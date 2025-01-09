Instagram en Threads krijgen posts over politiek in feeds

Feeds op Instagram en Threads krijgen posts over politiek van accounts die gebruikers niet volgen. Dat is momenteel niet of in heel beperkte mate het geval. Dat is een gevolg van het nieuwe beleid van moederbedrijf Meta.

Adam Mosseri, het hoofd van Instagram en Threads, zegt dat veel gebruikers om politieke content in hun feed hebben gevraagd. Meta had de hoeveelheid politiek teruggeschroefd nadat bleek dat desinformatiecampagnes daar op grote schaal gebruik van konden maken om onder meer verkiezingen te beïnvloeden.

Mosseri noemt naast de vraag naar politieke content in feeds ook de definitiekwestie als reden: het zou lastig zijn om te bepalen wat een politiek onderwerp is en wat niet. De wijziging gaat in eerste instantie in de VS in en komt op een later moment ook naar de rest van de wereld.

Het is de vraag of de wijziging in Europa zal mogen. Roemenië heeft de uitslag van de presidentsverkiezingen onlangs ongeldig verklaard nadat bleek dat Rusland via het algoritme TikTok de campagne had beïnvloed. De Europese Commissie onderzoekt daarom de beïnvloeding van de Roemeense verkiezingen, die ook plaatsvond via Facebook.

Meta besloot deze week om te stoppen met factchecking en in plaats daarvan te leunen op input van gebruikers om misleidende content te verwijderen. Bovendien besloot het bedrijf meer haatdragende content toe te staan.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 09-01-2025 14:48 83

09-01-2025 • 14:48

83

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Reacties (83)

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Tricolores 9 januari 2025 14:51
Ik heb dit ook al op het forum gepost, maar het lijkt me ook op dit nieuwsbericht bijzonder goed van toepassing.

Sociale media beheersen alles en bespelen de massa met tonnen misinformatie, gevoed door enkele superrijken zoals Musk en Zuckerberg. Zij beheersen tegenwoordig wat 'Henk en Ingrid' te zien krijgen qua nieuws, of wat daarvoor moet doorgaan.
In het algemeen zijn feiten niet meer belangrijk, er is zelfs een soort anti-wetenschappelijke trend gaande imo. Klimaatopwarming is een goed voorbeeld, hoeveel 'gewone' mensen houden zich niet bezig met het ontkennen van dit probleem? Hoeveel mensen geloven er intussen dat vaccinaties schadelijk zijn? Dat zijn al lang niet meer enkele marginalen of outsiders, maar is stilaan mainstream stuff geworden.

Hoe ik ook mijn eigen ouders heb zien evolueren van gematigde mensen naar mensen met soms best wel extreemrechtse meningen , met regelmatig uitspraken "dat ze dat op Facebook hebben gelezen" en dat dan zomaar maar voor waarheid aannemen. Ook mensen op het werk, die plots Amerikaanse propaganda voor Trump napraten. We spreken hier niet over een dorpsidioot, maar over hoger opgeleide mensen.

Een mening is plots een valabel alternatief geworden voor een feit. En dat is de realiteit NU. Artificial intelligence groeit aan een nooitgezien tempo en maakt het manipuleren van mensen enkel maar makkelijker. Straks kan het hele manipulatiespel volautomatisch met minimale moeite en op ongeziene schaal. Met enkele (onverkozen) oligarchen die bepalen wat je te zien krijgt en wat niet.

Hoef ik nog verder toe te lichten dat ik de toekomst erg donker en dystopisch tegemoet zie?
iAR @Tricolores9 januari 2025 14:58
Ik zou inderdaad bijna op een kistje gaan staan en roepen STOP MET SOCIAL MEDIA, DE FOMO BESTAAT NIET.

