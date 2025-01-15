'Meta gaat 3600 slecht presterende mensen ontslaan en nieuwe mensen aannemen'

Meta gaat ongeveer vijf procent van de werknemers ontslaan op basis van prestaties en wil nieuwe mensen aannemen om die plekken op te vullen. Dat schrijft Bloomberg op basis van een interne memo.

Werknemers die niet aan Meta's verwachtingen voldoen, moeten vaker het bedrijf verlaten, 'maar nu gaan we ingrijpender mensen ontslaan op basis van prestaties', schrijft Bloomberg op basis van een interne Meta-memo. Die memo is door Mark Zuckerberg geschreven. De ceo zegt met dit nieuwe beleid de lat hoger te leggen om slecht presterend personeel eerder uit het bedrijf te krijgen.

Het bedrijf wil in februari weten wie wordt ontslagen, waarbij Amerikaanse werknemers op 10 februari worden ingelicht. Werknemers in andere landen worden later op de hoogte gesteld. Zuckerberg zegt ontslagen werknemers 'ruim' te willen compenseren.

Als de werknemers zijn ontslagen, zal het bedrijf tien procent minder personeel hebben in vergelijking met een jaar eerder. Vorig jaar is namelijk vijf procent van de werknemers vertrokken, bijvoorbeeld omdat ze ander werk hadden gevonden. Meta had afgelopen september 72.000 werknemers in dienst. Zuckerberg zegt verder in de memo dat 2025 een 'intens' jaar wordt voor Meta, waarbij er wordt gefocust op kunstmatige intelligentie, slimme brillen 'en de toekomst van sociale media'.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 15-01-2025 09:31
229 • submitter: Fox

15-01-2025 • 09:31

229

Submitter: Fox

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Reacties (229)

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Keypunchie 15 januari 2025 11:55
Nou, Zuckerberg, succes met 'stack ranking'. Dat was een drama voor Microsoft en ze zijn er al jaren geleden van afgestapt.

https://www.seattletimes....oyees-against-each-other/

Blij dat we in een land leven met een iets beschaafdere houding ten opzichte van werk en geld.
Saven @Keypunchie15 januari 2025 14:38
Nou ja, er is niks mis mee om slecht presterende werknemers te ontslaan. Hangt er maar net van af hoe je dat inderdaad bepaalt. Als je voor developers de hoeveelheid commits als basis gaat nemen dan heb je inderdaad een probleem. Maar verkopers die zwaar onderpresteren, of supportmedewerkers die amper tickets oplossen, tja, dat is best wel concrete data.
separhim @Saven15 januari 2025 14:54
Het probleem met stack ranking is dat het allemaal relatief is, als een werkgever een jaar de laagste 10% ontslaat, ongeacht hun daadwerkelijke prestaties. Dit leidt tot situaties waarin werknemers elkaar saboteren om beter te lijken dan de ander, slechtere samenwerking omdat collega's er mee winnen, en een situatie waarin werknemers die voorheen "goed presteerde" in het systeem, opeens "slecht presteren" omdat degene die "slechter presteerde" in hun team weg zijn, ongeacht of hun prestaties omlaag gaan of niet. Het is een systeem dat misschien voor bepaalde afdelingen werkt zoals sales, en dan misschien tijdelijk, maar afdelingen zoals R&D waarin samenwerking nodig is, dan handicap je je eigen teams omdat die meer bezig zijn met elkaar saboteren dan dat ze nieuwe producten ontwikkelen.

[Reactie gewijzigd door separhim op 15 januari 2025 14:55]

mjl @separhim15 januari 2025 17:19
Helemaal mee eens, je zal dit eenmalig (onaangekondigd) kunnen doen met enig effect, maar dan nog is inderdaad de manier van meten cruciaal. Je zal maar net privé een ‘slecht’ qua werk presterend jaar hebben gehad (bijv ziekte, of kind krijgen, scheiding, overleden naasten) zonder dat je doorgaans slecht werk levert….

En wat je aangeeft, de sfeer wordt harder, ongezelliger en politieker. Mensen die handig zijn in zich profileren als goede werknemer gaan hier het meeste van profiteren ten koste van collega’s.
gooos @Saven15 januari 2025 18:09
Soms is een 'slecht' presterende werknemer ook gewoon iemand met een enorme bak inhoudelijke kennis die een vraagbaak voor anderen is. Dat is eigenlijk niet meetbaar en veelal ook niet zichtbaar voor managers hogerop...
Cowamundo @Saven15 januari 2025 15:20
En wat ga je dan doen als medewerker… de tickets halfbakken oplossen zodat je meer afgeronde tickets op je naam hebt staan dan een collega die met zorg en aandacht een ticket afwerkt en er daardoor minder hebt. Goed personeel wordt er zo uit gewerkt en de klaplopers blijven zitten.
Ericcbr @Cowamundo15 januari 2025 18:42
en gaat het met die klaplopers dan lukken of is uw bedrijf om zeep. Ik denk het tweede.
MoneyThrill @Cowamundo15 januari 2025 19:21
Daar hebt u zeker een punt. Maar persoonlijk denk ik dat AI, chatbots daar voor een deel verantwoordelijk voor zijn. Een Deens bedrijf vergelijkbaar met Teleperformance (Call center, 100.000 werknemers ? ) ontsloeg daarom 300 personeelsleden. 👍🙋

[Reactie gewijzigd door MoneyThrill op 15 januari 2025 19:25]

OriginalFlyingdutchman @Saven15 januari 2025 15:41
Hangt er vanaf, kan zomaar dat die support medewerker die maar 2 tickets per maand oplost wel de meest ingewikkelde oplost die niemand anders kan oplossen.
ABD @Saven16 januari 2025 09:47
Dit klinkt allemaal leuk, maar de dynamiek op de werkvloer zit niet zo eenvoudig in elkaar als Zuckerberg en jij denken te weten.

In de wetenschap, met name de Sociologie, is en wordt dat uitgebreid onderzocht en daar is heel veel over geschreven. Tevredenheid en productiviteit van werknemers hangen van vele factoren af. Ik denk dat we allemaal wel de dissonant op de werkvloer kennen die de sfeer en het moraal verpest. Dit is voor velen het meest duidelijke voorbeeld wat je niet in zijn data terugziet. Het zou kunnen dat die persoon uitmunt in het werk, maar dat gaat vaak ten koste van de algehele productiviteit. En zoals een aantal reaguurders al schrijven werkt dit soort maatregelen vals en vuil spel en politiek op de werkvloer in de hand. En dat gaat ook ten koste van de sfeer.

[Reactie gewijzigd door ABD op 16 januari 2025 10:14]

cyble @Saven16 januari 2025 13:24
Er zijn altijd externe factoren die van invloed kunnen zijn en om daar iemand persoonlijk op af te straffen. Ik denk dat het verstandiger is te investeren in het kijken naar waarom het fout gaat en dit op te lossen.

Bijvoorbeeld een verkoper kan afhankelijk zijn van de markt, mismatch op mogelijkheden tussen produkt en zijn of haar klanten / segment.

Een supportmedewerker is bijvoorbeeld beperkt door een slecht produkt of gebrekkige organisatie. Of wat vaker voor komt: dat een supportmedewerker meer tijd wilt investeren om een klant tevreden te houden en daardoor te behouden, dan om snel af te wimpelen tot ontevredenheid om maar een ticket te kunnen afronden.

In plaats van naar de cijfers te kijken, is het voor een bedrijf veel verstandiger om eens naar de inhoud te kijken en dat te faciliteren. Dus lukt dit niet bij een groot bedrijf, waarom lukt het dan niet. Investeer in mensen die die processen proberen te verbeteren op basis van een langdurige visie waar een bedrijf voor moet staan, in plaats van korte termijn snel wat besparen.
William_H @Saven17 januari 2025 10:10
Support tickets is ook geen maat. Je kunt makkelijke tickets hebben, en als je er daar veel van oplost, lijk je goed bezig. Maar dat wil niet zeggen dat die engineer die weinig, maar moeilijke, tickets oplost, slechter is. Hetzelfde geldt voor de tijd hoe lang het oplossen van een ticket duurt. NPS score kan je nog iets mee doen, maar je zult gewoon moeten beoordelen op het werk en daar eventueel een score aan geven. Meten is ook bij support niet makkelijk. Ik spreek uit ervaring.
GoodspeeD @Keypunchie15 januari 2025 14:54
Ja en nee. Ik word er soms moedeloos van hoelang we personeel in dienst houden dat overduidelijk onder de maat presteert. Tegelijkertijd vind ik het fijn dat je als werknemer wel een beetje beschermd bent.
bartvincke @Keypunchie15 januari 2025 20:55
Dit is gewoon een omfloerste manier om een groot deel DEI hires te kunnen ontslaan zonder de heisa die dit zou teweeg brengen als je dat ook zo zou benoemen.
Scribe 15 januari 2025 09:36
En hoe gaan we het prestatiegehalte meten?

Hopelijk niet op dezelfde manier als bij Twitter toen (regels code :P)
vanaalten @Scribe15 januari 2025 09:51
Dat is denk ik onderdeel van een heel ingewikkeld systeem van personeelsmanagement.

Niet dat ik hier veel verstand van heb, maar bijvoorbeeld:
Proberen doelen te stellen voor het komende jaar, op zo'n manier dat het objectief meetbaar is of je gepresteerd hebt. Of als leidinggevende feedback vragen aan (interne) klanten van je medewerkers. Maar het is verdraaid lastig on prestatie te bepalen op een manier die objectief is, zonder dat vriendjespolitiek een rol speelt.

Maar het is een heel lastig iets. Zo kan het zijn dat een leidinggevende gevraagd wordt om elke werknemer een cijfer te geven van 1 tot 5 - en dan is de theorie dat, ik noem maar wat, 50% van de mensen in 3 zit, 20% in 2, nog eens 20% in 4, 5% in 1 en 5% in 5. En dan kan je als bedrijf daarna iedereen in groep '1' ontslaan - mooi, de 5% slecht presterende is er uit. Maar: is die groep die in die ene afdeling in '1' zit net zo 'slecht' als een groep '1' van een andere afdeling?

Daarnaast heeft zo'n systeem ook onwenselijke eigenschappen. Zo kan een werknemer bij het aannemen van nieuwe mensen z'n steun uitspreken voor een nieuw iemand, juist als 'ie het gevoel heeft dat die nieuwe niet zo goed zal zijn: "mooi, hebben we iemand erbij die straks in '1' kan!".
Of het belemmert samenwerking. Waarom zou ik jou helpen met iets moeilijks? Ik kan jou het beter laten verprutsen, dan loopt mijn baan geen gevaar.

