Meta schikt met Australische toezichthouder in Cambridge Analytica-zaak

De Office of the Australian Information Commissioner, ofwel OAIC, heeft een schikking van 50 miljoen Australische dollar getroffen met Meta in de Cambridge Analytica-zaak. De privacytoezichthouder gaat de civiele sanctieprocedures tegen Meta bij de federale rechtbank intrekken.

De OAIC meldt dat het een betalingsregeling gaat opzetten voor Facebook-gebruikers die zijn getroffen door het schandaal. De mensen die in aanmerking komen moeten aan een aantal criteria voldoen. Zo hadden ze tussen 2 november 2013 en 17 december 2015 een Facebook-account en waren ze tijdens deze periode meer dan dertig dagen in Australië. Verder hadden ze de This is Your Digital Life-app, die gegevens verzamelde voor Cambridge Analytica, geïnstalleerd of hadden een Facebookvriend die de app had. De OAIC zegt dat meer dan 300.000 Australiërs zijn getroffen door het schandaal.

Het Cambridge Analytica-schandaal kwam in 2018 aan het licht. Via de This is Your Digital Life-app zou het Britse bedrijf de gegevens van in totaal tientallen miljoenen Facebook-gebruikers hebben verzameld. Vervolgens zouden die gegevens onder meer gebruikt worden voor het tonen van gerichte advertenties. Meta heeft eerder een schikking getroffen in een collectieve rechtszaak over hetzelfde schandaal in de Verenigde Staten. Daar is het bedrijf akkoord gegaan met een schikking van 725 miljoen dollar.