Inno3D hint op Nvidia GeForce RTX 50-gpu's met betere DLSS en 'neural rendering'

Nvidia's komende GeForce RTX 50-desktopvideokaarten krijgen mogelijk een verbeterde DLSS-versie. Dat meldde Inno3D, een Nvidia-boardpartner. De fabrikant sprak ook over 'neural rendering', hoewel niet duidelijk wordt wat dat precies inhoudt.

Inno3D noemde de onaangekondigde features op een webpagina over de aanstaande CES-beurs in januari, zo merkte HardwareLuxx op. Het bedrijf is een zogeheten boardpartner van Nvidia, wat betekent dat Inno3D videokaarten maakt op basis van de gpu's van Nvidia. Boardpartners hebben daarom vaak vroegtijdig informatie over de nieuwe generatie videokaarten. De verwijzingen zijn inmiddels van Inno3D's website gehaald, maar VideoCardz publiceerde voor die tijd screenshots.

Het bedrijf sprak onder meer over 'geavanceerde DLSS'. Het lijkt een nieuwe versie van de upscalingtechniek te betreffen die volgens Inno3D 'nog betere beeldkwaliteit en hogere framerates' moet bieden. Mogelijk kondigt Nvidia in januari dan ook DLSS 4 aan, hoewel Inno3D dat versienummer niet concreet noemde.

Het bedrijf vermeldde ook dat het details gaat delen over videokaarten met 'neural rendering-mogelijkheden'. De fabrikant daarbij dat die functie moet 'revolutioneren hoe graphics verwerkt en weergegeven worden', zonder daar verder over uit te wijden. Verder noemde de videokaartmaker 'verbeterde raytracingcores', betere AI-upscaling voor videocontent en optimalisaties voor het lokaal draaien van generatieve AI.

De GeForce RTX 50-serie is nog niet officieel geïntroduceerd door Nvidia, maar een aankondiging wordt al langer verwacht tijdens de CES. De gpu-maker houdt op 7 januari een keynote tijdens die elektronicabeurs. Volgens geruchten werkt Nvidia aan verschillende videokaarten, waaronder de RTX 5090, 5080, 5070 Ti en 5070. De gpu-maker zou die videokaarten allemaal willen introduceren in het eerste kwartaal van 2025. Onlangs gingen ook geruchten rond over een RTX 5060 en 5060 Ti.