Dit alles nog los van het morele aspect. Ik heb er best moeite mee dat personeel op deze manier gebruikt wordt, als vuil aan de straat gezet kan worden. Dat vind ik geen goede manier om met mensen om te gaan. Maar, dat is een persoonlijke mening. Genoeg mensen, vast ook hier, die er een stuk zakelijker naar kijken.
PrimusIP @vanaalten15 januari 2025 11:12
Blijkbaar is massa ontslagen iets wat gewoon is onder Amerikaanse techbedrijven? Althans, die indruk krijg ik wel op Tweakers als ik weer een bericht zie over weer een andere ontslagronde. Als Nederlandse werknemer ben ik maar wat blij dat ik het hier en in Europa wat beter geregeld is qua rechten van werknemers.
"Zuckerberg zegt verder in de memo dat 2025 een 'intens' jaar wordt voor Meta, waarbij er wordt gefocust op kunstmatige intelligentie, slimme brillen 'en de toekomst van sociale media'."
Dat voelt meer aan dat je als bedrijf aan je prestaties wilt tweaken en ook extra kennis/ervaring binnen wilt halen voor je volgende jaardoel, dan dat het gaat over slecht presteren.

Maar ik vraag me ook af hoe gezond dit is op de lange termijn. Als je weet dat je er zo weer uit kunt liggen, wakker je dan niet enorm kort termijn denken aan en een ongezonde competitiedrang en risico nemen? En loyaliteit naar je werkgever zal ook niet toenemen. Plus dat ik denk dat je personeelsbestand er duurder op gaat worden, want nieuw contract is een nieuwe kans voor onderhandeling en je trekt mensen die niet de verwachting hebben om tot hun pensioen voor je te gaan werken.
wiseger
@PrimusIP15 januari 2025 11:34
In de VS hebben ze een ander systeem. Ontslag hoort er daar bij. Werknemers worden daar ook betere betaald en bouwen zelf potjes op om ontslag op te vangen.

Ook is het een stuk makkelijker om daar weer aan de slag te gaan als bij ons. Juist omdat je personeel zo makkelijk kan ontslaan, is er ook geen enkele belemmering o ze heel makkelijk aan te nemen.

Ik geef geen oordeel of wat beter of slechter is, het is gewoon een ander systeem.
Pieter_621 @wiseger15 januari 2025 12:31
Ze bouwen potjes op. Of ze belanden op straat. Dakloosheid ie een groot probleem daar, en het heeft rechtstreeks met hun gebrek aan vangnetten, betaalbare ziektekostenverzekeringen en ontslagbescherming te maken.
emeralda @wiseger15 januari 2025 12:49
Amerikanen zijn ook mensen. En mensen willen graag zekerheid.

Als je continu in de stress zit of je volgend jaar nog een baan hebt om de medicijnen van je kinderen te betalen dan ben je waarschijnlijk minder gelukkig.
Voor bedrijven is het Amerikaanse systeem natuurlijk heerlijk.
FreezeXJ @emeralda15 januari 2025 17:00
En toch stemmen mensen nog dolgraag op dat systeem, al dan niet gesponsord door bedrijven. Ik gooi het op de factor optimisme, 'dat overkomt mij toch niet, alleen de sukkels'. En overkomt het je, dan start je maar een crowdfunding voor jezelf, wat op mij ook heel vreemd overkomt.
Wim Cossement @FreezeXJ15 januari 2025 18:59
Ik ben tegen socialisme, hurr durr!
Start crowdfunding... 8)7
Roofpigeon @FreezeXJ16 januari 2025 12:03
Amerikanen zijn fel tegen Socialism, het is een in en in Kapitalistische staat.

"In any society where everyone holds equal wealth, there can be no material incentive to work because one does not receive rewards for a work well done. Incentives increase productivity for all people and the loss of those effects would lead to stagnation."
William_H @Roofpigeon17 januari 2025 10:14
Alleen is dat gebaseerd op het idee dat mensen alleen naar hun werk gaan omdat ze geld moeten verdienen. En dat blijkt uit genoeg onderzoek dat dat niet voor het overgrote deel waar is.
Wim Cossement @emeralda15 januari 2025 18:58
Jammer dat ze er dan steeds tegen hun eigenbelangen stemmen, die gekke Amerikanen!

Men kan ze gewoonweg overtuigen om de poten van onder de stoel te zagen waar ze zelf op zitten! Dat getuigt van veel intelligentie onder het volk en integere politici die dit mogelijk maken en houden. Wie zou er nu niet voor geriatrische miljardairs als leiders kiezen, die hebben waarschijnlijk heel veel gemeen met ons?

Socialisme is daar bij de meeste een woord des duivels, zonder dat ze echter weten wat het betekent. En het is ook meer van ik heb het mijne, de rest kan de pot op.

Er moet dringend meer groen op straat! :o
The Realone @Wim Cossement15 januari 2025 20:51
Erg makkelijk praten natuurlijk, maar het gaat erom hoe een land en haar cultuur ontstaan is. De VS heeft is altijd al een land geweest waar vrijheid hoog in het vaandel staat. Dat is namelijk exact waarop het land zoals we het kennen door de kolonisten gebouwd is.
Als we in Nederland met volledig blanco zouden beginnen qua wetgeving en regulering en het volk nu lieten stemmen, dan denk ik niet dat we er veel beter vanaf zouden komen dan de VS. Een bestaand systeem veranderen is niet zo eenvoudig, deels omdat het een veel grotere draagvlak vereist dan de status quo te behouden en deels omdat men gewend is aan het bestaande systeem, en niet per se de voor- en nadelen van verandering goed in kan schatten.
Daarnaast is een groot deel van de Amerikanen voorstander van hervormingen op vanalles en nogwat, maar is het erg lastig dit voor elkaar te krijgen.
emeralda @The Realone15 januari 2025 21:56
Amerika bestaat niet alleen uit bedrijven als Google.

Er is het midden en kleinbedrijf dat toch iets anders omgaan met hun personeel.
The Realone @emeralda15 januari 2025 22:41
Op een andere schaal, niet per se op een andere manier. Het verschil met grote corporaties is dat kleinere bedrijven "domme" personeelsbeslissingen directer voelen in de portemonee, dat helpt. Maar hoe er over werk en personeel gedacht wordt is in de VS een cultureel dingetje, zoals dat overigens ook in Nederland het geval is. Waar de wet het toelaat, wordt er gebruik van gemaakt.
PrimusIP @wiseger15 januari 2025 11:47
Daar heb je gelijk in. Met name dat makkelijker aan het werk kunnen is een groot pluspunt. Vergeleken met NL krijg je sneller een kans (of een tweede kans), ook als je CV mager is. En ik kan me voorstellen dat een werkgever dat ook sneller doet omdat je ook makkelijker afscheid van iemand kunt nemen. Wat ik ook positief vind is dat er minder een stigma op ontslag zit dan hier. (Zelfde geldt als je ondernemer bent en je onderneming faalt.)

Het grote nadeel van het systeem vind ik dat er ook geen vangnet is als je je baan kwijt raakt. Die potjes moet je wel eerst kunnen opbouwen en wanneer je teveel tegenslag hebt, dan zullen potjes op den duur ook opdrogen. En in een periode van personeelstekort of in sectoren waar dit het geval is, is het ook een stuk minder erg dan in een periode van werkloosheid, of wanneer je oud bent, of dat er een overschot is aan personeel in je werkveld.

Wat dat betreft heb ik er wel een oordeel over. Maar neemt niet weg dat het niet zo is dat ik vind dat aan ons systeem niks te verbeteren valt.
meowmofo @wiseger15 januari 2025 14:40
Het gemiddelde inkomen in de Verenigde Staten ligt volgens de OESO op $5.782,-, wat hoger is dan het gemiddelde inkomen in Nederland. De inkomensongelijkheid in de Verenigde Staten is volgens de Wereldbank hoger dan in Nederland, wat ook blijkt uit het hogere percentage van de bevolking met lage inkomens.

Beter betaald is zeer afhankelijk van het type werk wat je uitvoert, en zeker niet een gegeven. Zat mensen die beroerd betaald worden en dan alsnog geconfronteerd worden met de massaontslagen en alles. Die mensen hebben niet de mogelijkheid om zo'n potje op te bouwen, en een vangnet is er nauwelijks aanwezig.
Chrono Trigger @meowmofo16 januari 2025 00:36
Gemiddelden zijn dan ook een erg ineffectief middel om aan te tonen wat de situatie daar is. De ongelooflijke gap en outliers worden daar bijna niet gecorrigeerd dus kan je beter uitgaan van een mediaan. Die zal gok ik wel fors lager liggen.
Miglow @wiseger15 januari 2025 14:55
Ik ben wel blij met het NL systeem trouwens. En ook met mijn werkgever, zolang ik mijn werk veilig doe en geen schades rijd, all goodie. Mijn werkgever weet niet eens echt wat ik doe, regel alles met de opdrachtgever.
The Realone @wiseger15 januari 2025 20:58
Potjes opbouwen is leuk als je die mogelijkheid hebt, maar dan moet ook alles meezitten, anders is dat potje zo weer leeg. En ja, op papier is het eenvoudiger een andere baan te vinden, maar dan moet het ook meezitten. De afgelopen 2 jaar als voorbeeld nemende, is die banenmarkt in bepaalde sectoren erg stroef. Als ik een jaar geleden buiten gegooid werd, dan had ik waarschijnlijk maandenlang zonder werk gezeten. Als ik dan werk had kunnen vinden, dan was dat buiten mijn werkveld geweest voor een siginificant lager bedrag, terwijl mijn vaste lasten niet lager zouden zijn geworden.
Je moet ook niet met een studieschuld komen te zitten waarbij je je decennialang scheel betaald aan de rente. Of tegen onverwachte medische kosten aanlopen die al gauw in de tienduizenden dollars lopen.
YopY @PrimusIP15 januari 2025 14:51
Het voelt alsof je daar eerder aangenomen wordt als uitzendkracht / ZZPer, ik neem aan dat ze wel tijdelijke en contracten onbepaalde tijd enzo hebben, maar ontslagen worden gaat daar veel makkelijker, hier zit daar een hele procedure aan vooraf en als je een contract onbepaalde tijd hebt maar niet "presteert" is het aan de werkgever om dat hard te maken voor de desbetreffende organisaties (UWV?).
voxl_ @PrimusIP15 januari 2025 15:12
Gebeurt ook gewoon in Nederland hoor. In 2022 werd nog ~50% van het bedrijf waar ik nu werk ontslagen ivm. verkeerde schattingen van VC.
PrimusIP @voxl_15 januari 2025 16:04
Maar wat ik begreep kun je dat niet zomaar doen. Dan moet je bij de rechter eerst aantonen dat het echt nodig is voor het voortbestaan van je organisatie.
Kan me voorstellen dat zoiets speelde bij je werkgever, maar dat is wel wat anders dan Meta als argumentatie gaf. Als het komende jaren met Meta nog wel oké gaat zal de rechter denk ik toch eerst tegen ze zeggen dat ze dan maar moeten kijken of ze het op een andere manier kunnen oplossen zonder gedwongen ontslagen.
Julianvvz @vanaalten15 januari 2025 10:28
Grote kans dat dit de manier gaat zijn. Zulke grote bedrijven werken meetstal met dit soort Bell-curves waarbij elke afdeling ~10% van zijn personeel een '1' móet geven. En die zijn dan prime candidates voor ontslag. Er zullen altijd uitzonderingen zijn die aangevochten kunnen worden. Ook weer afhankelijk per land en regelgeving, OR/MR advies, etc.

