen amper verkrijgbaar. Bij de enige shop die een 8GB-kaart op korte termijn kan leveren, betaal je 25 euro meer dan de msrp van 405 euro.

Prijsontwikkeling van AMD Radeon-gpu's

Bij de AMD-kaarten zien we iets totaal anders. Zeker bij de RX 9070 XT, de populairste kaart van het duo, lijkt de prijs al wekenlang bevroren te zijn. Voor de goedkoopste leverbare kaart betaal je slechts 20 euro minder dan vijf weken geleden. De adviesprijs werd alleen tijdens beperkte drops op de releasedag behaald, en ook vandaag betaal je nog altijd 12 procent of 84 euro meer dan toen.

De RX 9070 non-XT is minder in prijs verhoogd, maar ook bij deze kaart is de lijn in de grafiek al wekenlang bijna kaarsrecht. De laagste prijs van een leverbare kaart gaat de ene week wat omlaag, de andere wat omhoog, maar de adviesprijs van 639 euro blijft buiten bereik.

De tussenstand

Welke kaarten kun je nu al voor de adviesprijs kopen, en welke zitten daar nog ver boven? Om dat snel te laten zien, hebben we in onderstaande grafiek de laagste prijs van een leverbare kaart voor elke gpu afgezet tegen de adviesprijs. Daarvoor gebruiken we in het geval van de RTX 5070, RTX 5080 en RTX 5090 de 'nieuwe msrp', die lager ligt dan de adviesprijs bij introductie.

De drie laagst gepositioneerde kaarten van Nvidia zijn inmiddels voor hun adviesprijs of zelfs een iets lager bedrag te krijgen. De RTX 5080 kost je nog altijd 11 procent meer dan de msrp, wat bij die kaart neerkomt op 125 euro. Met 24 procent of ruim 500 euro boven msrp is de RTX 5090 nog altijd ruimschoots de kaart met de meest verhoogde prijzen.

Intussen zien we voor de AMD RX 9070 en RX 9070 XT percentages van respectievelijk 5 en 12 procent. Dat lijkt misschien mee te vallen, maar wat er vooral problematisch aan is, is dat maar 4 en 3 procentpunt lager is dan de percentages die we een maand geleden noteerden. De prijzen zijn in al die tijd dus slechts marginaal gedaald. Ter vergelijking; het verschil tussen de msrp en de werkelijke prijs van de RTX 5080 nam in dezelfde tijd af van 40 naar 11 procent.

Eerder schreven we al een achtergrondartikel over hoe de RX 9000-kaarten aan webshops werden geleverd voor te hoge prijzen om de msrp te kunnen halen. Van de mogelijke nieuwe compensaties waar AMD toen aan zou werken, lijkt gezien de huidige situatie weinig terecht te zijn gekomen. Daar zal toch echt verandering in moeten komen als AMD zijn prijs-prestatievoordeel niet wil kwijtraken, en niet beticht wil worden van het communiceren van permanent onhaalbare adviesprijzen.

Het bespreken van de levertijden en prijzen van de nieuwe generatie videokaarten kan ook op het forum, in topics voor Nvidia en AMD.