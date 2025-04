‘Voorraad Nvidia GeForce RTX 5090D voor China tijdelijk opgeschort’

Nvidia zou al zijn board-partners hebben laten weten dat de voorraad van GeForce RTX 5090D voor de Chinese markt tijdelijk wordt opgeschort. Fabrikanten zouden hun klanten hebben gevraagd om een verkooppauze in te lassen. Nvidia heeft nog niet gereageerd op de geruchten.

Op het Chinese Chiphell-forum staat te lezen dat Nvidia voorlopig geen totale verkoopstop heeft ingevoerd voor de GeForce RTX 5090D voor de Chinese markt. Het Amerikaanse bedrijf zou zijn board-partners ook hebben gevraagd om nog geen aannames te doen, totdat er officieel over de maatregel wordt gecommuniceerd.

Techwebsite Benchlife zou enkele board-partners hebben gecontacteerd om de maatregel te bevestigen, maar kreeg daar naar verluidt enkel negatieve antwoorden. Een fabrikant van koelingselementen zou de nieuwe maatregel echter wel hebben bevestigd. Nvidia heeft nog niet officieel gereageerd op de geruchten.

In april van dit jaar raakte bekend dat de Amerikaanse overheid nieuwe exportbeperkingen op halfgeleiders naar China ging invoeren. Nvidia is een van de bedrijven die getroffen wordt. Het Amerikaanse bedrijf moet voortaan toestemming aan de Amerikaanse overheid vragen als het H20-chips naar China wil exporteren. Het is voorlopig onduidelijk of de vermeende nieuwe maatregel in het kader van de nieuwe exportbeperkingen past.