Als er echter een betere manier is, dan zou ik dat graag willen zien. Uiteindelijk had je dit gewoon moeten voorkomen dat je in zo'n situatie terecht komt als bedrijf...
Finraziel @Julianvvz15 januari 2025 11:03
Er is zeker een betere manier, maar daarvoor moet je ècht managen, weten wat je mensen doen. Je kunt niet één keer per jaar eens gaan bedenken hoe iemand presteert terwijl je geen flauw idee hebt hoe iemand het echt doet. En er moet ook ruimte zijn voor teams waar iedereen goed presteert. Heb het vroeger wel meegemaakt dat er zo'n verplichte curve was over de afdeling, maar de afdeling was opgedeeld over twee managers waarvan een wat laat was met beoordelingen invoeren en toen had de andere al alle goede beoordelingen opgebruikt. De late manager was toen verplicht iemand aan te wijzen die dan maar dat jaar geen loonsverhoging kreeg (gelukkig toen daar niet zo erg dat je gelijk er uit lag). Dat die daar eigenlijk helemaal geen goede argumenten voor had maakt niet uit, het regeltje moet gevolgd worden.
Een goede manager weet wat zijn mensen doen, heeft regelmatig gesprekken over waar ze mee bezig zijn, helpt om doelen te stellen en om díe meetbaar te maken. Dan kun je aan de hand daarvan iemand beoordelen. En het mag dan ook geen verrassing zijn voor die persoon als er een slechte beoordeling komt, dat heb je als het goed is al uitgebreid besproken.
MrAngry @Finraziel15 januari 2025 11:25
Dit wordt vaak gezegd, maar ik vraag me ondertussen af of dat wel mogelijk is. Ik heb in mijn carriere inmiddels al een aantal keer gewerkt met mensen die ik echt inspirerend vond, de groep motiveerden, overal aan leken te denken en zodra ze weg waren liep alles sneller. Menselijke groepsdynamiek en prestaties zijn zo ingewikkeld. In zoiets relatiefs simpels als professionele sport worden ook nog steeds grote slagen gemaakt met meten wat iemand goed maakt, en daar ligt alles onder een vergrootglas op een discreet meetmoment met grote financiele belangen. Succes met de werkvloer van een dienstenbedrijf, waar meten vaak lastig, kostbaar en/of illegaal is en het dan maar in gesprekken tussen mensen plaatsvindt.
martin_v_z @MrAngry15 januari 2025 11:46
Sneller is niet altijd beter. Was het bijvoorbeeld iemand die juist de kwaliteit van het werk bij het team omhoog haalde? Wellicht werkte het team er na sneller maar leverde ze ook een slechter product af.

Wat ook kan is dat iemand zorgt voor veel overleg. Dit kan fijn aanvoelen maar veel mensen kunnen prima zelfstandig aan de slag zonder alles steeds af te stemmen met andere. Uiteindelijk moet er soms gewoon wat gedaan worden, hup aan de slag en doen. Teveel gepraat en nadenken voor een perfecte oplossing terwijl in de IT vaak goed genoeg prima is.
bamboe @martin_v_z15 januari 2025 13:02
Het is een interesante discussie, maar zijn ze niet gewoon bezig om 5% van hun medewerkers te ontslaan met een een of ander smoesje dat ze niet goed functioneren om daarmee beter weg komen in de media. Later hebben vast heel veel moeite om wel goeie mensen te vinden voor die 5% en hebben ze minder vaste kosten.
xs4me @Finraziel15 januari 2025 12:39
Een succesvol team valt of staat idd met goede management. Maar als het management (ook) faalt of er een cultuur ontstaat waarbij je elkaar het hand boven het hoofd houdt tenzij het "jij" of "ik" wordt, dan is er soms geen andere manier.
Dat inzicht verlies je ook bij bedrijven met de omvang zoals deze. Als je dan de indruk krijgt dat de cultuur niet goed meer is, dan kun je moeilijk 1000-en mensen gaan interviewen of schaduwen hoe ze 't doen.

Dus ik ben het in principe wel met je eens. Helaas is de realiteit niet altijd zo.
downtime @vanaalten15 januari 2025 10:16
Daarnaast heeft zo'n systeem ook onwenselijke eigenschappen. Zo kan een werknemer bij het aannemen van nieuwe mensen z'n steun uitspreken voor een nieuw iemand, juist als 'ie het gevoel heeft dat die nieuwe niet zo goed zal zijn: "mooi, hebben we iemand erbij die straks in '1' kan!".
Of het belemmert samenwerking. Waarom zou ik jou helpen met iets moeilijks? Ik kan jou het beter laten verprutsen, dan loopt mijn baan geen gevaar.
Er is inderdaad een grote kans dat zoiets gaat gebeuren en dat de organisatie als geheel juist minder gaat presteren. Bij Enron (failliete energiereus) ging elk jaar de 10% van het personeel wat het slechtst presteerde eruit en daar werd met peer-reviews (reviews door je directe collega's) gewerkt om de slechtste 10% te selecteren. Wat gebeurde er? De middelmaten op de afdeling gingen samenwerken om de beste mensen slechte reviews te geven. Een groot deel van die 10% ontslagen waren dus de mensen die je eigenlijk niet kwijt wilt maar die door de middelmaten als hun grootste concurrenten werden gezien.
Karebare @downtime15 januari 2025 12:47
Kan je bronnen geven van de situatie die je schetst bij Enron? Ik zou dat nl. wel interessante lectuur vinden.
downtime @Karebare15 januari 2025 13:49
Zoek op "enron rank and yank" en je vindt wel het nodige. Ik heb het uit een documentaire van jaren geleden waarvan ik de titel niet meer weet. Maar waarschijnlijk is het deze:

YouTube: Enron The Smartest Guys In The Room

Het zorgde voor een hele toxische cultuur in de organisatie want het maakte medewerkers die zouden moeten samenwerken tot concurrenten die elkaar niets meer gunden. Behalve als het om de reviews ging, dan wisten de middelmatige mensen elkaar te vinden om de toppers eruit te werken, en zo hun eigen baan weer voor een jaar veilig te stellen.

https://enron.net/the-rank-and-yank-system

[Reactie gewijzigd door downtime op 15 januari 2025 13:59]

M14 @vanaalten15 januari 2025 10:52
Doelen stellen is alles behalve objectief. Om een doel te behalen is er meer dan eens een grote afhankelijkheid van andere werknemers of hoe de organisatie functioneert.
The_Woesh @vanaalten15 januari 2025 11:10
Afhankelijk van de aard van de functie moet je doelen stelen en je moet als bedrijf ook keuzes maken. Als je wilt dat managers oog hebben voor tevreden medewerkers dan kan dat een doel zijn dat je gaat meten. Maar een ander bedrijf vind kosten of behalen van targets belangrijker. Het is belangrijk dat je als bedrijf keuzes maakt en daar helder over bent. Ik merk zelf dat bedrijven vaak zeggen "we geven om de medewerkers" maar vervolgens alleen oog voor targets hebben. Zeg dan, "we geven alleen om de targets, als je ze haalt wordt je rijkelijk beloond, zo niet dan mag je weg" dat wil niet zeggen overigens dat medewerkers dan ontevreden zijn, want je trekt met die keuze juist de mensen aan die er hetzelfde over denken.
RRRobert @vanaalten15 januari 2025 11:45
Dat is denk ik onderdeel van een heel ingewikkeld systeem van personeelsmanagement.
Hmm... mijn ervaringen met Amerikaanse werkgevers is, dat het vooral een kosten-baten analyse is, waarbij 'performance' vooral een afweging is tussen arbeidskosten en omzet per afdeling. In het kort: als er minder wordt omgezet, gaat men snijden in de personeelskosten. En dan hoef je niet eens 'slecht' te presteren, ze kijken simpelweg naar secundaire arbeidskosten (overhead op inleners, payrollers), daarna naar parttimers (relatief duur t.o.v. voltijds medewerkers).

Been there, done that. Twice.
procyon @vanaalten15 januari 2025 10:40
Ik heb er best moeite mee dat personeel op deze manier gebruikt wordt, als vuil aan de straat gezet kan worden.
Genoeg mensen, vast ook hier, die er een stuk zakelijker naar kijken.
Als je ergens werkt en niet presteert, is het logisch dat je werkgever besluit afscheid van je te nemen.

Een dienstverband is namelijk een tijdelijke overeenkomst tussen twee partijen, meestal een bedrijf en een werknemer, waarin wordt afgesproken dat de werknemer bepaalde resultaten levert binnen een afgesproken tijdsperiode. In ruil daarvoor biedt de werkgever een financiële vergoeding.

Als de werkgever zijn verplichting niet nakomt door bijvoorbeeld geen salaris te betalen, wordt dat terecht als een probleem gezien en zal de werknemer uiteindelijk stoppen met het leveren van zijn tijd en diensten.

Hetzelfde geldt in omgekeerde richting: als de werknemer niet aan de afgesproken prestaties voldoet, is het niet meer dan logisch dat de werkgever daarop reageert door uiteindelijk aan te sturen op een einde van het dienstverband.
MrAngry @procyon15 januari 2025 11:28
Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste voorspellende factor van een goed presterend team een veilige werkomgeving is. Het lijkt me dat dit soort prestatiemetingen daar nogal afbreuk aan doen, dus ondanks dat je dan steeds afscheid neemt van de minste scorende cohorten kan het dat de prestaties van de organisatie als geheel slechter worden.
procyon @MrAngry15 januari 2025 11:31
Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste voorspellende factor van een goed presterend team een veilige werkomgeving is.
Dat is denk ik wel een absoluut vereiste inderdaad.
Maar wat is de link precies met het stellen van realistische en haalbare targets?
Of bedoel je dat elke vorm van het hebben van "prestatiemetingen" gelijk afbreuk doet aan je "veilig" voelen?

[Reactie gewijzigd door procyon op 15 januari 2025 11:32]

MrAngry @procyon15 januari 2025 11:35
Misschien niet elke vorm, maar wel een relatieve vorm, dus ten opzichte van je collega's. Want dan creëer je een omgeving waarin het kan lonen om elkaar pootje te lichten
procyon @MrAngry15 januari 2025 11:41
Je gaat nu uit van de aanname dat er sprake is van een soort stoelendans waarbij er altijd iemand moet afvallen. Maar dat is niet per se het geval. Sterker nog, het is heel goed mogelijk dat iedereen binnen een team of afdeling zijn targets behaalt.

Het is een realiteit dat er altijd mensen zullen zijn die excelleren en anderen die hun doelen niet halen. Net zoals het realiteit is dat je mensen in je team kunt verliezen omdat ze elders betere kansen zien, meer uitdaging zoeken, of denken dat een andere baan of omgeving beter bij hen past.
JoostTheHost @procyon15 januari 2025 11:00
Tenzij de werkgever de doelen zo opstelt dat het een race naar de top (of bodem) wordt, waarbij enkel de top X presterende werkgevers mogen blijven en de lat telkens hoger en hoger wordt gelegd.

