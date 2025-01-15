'Meta gaat 3600 slecht presterende mensen ontslaan en nieuwe mensen aannemen'

Meta gaat ongeveer vijf procent van de werknemers ontslaan op basis van prestaties en wil nieuwe mensen aannemen om die plekken op te vullen. Dat schrijft Bloomberg op basis van een interne memo.

Werknemers die niet aan Meta's verwachtingen voldoen, moeten vaker het bedrijf verlaten, 'maar nu gaan we ingrijpender mensen ontslaan op basis van prestaties', schrijft Bloomberg op basis van een interne Meta-memo. Die memo is door Mark Zuckerberg geschreven. De ceo zegt met dit nieuwe beleid de lat hoger te leggen om slecht presterend personeel eerder uit het bedrijf te krijgen.

Het bedrijf wil in februari weten wie wordt ontslagen, waarbij Amerikaanse werknemers op 10 februari worden ingelicht. Werknemers in andere landen worden later op de hoogte gesteld. Zuckerberg zegt ontslagen werknemers 'ruim' te willen compenseren.

Als de werknemers zijn ontslagen, zal het bedrijf tien procent minder personeel hebben in vergelijking met een jaar eerder. Vorig jaar is namelijk vijf procent van de werknemers vertrokken, bijvoorbeeld omdat ze ander werk hadden gevonden. Meta had afgelopen september 72.000 werknemers in dienst. Zuckerberg zegt verder in de memo dat 2025 een 'intens' jaar wordt voor Meta, waarbij er wordt gefocust op kunstmatige intelligentie, slimme brillen 'en de toekomst van sociale media'.