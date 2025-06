Gerucht: Nvidia stelt release van RTX 5060 en RTX 5060 Ti uit naar april en mei

Nvidia zou de release van zijn RTX 5060- en RTX 5060 Ti-videokaarten hebben uitgesteld. Dat zegt Videocardz op basis van fora van leden die geassocieerd zijn met diverse boardpartners. De verwachting is dat de eerste videokaarten uit deze reeks in april verschijnen.

De RTX 5060 en 5060 Ti zijn nog niet officieel aangekondigd door Nvidia, maar er gaan al langere tijd geruchten over rond. In februari verscheen bijvoorbeeld het gerucht dat de videokaarten in maart beschikbaar zouden worden. Maar die releasedatum is uitgesteld, zo valt volgens Videocardz op de fora te lezen.

Nvidia zou de zogenaamde add-in-board-partners hebben verteld dat de release verschoven is en in twee delen gaat plaatsvinden. De RTX 5060 Ti verschijnt half april, de RTX 5060 volgt halverwege mei, zo zijn de geruchten. Een exacte datum is nog niet genoemd.

Qua specificaties is al een en ander uitgelekt, waaronder dus de groottes van het geheugen. De RTX 5060 Ti krijgt twee geheugenconfiguraties, namelijk 16GB en 8GB. De RTX 5060 komt alleen met 8GB geheugen beschikbaar. Beide videokaarten zouden verder op de GB206-gpu van de Blackwell-generatie gebaseerd zijn. Ook krijgen ze naar verluidt een 128bit-geheugenbus en een geheugenbandbreedte van 448GB/s.