Denk aan pakketbezorgers; men 'presteert slecht' als er minder dan het gemiddeld aantal pakketten per uur worden bezorgd. In de praktijk gaat hierdoor het gemiddeld aantal pakketten per uur telkens omhoog, totdat deze grens bijna niet meer te halen is en ze compleet gestresst en geirriteert hun werk moeten doen.
whersmy @JoostTheHost15 januari 2025 11:48
Dit vind ik herkenbaar. Ik werk zelf voor een bedrijf zoals Apple en ben ontzettend competitief. Soms zeggen collega’s dat ik wat rustiger aan moet doen, omdat dat anders de norm gaat worden.
procyon @JoostTheHost15 januari 2025 11:07
Tenzij de werkgever de doelen zo opstelt dat het een race naar de top (of bodem) wordt, waarbij enkel de top X presterende werkgevers mogen blijven en de lat telkens hoger en hoger wordt gelegd.
In tijden van personeelstekorten is het essentieel om medewerkers aan je te binden. Als je niet goed voor je mensen zorgt, loop je het risico ze te verliezen. Zo eenvoudig is het. Zelfs de best presterende werknemers kunnen uiteindelijk uitgeput raken. Dit is een werkwijze die simpelweg niet duurzaam is.

Dat neemt niet weg dat bedrijven zich nu realiseren dat werknemers al geruime tijd in een comfortabele positie verkeren, waarin zelfs de minder presterende medewerkers zich weinig zorgen hoefden te maken over baanverlies. Het is daarom verstandig (en heel gezond) om dit opnieuw onder de aandacht te brengen en te heroverwegen.
wiseger
@procyon15 januari 2025 11:31
Het probleem is altijd, hoe meet je prestatie?

Ga je allerlei KPI bedenken waarna iedereen alleen nog bezig is met het behalen van die toegewezen KPI?

Kijk maar eens gewoon wat je in een jaar allemaal doet, was dat allemaal vooraf bepaald in het doelen gesprek aan het begin van het jaar? Wil je dat je werknemers zich alleen druk maken om de doelen die ze toegewezen gekregen hebben?
martin_v_z @wiseger15 januari 2025 12:06
We gaan gewoon kijken hoeveel regels code er geschreven worden. Die ene persoon die uren bezig was met het opsporen van lastige bugs hebben we toch niet nodig. Output willen we, maakt niet uit hoe efficiënt het is. lekker veel copy paste werk!

Nee maar serieus hoe meten we dan de managers? Kijken we daar hoeveel emailtjes ze hebben geschreven? Hoeveel overleg ze hebben gevoerd?

Punt is dat dit soort ontslagrondes een negatieve manier van optimaliseren is. Ik ben vergeten wie dit ooit had bedacht maar het is de vraag of de nadelen hiervan opwegen tegen de voordelen. De werknemers gaan zich namelijk meer richten op het meetsysteem in plaats van gewoon op hun werk.

Het werkt vooral in bedrijven waarbij personeel in overvloed is en makkelijk te vervangen is. Banen waarbij er weinig kennis verloren gaat. Nadeel is dat je mensen opbrand door steeds hogere eisen te stellen die ze vaak maar een korte tijd kunnen volhouden, en dan vervang je de weer met nieuwe. Hele onmenselijke manier om met personeel om te gaan.
procyon @martin_v_z15 januari 2025 12:30
Nee maar serieus hoe meten we dan de managers? Kijken we daar hoeveel emailtjes ze hebben geschreven? Hoeveel overleg ze hebben gevoerd?
Nee, dit is heel simpel. Die worden afgerekend op de output van hun mensen/team.
procyon @wiseger15 januari 2025 11:38
Het probleem is altijd, hoe meet je prestatie?
Hoeft geen probleem te zijn.

Het SMART-principe (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) is een krachtige tool om heldere en objectieve doelstellingen vast te stellen, zowel voor bedrijven als voor werknemers. Wanneer KPI's niet voldoen aan deze criteria, ontstaat er waarschijnlijk ruimte voor interpretatie, wat kan leiden tot onduidelijkheid en discussies over de prestaties, achteraf.

Zijn ze specifiek? Weet je precies wat er van je verwacht wordt?
Zijn ze meetbaar? Is er een duidelijk criterium of een getal waaraan succes wordt afgemeten?
Zijn ze acceptabel? Kun je je erin vinden en zijn ze realistisch binnen je functie en verantwoordelijkheden?
Zijn ze realistisch? Zijn de middelen en omstandigheden aanwezig om ze te behalen?
Zijn ze tijdgebonden? Is er een duidelijke deadline?
wiseger
@procyon15 januari 2025 11:46
Ik ken het SMART principe. Maar je bedenkt ze aan het begin van het jaar. Daar leg je ze vast.

Als je puur beoordeelt wordt op de KPI, wat betekend dat voor als het werk dat je doet wat buiten de KPI valt? Een werknemer die dat gewoon laat versloffen en zich alleen op de KPI richt, is dat een betere werknemer dan eentje die ook problemen oplost die buien de KPI vallen?
procyon @wiseger15 januari 2025 12:00
Een werknemer die dat gewoon laat versloffen en zich alleen op de KPI richt
Dat is normaal gezien niet mogelijk.

Je kunt je werk niet laten versloffen en toch de KPI behalen en omgekeerd evenmin. Want de KPI’s die aan het begin van het jaar worden vastgesteld, moeten uiteraard een directe relatie hebben met de resultaten die het bedrijf van jouw functie verwacht.

Op je vraag of additionele prestaties, die buiten de gemaakte performance afspraken liggen, ook meetellen. Dan zeg ik nee. Niet voor de berekening van een eventuele bonus betaling.

Tenzij daar gedurende het jaar extra afspraken over gemaakt zijn, ook hier ben je weer bij als werknemer. Gebeurt vaak in praktijk dat je een pass krijgt op eerdere doelstellingen, omdat je die niet meer voldoende kan halen omdat het bedrijf nu andere afspraken met je maakt.

[Reactie gewijzigd door procyon op 15 januari 2025 12:04]

flaskk @vanaalten15 januari 2025 11:24
En het sociale aspect, ziekte verzuim, zwangerschap enz enz.

En die 72k medewerkers, zijn dat ook lui die bijvoorbeeld in Azië werken die AI modellen trainen?
5pë©ïàál_Tèkén @vanaalten15 januari 2025 14:32
Ik denk dat je goed bedoeld 'de menselijke maat' (deels) wil toepassen bij dit bedrijfsproces. Alleen gaat voor mij die vlieger maar voor een deel op.

Als het goed is krijgen mensen bij intrede of pro/demotie een functiebeschrijving. Deze zal de 'kapstok' zijn voor het beoordelingsproces. Plat gezegd - in welke mate doe je wat je rol je voorschrijft?
Doelen objectief meten is lastig als deze niet van te voren objectief zijn vastgesteld. In het Amerikaans noemen ze dat ook wel 'moving the goalposts'. Hoe meer ruimte voor ruis/misinterpretatie er is binnen dit proces, hoe meer 'menselijke invloeden' (zowel positief als negatief) er is.

Bij een MKB zijn dit soort processen er niet omdat veel bedrijfsprocessen niet vast bij een verantwoordelijke ligt. Denk aan de vaatwasser uitruimen, post halen, bijspringen als iemand ziek is, etc. Maar als er 72.000 mensen rondlopen, dan timmer je die processen wel dicht omdat het anders een bende wordt. Bij het MKB gaat soms iemand voor de afdeling de lunch halen. Doe dat maar eens bij Meta :p.

Wij Nederlanders zijn stiekem toch wel van Het Polderen, oftewel consensus bereiken. Maar ja, tijdens een goed beoordelingsgesprek ligt de fundering van het gesprek er al. Dat is namelijk de aantoonbare match tussen je werkzaamheden en je rol van de afgelopen periode.
Een functioneringsgesprek is, zuiver gezien, iets anders. Je kan prima (of heel flut :p) functioneren binnen een bedrijf en niet geheel matchen met je functioneringsprofiel. Dan kan je kijken naar de dingen die (net) buiten je profiel vallen. Misschien ben je stiekem veel Sales taken gaan doen omdat nou eenmaal zo is gelopen (ziekte, iemand ging weg, etc).

De termen 'beoordeling' en 'functioneren' worden vaak door elkaar gehaald (met als klap op de vuurpijl iemands functioneren beoordelen). Kijk, als je zaken los van elkaar ziet, dan komt juist de menselijke maat, naar mijn mening, in goede zin naar voren. En bij mega grote bedrijven is er geen ruimte voor waardering voor extra dingen die je oppakt omdat dit naar de achtergrond verdwijnt.

Meta staat ook niet meer waar het 5 (of 20!) jaar geleden stond. Manieren van beoordelen veranderen mee met de visie, de cultuur (zeker bij fusies!), groeifase, het welzijn van het bedrijf maar ook met 'de tijd'. Tijdens Corona werd er veel vanuit thuis gewerkt. En wonder boven wonder - veel bedrijven konden zich prima aanpassen. Dit was een enorme eyeopener voor menig bedrijfskundige (of dat had het kunnen zijn...) want tja, de manier van werken was anders dus moest de manier van beoordelen dat ook! En zo zag men het spanningsveld tussen beoordelingen en het functioneren.

Enfin, hoog in de boom bij Meta wordt gewoon met percentages gehakt. Personeel is daar een bedrijfscommodity zoals inboedel en voorraad. Tuurlijk als je op micro niveau inzoomt zal er 'onrecht' plaats vinden. Geen een systeem is perfect.
Tjeerd @Scribe15 januari 2025 10:04
Zou me niet verbazen dat er een moment komt de komende jaren dat een soort personeels-AI-bot jou regelmatig even opbelt en een lijstje vragen gaat stellen, zeker binnen Meta zie ik dat nog wel gebeuren. Of je een bepaald technisch begrip kan uitleggen en/of je domeinkennis nog wel bij de tijd is. Klinkt nu nog vreemd, maar misschien komt het wel zo ver dat een AI-bot een soort 'relatie' met zijn werknemers opbouwt en in zijn geheugen goed bij houdt wat de kennis is van iemand en/of 'score'. Niet dat werknemers er op zitten te wachten, maar ik denk dat werknemers nu ook al niet op 'prestatiemetingen' zitten te wachten.
Zenomyscus @Tjeerd15 januari 2025 10:50
Ik zie het helaas ook helemaal voor me. Films als 'her' en dergelijke doen mij wel eens vrezen voor de toekomst. Regelmatig zie ik jongeren tegen een AI praten alsof ze echt een relatie hebben. Ik hoop niet dat Nederland een betonnen bouwplaats wordt waar alleen kleine ruimtes van 20m2 of kleiner betaalbaar zijn, volgepropt met singles die werken, eten, slapen en herhalen. Amper sociale contacten hebben, bijvoorbeeld omdat je die op je werk ook al niet meer hebt. Voor velen van mijn generatie is hun relatie ontstaan door contact op de werkvloer. Combineer thuiswerken met meer AI en je hoeft je collega's niet meer te zien. Nederland biedt nou eenmaal veel diensten aan, dus wanneer ik berichten zoals die van jou lees vrees ik soms het ergste.

