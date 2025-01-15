'Meta gaat 3600 slecht presterende mensen ontslaan en nieuwe mensen aannemen'

Ik denk dat je goed bedoeld 'de menselijke maat' (deels) wil toepassen bij dit bedrijfsproces. Alleen gaat voor mij die vlieger maar voor een deel op.
Als het goed is krijgen mensen bij intrede of pro/demotie een functiebeschrijving. Deze zal de 'kapstok' zijn voor het beoordelingsproces. Plat gezegd - in welke mate doe je wat je rol je voorschrijft?
Doelen objectief meten is lastig als deze niet van te voren
objectief zijn vastgesteld. In het Amerikaans noemen ze dat ook wel 'moving the goalposts
'. Hoe meer ruimte voor ruis/misinterpretatie er is binnen dit proces, hoe meer 'menselijke invloeden' (zowel positief als negatief) er is.
Bij een MKB zijn dit soort processen er niet omdat veel bedrijfsprocessen niet vast bij een verantwoordelijke ligt. Denk aan de vaatwasser uitruimen, post halen, bijspringen als iemand ziek is, etc. Maar als er 72.000 mensen rondlopen, dan timmer je die processen wel dicht omdat het anders een bende wordt. Bij het MKB gaat soms iemand voor de afdeling de lunch halen. Doe dat maar eens bij Meta
.
Wij Nederlanders zijn stiekem toch wel van Het Polderen
, oftewel consensus
bereiken. Maar ja, tijdens een goed beoordelingsgesprek ligt de fundering van het gesprek er al. Dat is namelijk de aantoonbare match tussen je werkzaamheden en je rol van de afgelopen periode.
Een functioneringsgesprek is, zuiver gezien, iets anders. Je kan prima (of heel flut
) functioneren binnen een bedrijf en niet geheel matchen met je functioneringsprofiel. Dan kan je kijken naar de dingen die (net) buiten je profiel vallen. Misschien ben je stiekem veel Sales taken gaan doen omdat nou eenmaal zo is gelopen (ziekte, iemand ging weg, etc).
De termen 'beoordeling' en 'functioneren' worden vaak door elkaar gehaald (met als klap op de vuurpijl iemands functioneren beoordelen
). Kijk, als je zaken los van elkaar ziet, dan komt juist de menselijke maat, naar mijn mening, in goede zin naar voren. En bij mega grote bedrijven is er geen ruimte voor waardering voor extra dingen die je oppakt omdat dit naar de achtergrond verdwijnt.
Meta staat ook niet meer waar het 5 (of 20!) jaar geleden stond. Manieren van beoordelen veranderen mee met de visie, de cultuur (zeker bij fusies!), groeifase, het welzijn van het bedrijf maar ook met 'de tijd'. Tijdens Corona werd er veel vanuit thuis gewerkt. En wonder boven wonder - veel bedrijven konden zich prima aanpassen. Dit was een enorme eyeopener voor menig bedrijfskundige (of dat had het kunnen zijn...) want tja, de manier van werken was anders dus moest de manier van beoordelen dat ook! En zo zag men het spanningsveld tussen beoordelingen en het functioneren.
Enfin, hoog in de boom bij Meta wordt gewoon met percentages gehakt. Personeel is daar een bedrijfscommodity zoals inboedel en voorraad. Tuurlijk als je op micro niveau inzoomt zal er 'onrecht' plaats vinden. Geen een systeem is perfect.