Als die mensen, inclusief vrienden, die maar blijven roepen: jamaar ik doe er niet veel mee. Nee, dat zal best maar je wordt wel beïnvloed waar je bij staat. Plus als je er niets mee doet, hef het dan gewoon op. Doorbreek die fomo spiraal.
JackJack @iAR9 januari 2025 15:34
Ik denk juist dat mensen die op veel op social media zitten minder mee krijgen van de "echte" wereld. Beetje omgekeerde wereld van social media je wilt doen geloven.
iAR @JackJack9 januari 2025 15:37
Ik denk juist dat mensen die op veel op social media zitten minder mee krijgen van de "echte" wereld.
Ik zie dat wel als een probleem.
JackJack @iAR9 januari 2025 15:56
Natuurlijk. Maar het is niet iets nieuws.
Social media maakt het alleen veel makkelijker om mensen op grote schaal te beinvloeden.
"Vroegah" kwam dit door gebrek aan informatie. Tegenwoordig door overvloed.
iAR @JackJack9 januari 2025 15:57
Dat vind ik echt te makkelijk gezegd. Beïnvloeding pre internet/social media is fundamenteel anders dan nu.
Klepmans @iAR9 januari 2025 16:19
Bij de aankondiging van Meneer Zuckerberg heb ik mijn Insta account opgeheven en FB op inactief gezet, met voor mezelf de gedachte, als ik er de komende maand niet op wil kijken, doek ik het definitief op. Daar ziet het met de recente berichtgevingen wel naar uit..
PearlChoco @Tricolores9 januari 2025 16:15
Akkoord.

Wanneer gaat de mensheid eigenlijk inzien dat we volledig, radicaal af moeten van sociale media?
Tintel
@PearlChoco9 januari 2025 18:00
Het probleem lijkt nu social media te zijn maar ik denk zelf dat het echte probleem zit bij hyper-kapitalisme (wat moreel en ethisch besef lijkt te ontberen).
Daarnaast is reclame steeds meer gaan manupileren - wat eigenlijk niet mag maar wat prima lijkt te lukken. En daarom is het zo interessant om het doen. Dat is de incentive voor social media om zo hun best te doen om mensen te laten kijken/interacten.
Dat propaganda of juist laster zo goed te verspreiden is via social media [zonder dat dit als zodanig wordt aangemerkt], is vanwege bovenstaande redenen.

Zonder social media worden dan de reguliere informatie bronnen 'vervuild' met propaganda/laster - daar is niet perse social media voor nodig.

Maar de huidige social media bedrijven mogen wat mij betreft wel worden opgeheven - die zullen hun verwenselijke praktijken niet meer afleren ben ik bang.
En aangezien ze een hele sterke lobby hebben (dankzij hun reikwijdte, macht en financiele armslag) zal dat moeilijk zijn.
De enige oplossing lijkt te zijn: niet gebruiken... maar dat wordt natuurlijk ook actief tegengewerkt door telkens 'nieuwe' features te bedenken die misschien op zich wel handig zijn (zoals bijv. FBMarketPlace) maar eigenlijk daar niet thuis horen. Maar ja - ze hadden al zo'n leuk setje gebruikers....
Khalid. @PearlChoco9 januari 2025 19:44
Ga in Noord Korea wonen dan?? Het vrije westen toch? Of niet meer?
SgtElPotato @Tricolores9 januari 2025 15:34
Het is natuurlijk ook een probleem omdat iedereen toegang heeft tot het algehele internet en zijn of haar 'eigen onderzoek' kan doen. Confirmation Bias komt dan om de hoek en als je zoekt naar de dingen die je wilt vinden of horen krijg je die ook te zien.

Ik kaart vaak aan dat het belangrijk is om altijd je informatie van meerdere bronnen te halen en niet van een vage Facebook groep of uit een Telegram chat. Meer kan ik niet doen en dat soort gesprekken kap ik ook vaak af omdat ik me er aan stoor, vooral als dat soort mensen heilig overtuigd zijn van hun eigen mening en die als feit aannemen.

Het is en blijft lastig, maar dit is een probleem wat al veel eerder speelde natuurlijk alleen nu meer zichtbaar wordt omdat iedereen met iedereen kan communiceren. De ontkenningen en meningen als feiten aannemen had je vroeger ook, alleen bleef dat vaak in een dorp of 'community'. Nu komt alles samen en vinden deze mensen elkaar makkelijker.