Los daarvan ben ik benieuwd hoe je slechte werknemers meet. Ik heb voor een bedrijf gewerkt dat iemand heeft ontslagen toen het met het bedrijf wat minder ging. Die persoon deed eigenlijk bijna alles voor iedereen, waardoor haar eigen werk soms wat ondergesneeuwd raakte. Deels zijn managers daar natuurlijk verantwoordelijk voor, maar ze vond het zelf ook fijn om die rol te vervullen. Iedereen had voordeel aan haar kennis, maar volgens de boeken presteerde ze niet. Afijn, toen er een andere leidinggevende kwam is zij weer teruggevraagd :+
Caelestis @Zenomyscus15 januari 2025 11:23
Vroeger was de krant en nieuws op TV nog een ding. Je moest naar buiten om sociale contacten te maken omdat er toen niks anders mogelijk was.
Tegenwoordig is niks meer betaalbaar en zijn de weekendjes in de kroeg een fabeltje geworden.
En zelfs dan nog in de kroeg gaat het om een select groepje waar je mee omgaat.

Het digitale leven daarentegen kost bijna niks en heb je contact met aanzienlijk meer mensen. Wie is er socialer?
Degene die met geurtjes beïnvloed wordt?
Een gesprek voeren met een buitenlander om inzichten te krijgen in andere culturen bestond vroeger ook niet.

De meeste racistisch opmerking en grappen worden gemaakt door de non-digitale groep omdat men ervanuit gaat dat het binnen de groep blijft.
Of we nu online of offline zijn is het de mens die bepaalt hoe het sociale leven werkt. Er zijn geen excuses nodig.

Het is niet dat socialmedia invloed heeft op de mensen maar is juist een reflectie van de werkelijkheid.
Joep_d @Caelestis15 januari 2025 13:46
Interessante kijk er op.

Ik denk zelf wel dat het een ontoereikend sociaal contact is wanneer je mensen enkel kent online, maar wat vind jij daar dan van? En stel je zou online iemand ontmoeten die je als romantische partner ziet, zou je dan verhuizen naar diegen zonder je contacten los te laten?
Caelestis @Joep_d15 januari 2025 14:58
Ik ben het er wel mee eens dat je lichaamstaal mist met schriftelijke communicatie maar dat kan je opvangen met video.
Wat ik ook vaak gemerkt hebt is dat het makkelijker is voor introverts om uit hun schil te komen met video t.o.v in persoon.
Dus wat is eigenlijk de vraag/probleem?
Is sociale contact gedefinieerd door sex?
We zitten onder tussen al op 8miljard mensen. Vergrijzing is meer een lokale probleem dan een sex probleem.

Vroeger was afstand een probleem omdat je het moeilijk kunt overbruggen.
Nu kan een mens binnen 24uur op elke punt op aarde komen.
Als je dan ook gaat kijken naar thuis werken, waarom zou jij jezelf beperken tot je woon-werk verkeer afstand terwijl je ook in je eigen huis voor een buitenlandse bedrijf kan werken.
Juist dit geeft de mogelijkheid om een partner te zoeken die niet in je lokale kroeg komt.

Het idee dat extroverts de "echte" sociale mensen zijn en de introverts in de kelder te vinden zijn is zo ongelooflijk achterhaald dat het gewoon niet meer grappig is. Technisch gezien is het gewoon discriminatie.
memphis @Scribe15 januari 2025 10:00
Toevallig stond er gister een artikel op de telegraaf site dat werkgevers steeds meer de werknemers monitoren op vele manieren van ouderwets camerabewaking t/m het actief toetsenbord gebruik.
https://www.telegraaf.nl/...-voelt-bijna-als-stalking
Nu gaat dat in Nederland en mogelijk de EU voorbij aan wetgevingen maar dat zal zeker buiten de grenzen van de EU Meta geen zorg zijn.
njitter @memphis15 januari 2025 10:37
In Nederland mag dit gewoon niet. In de US is dat een heel ander verhaal.
PhilipsFan @memphis15 januari 2025 10:44
Haha, echt waar, managers zijn echt te dom om te leven als je dat kunt bedenken. Wat denk je dan als manager, dat je slimmer bent dan je programmeurs? Die schrijven gewoon een scriptje dat willekeurige toetsaanslagen genereert zodat je ongemerkt een halfuur op het toilet kunt zitten. Als het niet werkt omdat je geen eigen software kunt draaien, dan draaien ze het op een ESP die zich via USB als toetsenbord voordoet.

Echt, managers die denken dat ze technologen mbv technologie kunnen verslaan, die kunnen beter zelf hun ontslag nemen. En managers die denken dat ze hun personeel beter laten presteren door ze te monitoren, die hebben er niks van begrepen. Als je op bepaalde punten gemonitord wordt, dan zijn die punten ook alles wat je krijgt. Op een gegeven moment wordt het voor de werknemer ook gewoon een sport.

Ik zat ooit bij een opdrachtgever die precies registreerde hoe lang je in het gebouw was. De overzichten moest je dan weer inleveren bij de projectmanager. Als je ook mar 5 minuten minder aanwezig was dan je uren had geboekt, dan werd je daarop aangesproken. Daarmee negerend dat werknemers ook in de pauze buiten wel eens over problemen nadenken of overleggen. En uiteraard werd ook nooit gekeken naar dagen dat je wat langer op kantoor was. Guess what? Echt niemand ging buiten het gebouw (of uberhaupt buiten de werktijden) ook nog maar IETS doen, dus netto ging de productiviteit achteruit...
wica @PhilipsFan15 januari 2025 11:23
Ik ben blij, dat mijn werk, de afgelopen pak weg 10 jaar. Voor al gemonitord wordt op de taken die ik heb en afkrijg. Wat ik ook altijd netjes doe en meer.
En sinds corona, maakt het mijn werkgevers ook niet echt meer uit of ik overdag er aan werk of 's nachts.
Enige voorwaarde die er is, dat ik tijdens kantoren uren bereikbaar ben via de chat.

Wat mij in mijn persoonlijke leven behoorlijk flexibel maakt, wat zeer fijn is. En ja, als de nood er is, ben ik gewoon aanwezig om te helpen. Ik zou echt niet meer terug kunnen naar dat micro management.
Sandor_Clegane @Scribe15 januari 2025 09:37
Stack ranking :)

Alles wat oud is, is weer nieuw.
matty___ @Sandor_Clegane15 januari 2025 10:16
had toch een reden dat de meeste er weer vanaf zijn gestapt dacht ik zo.
Cid Highwind @matty___15 januari 2025 11:11
Totdat het weer uit het collectieve geheugen gewist is wat de nadelen waren en iemand met de nodige invloed het als een "fris" idee pitcht en men geen weerstand durft te bieden omdat men daarmee de eigen comfortabele positie in gevaar brengt.

Rinse and repeat.
Sandor_Clegane @Cid Highwind15 januari 2025 11:46
Het was een beetje tongue in cheek mijn reactie, maar precies dit. :)
MrMonkE @Cid Highwind15 januari 2025 12:34
Ik wacht op het 'hey, ik heb een goed idee' moment dat ze weer per KLOC gaan betalen. :)
Keypunchie @Sandor_Clegane15 januari 2025 11:56
(Ha, precies wat ik dacht. Microsoft heeft het met een reden gedumpt)
Bruin Poeper @Scribe15 januari 2025 09:42
En hoe gaan we het prestatiegehalte meten?
Wie in de baas zijn tijd op Tweakers rondneust wordt ontslagen.
Hoover @Bruin Poeper15 januari 2025 09:54
Als je in de techwereld werkt en je wilt up to date blijven over nieuwste tech of problemen/hacks etc, hoort het bezoeken van techsites en bekijken van techvideos gewoon bij het werk als jet het mij vraagt.
Reageren is twijfelachtig O-)
wica @Hoover15 januari 2025 10:43
Tweakers hoort allang niet meer bij die techsite om een beetje bij te blijven met je werk ;)
GOT zou nog wel kunnen :)
Hoover @wica15 januari 2025 10:56
Hier heb je helaas wel gelijk in hahaha.
Ik mis die oude tijd wel.
Maar hee, macht der gewoonte om hier elke dag te kijken :P
wiseger
@Bruin Poeper15 januari 2025 11:25
En wat is de baas zijn tijd? Hoeveel IT-ers werken er nu echt van 9 tot 5? Hoeveel moeten er regelmatig in avonden en in weekenden ook gewoon werken?

Ik vind dit soort opmerkingen prima hoor maar dan ook graag een prikklok zodat alle tijd buiten de normale kantooruren om ook geteld worden.
PhilipsFan @wiseger15 januari 2025 11:31
En hoe meet je creativiteit dan? De beste oplossingen komen niet als ik al de hele middag naar de code loop te staren. Die komen als ik onder de douche sta of in bed lig. Maar die uren worden niet betaald. Zodra er ook maar enige creativiteit in je baan zit, bestaat 'de baas zijn tijd' niet meer. Ideeen krijg je altijd en overal, het is helemaal aan je eigen goodwill hoeveel van die ideeen je wilt inzetten voor je baas. En dat is dan weer afhankelijk van de goodwill die de baas aan mij toont.

Als de baas gaat mopperen dat ik een minuut te vroeg wegga, of een minuut te lang koffiedrink, dan ga ik hem zeer zeker niet laten profiteren van mijn ideeen. Dan ga ik lekker lopen kijken hoe de collega's zich stukbijten op de problemen :)
LOTG @Scribe15 januari 2025 10:13
Regels code is inderdaad een erg slechte metric. De gemiddelde beginner schrijft immers meer regels code om het zelfde te bewerkstelligen en zal ook minder goed zijn in het voorkomen van code duplication.

Als ik het zelfde zou moeten bouwen als mensen met minder ervaring als mij en we beoordeeld worden op regels code zou ik worden ontslagen.

Gelukkig gaat Meta mensen ontslaan en vervangen door AI. Geen idee wie dat werk dan gaat controleren of fixen.

Sowieso vraag ik mij af hoe bedrijven dit zien. Ze willen iedereen die niet tot de top behoort vervangen door AI, hoe krijg je dan ooit nog mensen met ervaring als niemand meer ervaring kan op doen? Ik heb nog steeds aardig mijn bedenkingen met de code die uit ChatGPT en Copilot komt rollen.

En aangezien iedereen AI gebruikt voor antwoorden word er volgens mij ook steeds minder code gepost om op verder te trainen.
PhilipsFan @LOTG15 januari 2025 10:46
Als ik zou worden beoordeeld op regels code of aantal commits, dan zou ik ineens HEEL VEEL commentaar schrijven en elke minuut comitten en pushen, voor het geval dat mijn 'werkplek vastloopt' oid :)

Zul je zien dat ik nog complimenten krijg ook, want ik 'documenteer mijn code zo goed' haha...
Exhonor @LOTG15 januari 2025 14:19
Gelukkig gaat Meta mensen ontslaan en vervangen door AI. Geen idee wie dat werk dan gaat controleren of fixen.
De nieuwe Code Controleer AI natuurlijk! Die zal dan wel eerst moeten worden geprogrammeerd door de Programmeer AI...
Sowieso vraag ik mij af hoe bedrijven dit zien. Ze willen iedereen die niet tot de top behoort vervangen door AI, hoe krijg je dan ooit nog mensen met ervaring als niemand meer ervaring kan op doen?
Bedrijven als dit zien volgens mij alleen maar geldtekens. Aandeelhouders willen NU meer geld zien dus moeten winstmarges omhoog, ongeacht wel effect dit in de lange termijn gaat hebben.
Basszje @Scribe15 januari 2025 10:14
Gewoon min of meer willekeurig, wie het laatst een mes in de rug heeft gehad oid . Het is een misvatting dat veel van dat soort beslissingen superrationeel zijn. Als het meerendeel van de bedrijven X procent ontslaat, moet de rest dat ook, want anders denken de aandeelhouders dat men niet scherp genoeg is ( en dat soort fratsen ) .
michelr @Basszje15 januari 2025 10:51
Het is idd ook een mooi moment om je te ontdoen van onwelvallige werknemers. Dan weet je het eigenlijk al wel met Zuck's recente ommezwaai van pro-D&I naar een bijna anti-woke anti-censuur houding.
roelst1 @Basszje15 januari 2025 12:30
Het is een misvatting dat veel van dat soort beslissingen superrationeel zijn.
Dat is sterk afhankelijk van lokale regelgeving. Hier in Nederland is het sowieso redelijk kansloos om iemand te ontslaan op basis van prestaties, dan moet een werknemer al willens en wetens de zaak aan het saboteren zijn. Zelfs als het bedrijf om financiële redenen een groep werknemers moet ontslaan dan kunnen prestaties niet in acht genomen worden, het gaat dan heel strak op basis van arbeidsduur, leeftijdsgroep, etc.
Aan de andere kant het spectrum kun je in de VS al iemand ontslaan omdat je zijn of haar broek niet mooi vindt en komen irrationele ontslagen erg veel voor.
Sissors
@Scribe15 januari 2025 10:28
In genoeg functies in prestaties meten niet triviaal inderdaad. Tegelijk wat is het alternatief? Voor je beoordelingsgesprek en je salaris verhoging worden ook al je prestaties meegenomen. Als je zegt dat op geen enkele manier prestaties bepaald kunnen worden, dan moet dus iedereen in een functie een salaris krijgen compleet onafhankelijk van presteren.
haam @Scribe15 januari 2025 10:38
Als je de discussie rond H1B visa hebt meegekregen (werkvisum voor buitenlanders in de US), dan zou je het prestatiegehalte ook kunnen interpreteren kostengehalte.

Een buitenlandse werknemer is namelijk afhankelijk van het hebben van werk, anders vervalt het visum.
Dus kun je wat makkelijker dingen eisen of bv. onderbetalen.
Hennie-M @haam15 januari 2025 12:33
Als dit inderdaad een 'optimalisatie' is om dure amerikanen te vervangen door buitenlanders, dan ontploft de halve social media wereld (alweer).
Heel bijzonder om te zien dat de gevolgen van deze gekozen politieke richting allemaal onderschat zijn geweest. "Het zal zo'n vaart niet lopen".. Klopt, het gaat nog veel sneller dan gevreesd.

(edit: Typo)

[Reactie gewijzigd door Hennie-M op 15 januari 2025 12:33]

MaZo @Scribe15 januari 2025 10:40
Gewoon de meest recent performance reviews van under-performers er uit filteren.
Jorah_Newstone @MaZo15 januari 2025 11:22
Is wel genuanceerder, waar zijn die performance metrics op gebaseerd? En wat als iemand neventaken op zich heeft genomen waardoor het hoofdwerk soms achterloopt maar de waarde van de neventaken wel goed zijn voor het bedrijf?
MaZo @Jorah_Newstone15 januari 2025 13:31
Vaak gebasseerd op in hoeverre je baas je mag, of feedback van anderen. Ik heb in meerdere grote firma's gewerkt (15k of zelfs 100k+ medewerkers) en het werkt helaas overal een beetje hetzelfde qua performance reviews / bonussen.
metalmania_666 @Scribe15 januari 2025 11:02
Bij ons werd er gebruik gemaakt van targets op basis van het S.M.A.R.T. principe
Je moest meerdere targets bepalen, die aan je leidinggevende voorleggen, en samen bepalen welke targets haalbaar zouden moeten zijn.

S.M.A.R.T. staat voor Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdgebonden

Was het perfect? Nee, dat niet, maar dat is geen enkel systeem. Daarom gold ook nog de input van je collega's welke voor 1/3 meetelden en dan nog de mening van de leidinggevende welke ook voor 1/3 meetelde
SPee @metalmania_66615 januari 2025 12:36
Maar wat waren die targets?
Bij ons krijg je b.v. 'recruitment' of 'visibility' er standaard bij, niet iets waar de introverte devver op zit te wachten. En op avonden een team-meeting bijwonen is ook niet echt een cruciaal iets voor je werkzaamheden.
metalmania_666 @SPee15 januari 2025 12:46
Bij ons ging het bijvoorbeeld om het verbeteren van processen, het inrichten van betere monitoringtools.
Daar kon je punten mee scoren
Blokker_1999
@metalmania_66615 januari 2025 13:30
Wat mij altijd tegenstaat bij dat soort systemen is dat mensen gaan zoeken naar manieren om met de minste inspanning voldoende te scoren. Je gaat niet noodzakelijk op zoek naar de beste werknemer en je loopt vaak zelfs het risico die mensen te belonen die slecht presteren terwijl de goede werkkrachten gaan afgestraft worden.

Objectieve metrics bepalen die voor iedereen gelijk zijn,is enorm moeilijk.
haam @Blokker_199915 januari 2025 14:27
Objectieve metrics bestaan niet in mijn ogen.

Dat zouden metrics zijn die bij alle bedrijven altijd geldig zijn. Het kiezen van relevante metrics is namelijk al subjectief.

Voor mij zijn het allemaal manieren die bedacht zijn om werknemers de illusie te geven dat ze invloed hebben. Er zijn knoppen genoeg om aan te draaien, zodat de leidinggevende uitkomt waar hij wil uitkomen.

Dit zorgt ervoor dat competent verward wordt met communicatief.
Exhonor @metalmania_66615 januari 2025 14:21
het verbeteren van processen, het inrichten van betere monitoringtools
Ik hoop dat de targets iets specifieker waren dan dit want dit is allesbehalve S.M.A.R.T.....
L1NO_ @Scribe15 januari 2025 11:03
Republican or Democrat?
olafmol @Scribe15 januari 2025 11:26
In SV zie je steeds meer adoptie van developer productivity systemen als DORA (niet die van de EU) en DX Core 4.
djwice @Scribe15 januari 2025 18:28
prestatiegehalte ...
regels code
LOL, zou wat zijn. Schrijf je efficiënte code die optimaal draait, moet je het om goed te presteren opblazen met onzin calls, extra sub-sub-sub-sub classes alles in aparte functies, hoe klein ook.

Grappig. Zou je llama voor kunnen vragen wellicht :)
n4m3l355
15 januari 2025 09:38
Ik vraag me ten sterkste af of Meta nog een bestaansrecht heeft. Facebook is inmiddels gedateerd en wordt hooguit gebruikt door oudere, geen jong persoon maakt daar nog gebruik van. IG is gevuld met gelukszoekers en "influencers". Meta/3d is een flop. AI waar ze nu miljarden in pompen gaat nergens naartoe. En nu gaat men ook nog eens de teugels loslaten van moderatie zodat adverteerders vertrekken?

Ook dit soort berichtgeving, dit geeft toch geen vertrouwen in Meta's HR dat ze nu plots hun zwakke personeel laten gaan? Dat is een automatisch process kwartaal op kwartaal, jaar op jaar. Waarom gebeurd dit nu pas? Hebben ze jarenlang 3600 man op de payrol die niet functioneren?
bzuidgeest
@n4m3l35515 januari 2025 09:43
Voorlopig is het nog een van de grootste social media bedrijven. De meeste mensen zitten daar.
https://www.statista.com/...anked-by-number-of-users/

zelfs tiktok kan er niet aan tippen.

Dus voorlopig hebben ze bestaansrecht. Voor veel mensen is er geen alternatief of reden om over te stappen.

p.s. aub geen listing aanrichten van alternatieven.. Ik weet dat die er zijn, maar niet voor jan met de pet. Die zit waar de rest zit.
Tintel
@bzuidgeest15 januari 2025 09:55
Bestaansrecht geldt niet alleen op basis van huidig gebruik maar ook op basis van 'de verwachting' - en die ziet er toch niet zo rooskleurig uit?
Veel van Meta's taktiek om relevant te blijven berust op concurrentie overnemen/uitschakelen. Dat houdt blijkbaar ook een keer op...
1Mark @Tintel15 januari 2025 10:00
De aandelenkoers is een indicatie van de verwachte groei. Maar bestaansrecht is gewoon of je eruit komt qua inkomsten, uitgaven en spullen.
bzuidgeest
@Tintel15 januari 2025 10:00
Groei is beperkt, daar kwam netflix ook achter. Je markt is op een gegeven moment verzadigd. Dat neemt bestaansrecht niet weg.

de "verwachting"..... De verwachting is dat facebook de komende 10 jaar nog de grootste is. Ze zijn niet zomaar weg. (al zou dat mooi zijn)
michelr @Tintel15 januari 2025 10:58
Tactiek is ook nu treurige pogingen om engagement te verhogen door ongewenste posts als "suggestie" in je feed te fietsen. Die wekken eerder irritatie op dan "Goh, wat interessant". Het schept bij mij een beeld dan men ongeacht consequenties op zoek is naar FB (weer) relevant maken voor adverteerders. De enigen die erop zitten zijn 40+ en bedrijven. Post ook alleen sporadisch vakantiekiekjes voor de familie, in tegenstelling tot vroeger toen (bijna) iedereen het als een soort dagboek zag.

[Reactie gewijzigd door michelr op 15 januari 2025 11:00]

roelst1 @Tintel15 januari 2025 12:36
Tja, dat dacht ik jaren geleden al, maar toch zie je dat eigenlijk alle cijfers van Meta nog steeds sterk groen kleuren. Hun marges worden groter, de omzet gaat hard omhoog, etc. In Nederland hebben wij ook een behoorlijk andere kijk op de social media van Meta dan in bijvoorbeeld de VS en India, waar zowel Facebook als Instagram nog altijd erg veel actieve gebruikers kennen en hun Quest VR-brillen een groot succes zijn.
Aiii @n4m3l35515 januari 2025 09:44
Zolang jij en ik en 90% van de wereldbevolking WhatsApp of Facebook Messenger als primaire messaging app gebruikt, heeft Meta nog wel wat bestaansrecht neem ik aan.

En 5% van je personeel die slecht functioneren zal effectief niet veel invloed hebben. Uitgaande dat het klopt dat ze daadwerkelijk slecht functioneren is het dan nog niet zo dat ze helemaal niet functioneren. Laat ze 50% van het werk van een normaal functionerend werknemer (correct) produceren, dan is de impact eigenlijk minimaal op het gehele functioneren (nog even afgezien dat het werk van een slecht functionerend persoon in een team doorgaans wordt opgevangen door de andere teamleden).
Renoir @Aiii15 januari 2025 09:51
Los van de verdere inhoud van je punt gebruikt zeker geen 90% van de wereldbevolking Meta producten als primaire messaging app.

Bron: https://explodingtopics.com/blog/messaging-apps-stats
Tintel
@Renoir15 januari 2025 16:21
En vergeet ook niet: die cijfers zijn afkomstig van de bedrijven die voordeel halen uit een 'beetje' overdrijven.
Mathijs Kok @n4m3l35515 januari 2025 09:52
Ik vraag me ten sterkste af of Meta nog een bestaansrecht heeft. Facebook is inmiddels gedateerd en wordt hooguit gebruikt door oudere, geen jong persoon maakt daar nog gebruik van.
Dat lezen we nu al 10 jaar en Meta groeit nog altijd, Nee, niet alleen door bots, Facebook alleen heeft op dit moment tussen de 2.500.000.000 en 3.000.000.000 gebruikers die minstens een keer per maand inloggen en actief zijn. Niet gek voor een 'gedateerd' media nietwaar?

Ik denk dat de wens de vader van de gedachte is, beste n4m3I55. Maak je geen zorgen over Meta. Helaas.
Tintel
@Mathijs Kok15 januari 2025 09:59
Ik denk dat de wens de vader van de gedachte is
Toch kan dat helpen - veel systemen werken twee kanten op. Bijv. slecht nieuws over de economie die helemaal niet anders is dan voorheen => economie verslechterd. En dat zet dan ook nog eens door.

Meta is gegroeid doordat ze What'sapp en Instagram hebben overgenomen. En helaas kan dat als je (onterecht / ongegund) veel middelen hebt.
Chris4554 @n4m3l35515 januari 2025 09:51
Ik denk dat je je info krijgt van mensen die hetzelfde denken over Meta als jij. Ze hebben 2 miljard dagelijkse gebruikers en 3 miljard maandelijkse. Dat is meer dan wie ook. Insta heeft 2 miljard / half miljard respectievelijk. Met name het gebruik van Facebook zal wellicht wat naar het oosten en zuiden verplaatst zijn, maar met die aantallen zal ze dat een zorg zijn.

Verder is de Quest het best verkochte VR device ooit. De AI kan natuurlijk nog veel worden, niet zeker waar je op baseert dat dat zo slecht is en zal blijven.

Ik heb een hekel aan Meta (mogelijk om andere redenen dan jij), maar hun einde lijkt helaas nog lang niet nabij.
haam @n4m3l35515 januari 2025 10:02
Ik las onlangs een bericht van een medetweaker die in Colombia woont/werkt(?). Daar is Facebook de standaard voor ongeveer alles (je bedrijfswebsite, nieuws, etc.). Daar betaalt Facebook ook de bandbreedte (als ik het goed begrepen heb).

In dergelijke landen zou een heleboel omvallen als Facebook verdwijnt. Dus als het hier (als in Nederland en/of Europa) minder gebruikt wordt, betekent het zeker niet dat ze niet meer relevant zijn wereldwijd.
kftnl @n4m3l35515 januari 2025 10:13
Ik vraag me ten sterkste af of Meta nog een bestaansrecht heeft.
Enige dat 'bestaansrecht' aan een bedrijf geeft is of je je rekeningen kunt betalen en dat je netjes aan de regelgeving voldoet. Vorige kwartaalcijfers van Meta (q3 2024) waren 15 miljard winst op 40 miljard omzet en er is op dit moment geen indicatie dat Meta door de staat als illegaal gaat worden bestempeld. Dus, geen zorgen, er is bestaansrecht.

Een voorbeeld van de regelgeving is Tiktok. Mogelijk wordt die bijv. in de VS gesloten door de staat. Dan heb je daar dus geen bestaansrecht of moet iemand ze overnemen. Dat is een gevalletje bestaansrecht.

Het aantal jonge gebruikers op facebook zal je overigens nog verbazen. En al die 'influencers' op instagram? Waarom denk je dat ze daar komen om te influencen? Omdat daar geen gebruikers zijn?

Overigens is Whatsapp hier in Nederland min of meer het default communicatiemiddel, tot op het punt dat zelfs de overheid het actief gebruikt.
Nl-jeff 15 januari 2025 09:40
Niets mis mee, zolang als je de prestaties goed en objectief meet. Mogen meer firmas wel eens doen wat mij betreft
JumpStart @Nl-jeff15 januari 2025 09:46
[...] als je de prestaties goed en objectief meet...
En dat is een hele grote "Als"!

Op papier zijn dat soort Key Performance Indicators (KPI's) geschikt om tot een objectieve beoordeling te komen. In de praktijk is dat niet gegarandeerd.

* JumpStart heeft aan het ontvangende eind gezeten van een fout opgezette KPI, was niet aan te bevelen.
bzuidgeest
@Nl-jeff15 januari 2025 09:50
De meeste hebben geen idee. word allemaal gedaan op basis van domme statistiekjes door managers die deze mensen nog nooit gesproken of ontmoet hebben. Zo gaat dat in de VS.

Dan krijg je kpi's zoals het aantal ingecheckte regels in de source control repo's.

Gevolg je ontslaat de mensen die meer tijd besteden aan de "domme" rest aan de gang houden met uitleg dan zelf code kloppen. Gevolg je raakt je intelligentie uit de organisatie kwijt. Dat is al meer dan eens gebeurd daar. Zelfs Musk met twitter kan je al van vinden dat hij "spijt" heeft bepaalde mensen niet meer te hebben.
HKS-Skyline @Nl-jeff15 januari 2025 09:51
De vraag is op welke manier ze het bepalen en wat het doet met de werksfeer. Vanuit mijn werk heb ik nog wel eens contact met meta over advertenties, ik krijg zowat ieder kwartaal een andere contactpersoon toegewezen welke ik stuk voor stuk opnieuw moet vertellen wat de plannen, target audience etc zijn en het is eigenlijk zonde van de tijd. Ze lezen wat "tips" op van hun lijstje en bieden vrijwel geen nuttige feedback.
segil @Nl-jeff15 januari 2025 13:29
Alsjeblieft niet zeg. Ik wil niet werken in een cultuur waar "beter presteren dan je buurman, anders lig je eruit" de norm wordt. Ik werk om te leven, ik leef niet om te werken.

Blij dat ik in Nederland woont waar er gelukkig nog een redelijk goede ontslagbescherming voor werknemers bestaat.
Exhonor @Nl-jeff15 januari 2025 14:28
Het probleem is dat het haast onmogelijk is om daadwerkelijk goede en objectieve meetstaven te maken voor dingen als "medewerker prestaties" zonder dat je daarbij zoveel variabelen en uitzonderingen in moet bouwen voor elke unieke rol die iemand kan hebben binnen een bedrijf.

Daarnaast zal het ook nooit een volkomen eerlijk systeem worden, aangezien het ongetwijfeld zo gemaakt zal worden dat hoge piefen worden uitgesloten in de beoordeling.
sircampalot 15 januari 2025 09:38
Heeft dit te maken met het laten vallen van de fact checkers?

[Reactie gewijzigd door sircampalot op 15 januari 2025 09:39]

Yggdrasiel590 @sircampalot15 januari 2025 09:45
en/of het afschaffen/ontmantelen van het DEI (diversity, equality, inclusion) programma? Guardian artikel
JumpStart @sircampalot15 januari 2025 09:49
Nee, want dat waren third party fact checkers. Externe inhuur, geen eigen werknemers. Die ontsla je niet. (Dat het niet langer inhuren leidt tot ontslagen, dat kan dan weer wel.)
Stukfruit 15 januari 2025 09:37
Ik hoop maar dat men over 4 jaar niet vergeten is hoe slecht Mark presteerde onder druk van iemand met autocratische ambities.
RoamingZombie @Stukfruit15 januari 2025 09:42
Het is zeer vermoeiend als mensen van alles een politieke discussie willen maken. Doe es niet.
k995 @RoamingZombie15 januari 2025 09:48
Hij heeft ochtans gelijk, raar je zou denken dat een miljardair schaamte zou kunnen voelen maar blijkbaar niet.
Polderviking @RoamingZombie15 januari 2025 09:53
Mark roept dat over zichzelf af door zich op te stellen als politieke windsok.

Politieke in de VS veranderd en Mark gaat gelijk comformeren door Musks rare visie op het vrije woord over te nemen, te nokken met factchecken, en op te doemen bij figuren als Joe Rogan.

Je kan moeilijk van mensen verwachten dat ze daar geen reactie op hebben.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 15 januari 2025 09:54]

thibaultvdb @Polderviking15 januari 2025 14:50
Vrije meningsuiting raar vinden vind ik dan weer raar
Polderviking @thibaultvdb15 januari 2025 15:03
Vrije meningsuiting is niet raar.
Hoe Musk dat principe interpreteert is wel raar.
Stukfruit @RoamingZombie15 januari 2025 09:56
Probleem is dat dit al politiek gemotiveerd blijkt te zijn. Daar heeft hij mij niet voor nodig.

Ter illustratie citeer ik graag even dit uit de titel: "... ontslaan en nieuwe mensen aannemen". Zonder dit stukje had het een stuk minder politiek geladen kunnen zijn.

Daarnaast heeft Mark afgelopen week nog expliciet, niet indirect, aangegeven dat hij uitingen van haat gaat toestaan. Dat leek ook behoorlijk stevig gekoppeld te zijn aan de op handen staande wisseling van de macht.

Sorry, maar met de precisie waarmee dit soort nieuws doorgaans de wereld in wordt gebracht is er weinig positiefs te maken van de eufemismes die worden rondgestrooid.
RoamingZombie @Stukfruit15 januari 2025 10:37
Okay, mea culpa maar dit komt door mijn associatie met de naam Mark. Ik had Rutte in mijn hoofd, niet Zuckerberg :+

De relevantie is er dan wel.

Ik ga meer koffie drinken.
Stukfruit @RoamingZombie15 januari 2025 11:54
Normaalgesproken zou ik 'm Zuck noemen (zoals hij zelf trouwens ook doet) maar ik wilde het netter houden :)

Je hebt trouwens wel een goed punt als je er mee wil zeggen dat ik bovenstaande eigenlijk al in m'n eerste reactie had moeten schrijven.

Maar goed, net als jij en vele anderen begin ik ook wel een beetje vermoeid te raken door al deze gebeurtenissen. Het zou niet nodig moeten zijn. Maarja, je kan er bij gaan zitten en het accepteren of proberen om het te duiden. Ik kies voor het laatste (y)
Tc99m @RoamingZombie15 januari 2025 10:15
Ja, ik vind het inderdaad heel vermoeiend dat Zuckerberg zich zo in politieke discussies mengt en de hielen van een veroordeelde crimineel met autocratische trekken likt om de aandeelhouderswaarde veilig te stellen. Als hij daar nu eens met ophoudt, hoeven we daar hier geen discussie over te voeren...
iqcgubon @RoamingZombie15 januari 2025 11:00
Als we het over miljardenbedrijven hebben dan kan je daar gewoonweg niet onderuit.
Taedium 15 januari 2025 09:54
Zuckerberg zegt verder in de memo dat 2025 een 'intens' jaar wordt voor Meta, waarbij er wordt gefocust op kunstmatige intelligentie, slimme brillen 'en de toekomst van sociale media'.
Toch bijzonder dat je niks meer hoort over het verschrikkelijk belangrijke Metaverse. /s

Zal natuurlijk onder het kopje 'toekomst van sociale media' vallen. Maar Metaverse leek me altijd toch wel een dood paard waar hij aan bleef trekken, en investeerders/beleggers in trap(p/t)en.
Verwijderd @Taedium15 januari 2025 10:15
Over metaverse gesproken: zijn die verspilde miljarden niet meer dan afdoende om Zuckerberg te classificeren als de slechtst presterende werknemer van dat hele bedrijf?
Some12 @Taedium15 januari 2025 10:04
Na de brillen gaat bij Meta de fase van de metaverse intens scheppen in. (Ergens gelezen/gehoord maar weet niet meer waar) Nu wordt er gerept over de toekomst van social media. Als ze daar die brillen voor nodig hebben dan ga ik uit van avatars gebruiken.

Is dit dan eindelijk het einde van grootschalige tekst-gebasseerde ‘omgang’ en de intro van kleinschalige sociale interactie via het internet? Lijkt me bloedje gezond voor de samenleving.

Als je denkt dat dit geen populair ding kan worden, dan nodig ik je uit dit eens te bekijken vanuit de Apple hoek: https://youtu.be/H3PB2zA6Q-c
Taedium @Some1215 januari 2025 10:32
Persoonlijk hou ik enorm van de tekst-gebaseerde omgang. Een stukje tekst lezen gaan tig keer sneller dan een video bekijken. Een video zit vol clutter, opvulling, gelul, etc. Tekst kun je skimmen en hup, weer verder.

Ik ben dan ook zo'n type die geen video's kijkt. Elke doorgestuurde 'leuke' video negeer ik dan ook gewoon (wordt zelfs niet gedownload in alle apps, of geblockt in browsers) en stuur ik vaak een haha/duimpje terug. Ik mis toch niks. Als er dan toch belangrijke informatie in staat is het vast wel ergens te lezen. En anders maar niet.

Mede hierom betwijfel ik enorm of al die leuke 3d/virtual omgevingen op korte termijn echt structureel iets zullen brengen. Behalve veel geld voor bedrijven die het als de volgende hype verkopen.
Leuk zo'n digitale wereld (kent iemand Second Life nog :D was ook zo'n topper. Bijna dagelijks wel iets op 1vandaag (of hoe het ook heette toen) of het journaal), maar de meeste mensen leven gewoon in de echte wereld.
Als hulpmiddel zou het zeker specifieke toepassingen kunnen hebben, maar ik denk dat dat nog wel jaaaaaren weg is.

Leuk zo'n Apple verkoopverhaaltje, en ja, hun producten werken vaak wel leuk/goed/matig. Maar, zolang het Apple blijft, en niet door tig andere bedrijven kan worden doorontwikkeld zal het nooit/zelden breed geaccepteerd worden. Los daarvan dat het schofttig duur is voor wát het überhaupt doet en meer een gadget/gimmick is.

/rant /opapraat

[Reactie gewijzigd door Taedium op 15 januari 2025 10:37]

Some12 @Taedium15 januari 2025 20:53
Geweldig dat je niet tot de eenzame markt behoord, maar die is er:
https://www.eentegeneenza...aamheid/feiten-en-cijfers
Banath 15 januari 2025 11:06
Ik zie hier een voorbode op de politieke 'schoning' die er in de gehele USA aankomt in. Het fascisme grijpt steeds verder om zich heen. Ook getuige sommige reacties hier die het prima vinden dat medewerkers met een DEI achtergrond op basis daarvan ontslagen mogen worden. We stevenen af op zwarte jaren.
whersmy @Banath15 januari 2025 11:25
Ik zie hier een voorbode op de politieke 'schoning' die er in de gehele USA aankomt in. Het fascisme grijpt steeds verder om zich heen. Ook getuige sommige reacties hier die het prima vinden dat medewerkers met een DEI achtergrond op basis daarvan ontslagen mogen worden. We stevenen af op zwarte jaren.
Nog 5 dagen..ik houd m’n hart vast
LightofDarkness @derhenno15 januari 2025 14:18
Impliceer je nou dat diversiteit en inclusiviteit automatisch leidt toch het inhuren van slechtere werknemers?

"voor de bevoordeelde voelt elke poging tot gelijkheid als benadeling".
Blijkt toch ook hier weer van toepassing.

Ik zie een dergelijke structuur als compensatie voor de vooroordelen die elke mens heeft (in meer of mindere mate) voor mensen die niet bij de eigen "in-group" horen (https://pressbooks.online...and-discrimination-exist/). Tenzij natuurlijk wetenschappelijk te toetsen is dat bepaalde bevolkingsgroepen per definitie slechter zijn in sommige werkzaamheden dan anderen. Maar daarvoor zul je een dubbelblind experiment moeten uitvoeren over een zeer grote groep.
En zie daar maar eens een onderzoeksopzet voor te vinden.
derhenno @LightofDarkness15 januari 2025 19:00
Ik impliceer juist NIET dat diversiteit en inclusiviteit automatisch leidt tot het inhuren van slechtere werknemers: "Een weldenkend mens wil capabele mensen op functies die waarde aan een bedrijf toevoegen. Welke functies dat zijn bepaalt het bedrijf." Hoe je ook op een functie terecht bent gekomen (DEI, nepotisme, kruiwagen) maakt niet uit als je uiteindelijk de job naar tevredenheid van het bedrijf doet. En bij DEI geldt inderdaad al snel dat de bevoordeelde elke poging tot gelijkheid ervaart als benadeling.
LightofDarkness @derhenno15 januari 2025 19:33
Als je dat niet impliceert, dan zou het laten meewegen van diversiteit en inclusiviteit geen enkel obstakel moeten zijn. Als je het niet impliceert, dan bedoel je dus dat je toch wel de kwaliteit krijgt, met of zonder deze overweging. Mijnvraag is in dat geval: waar maak je je dan druk om? Het maakt voor de kwaliteit toch niet uit? En daar draait het toch om?
whersmy @derhenno15 januari 2025 12:59
Fully agreed!
Hoover @Banath15 januari 2025 12:09
Volgens mij betekent DEI dat iedereen van ALLE achtergronden ergens terecht kan en niet gediscrimineerd mag worden op basis van geloof,geslacht en herkomst .
Zoals onze grondwet voorschrijft.

Dus als iemand aangenomen is met DEI als reden om meer diversiteit te creeren binnen een bedrijf, is dat dan niet tegen de grondwet?
thibaultvdb @Hoover15 januari 2025 14:52
Positieve discriminatie is ook discriminatie. IMHO moet elke vorm kunnen, maar dat is nogal controversieel.
evandj @Banath15 januari 2025 16:31
Je hebt volledig gelijk maar veel mensen, zeker mensen uit een bepaalde (niet linkse) hoek zien dit anders, voor hun betekent DEI dat een blank persoon geen kans maakt op een job omdat ze een aantal gekleurde mensen moeten aanwerven, of kom je als hetero niet meer in aanmerking omdat ze nog niet genoeg mensen met een andere geaardheid in dienst hebben. Ze staan er niet bij stil om te denken dat sommige mensen met een zogenaamde DEI achtergrond misschien beter gekwalificeerd zijn voor de job dan die blanke hetero man. Ik kan begrijpen als je naast uw droom job grijpt dat dit frustratie kan opwekken maar het is te gemakkelijk om anderen de schuld te geven.

Wat gaat men dan zeggen als een bedrijf al zijn gekleurde medewerkers ontslaat, goed bezig? Trump weet niet eens wat woke of DEI inhoudt maar zijn volgers horen hem er graag over razen en geven hem toch gelijk in alles wat hij roept. Binnenkort kan men misschien de KKK verantwoordelijk stellen voor de aanwervingen te doen. Iedereen die nu ook maar afwijkt van het stereotype hetero en blank gaat het de volgende vier jaar lastig hebben. Dat een man zich vrouw voelt of omgekeerd mag zelfs niet meer uitgesproken worden. Dat er mannen bestaan die van mannen houden en vrouwen die van vrouwen houden is niet natuurlijk, God heeft ons zo niet gemaakt dus dat is slecht, moet gebannen worden, bende ketters. Vanaf nu verplicht alle bedrijven dicht op zondag en iedereen terug naar de kerk.

Ben vooral bang dat de wapendracht in de VS nog versoepeld gaat worden, als dat nog kan, en dat dit voor bepaalde mensen een vrijgeleide gaat geven om mensen die hun niet bevallen gewoon af te knallen. Hoeveel mass shootings staan er hen daar nog te wachten en dan verklaart de president zijn medeleven en God Bless America en het is opgelost. Trump wil de bestormers van het capitool gratie geven, in sommige staten krijg je de doodstraf voor moord of doodslag, bij de bestorming van het capitool zijn vier politie agenten omgekomen, hoe gaat Trump dit benoemen, casualty of war, het was gewoon terrorisme en de aanstoker van dit alles wordt nu terug president voor de volgende vier jaar.
sj0nsj44k @evandj15 januari 2025 23:03
Al deze dingen waren tussen 2017-2021 ook niet voorgekomen, het is zelfs de andere kant opgegaan. Als er wordt ingehuurd op basis van DEI en niet op kwaliteit dan is het ook niet gek dat de onderpresterende mensen in de laag zitten die aangenomen zijn vanwege hun afkomst of seksuele voorkeur.

Ik heb nu wel genoeg video's voorbij zien komen van mensen die in dit soort bedrijven werken en niks anders lijken te doen dan snacken, lunchen en dineren. Laat er maar weer een sollicitatieprocedure komen waarbij er puur naar iemands kennen en kunnen wordt gevraagd, zonodig met zwart gelakte naam, gender en seksuele voorkeur.
Mavamaarten 15 januari 2025 09:37
Altijd leuk, mensen beoordelen op KPI's die er niet altijd toe doen en ze daarop ontslaan. Kijk maar hoe goed dat ging voor Elon: https://fortune.com/2023/...ould-rehire-former-staff/
Zebby @Mavamaarten15 januari 2025 09:59
In Amerika prima, in de EU moeilijker, dus ga er vanuit dat het gros zal vallen in de US en ze daar visa houders voor gaan aannemen.
eazyq 15 januari 2025 09:45
Ook wel een heel precies aantal. Als je zoveel werknemers op de loonlijst hebt staan die ondermaats presteren waar ben je dan mee bezig? Of heb je ineens alle kpi gewijzigd waardoor ze door de mand vallen?

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