Ik denk dat regeringen en een EU als voorbeeld hier echt wel mee bezig zijn maar het is nogal een breinbreker denk ik om dit goed aan te kunnen pakken.
Tintel
@Tricolores9 januari 2025 15:23
Mee eens dat het erger wordt maar ik vraag me wel af of dit nu komt door AI. Dat manupileren is puur een keuze die wordt gemaakt door de beleidsvormers van dergelijke bedrijven.

Het erger worden is stom genoeg te wijten aan een grotere rijkwijdte van social media. Al lijkt per platform dan wel weer een zekere verhuizing/uittocht gaande te zijn. Bijv. FB raakt jongere gebruikers kwijt en X(Twitter) raakt mensen kwijt om weer andere redenen...
Maar dat kan ook leiden tot een beter manupilatiemodel omdat juist het 'lid' zijn van heel veel verschillende [lees: andere politieke motieven] kan leiden tot slechtere manupilatie-effecten. En juist de overgebleven gebruikers van een bepaald social medium, gebruiken dan vermoedelijk minder verschillende media.

Jij noemt nu 'extreemrechtse meningen' maar dat lijkt me onterecht; het kan net zo goed extreemlinks zijn. Beide zijn onwenselijk denk ik.

Het probleem dat desinformatie voor waarheid wordt aangenomen is niet nieuw maar wordt misschien nu erger omdat er zo ontzettende veel (des)informatie beschikbaar is.
sjirafje @Tintel9 januari 2025 15:41
Voor (social)mediabedrijven zijn extreem rechtse berichten een stuk lucratiever dan extreem linkse berichten (vandaar ook de rechtzaken over de opvolging van Rupert Murdoch). Daarom lijken die exteeen linkse berichten veel minder een probleem. Neemt niet weg dat wat mij betreft elke extreem (rechts en links) ongefundeerd of aantoonbaar onjuist bericht ongewenst is.
Cambionn @Tintel9 januari 2025 15:42
Mee eens dat het erger wordt maar ik vraag me wel af of dit nu komt door AI. Dat manupileren is puur een keuze die wordt gemaakt door de beleidsvormers van dergelijke bedrijven.
Denk eerder dat AI niet per se als oorzaak wordt bedoeld, maar als versterkende factor. Dus zonder zou het er ook zijn, maar het maakt het niet bepaald beter. AI, of eigenlijk de huidige LLMs, zijn niks anders dan taalmachines. Ze weten geen feiten, ze weten wat en hoe mensen dingen zeggen en doen dat na. Daarom ook dat ze soms de grootste onzin verzinnen. Enige reden dat ze vaak dingen zeggen die wel kloppen, is omdat ze getraind zijn op data waarin er vaak met kloppende antwoorden wordt gereageerd. Maar LLMs hebben geen enkele perceptie van feiten. Als veel van hun input extremistisch is, of onwaarheden bevat, gaan ze dat na doen.

Als vervolgens veel content AI wordt, en men AI geloofd want "computers zijn minder vaak fout dan mensen" (of dat nou klopt of niet, wel de perceptie die mensen hebben en dan zeg ik hem nog voorzichtig met "minder vaak") of het verschil niet ziet tussen menselijke tekst en AI (iets wat veel mensen al lastig vinden, en dat zal alleen nog maar erger worden) en dus denkt dat "de massa" dit zegt, zal dat de situatie wel verergeren. Zeker als er vrijwel geen controle meer op zit.

En dan hebben we het nog over "perongelijke" problemen, maar zo kun je met AI ook meteen de opinie beïnvloeden door hem expres zo te trainen. Immers, mensen nemen onbewust altijd dingen over van degene om hen heen. Met algoritmes kun je mensen als in bepaalde groepen plaatsen en ze zo beïnvloeden, maar die echte mensen zijn nooit 100% jouw gedachtegoed. Maar met AI kun je ze in artificiële groepen plaatsen die jij bestuurd, en het wordt steeds lastiger dat door te hebben.
Tintel
@Cambionn9 januari 2025 16:05
Tja, geautomatiseerd een vooringestelde mening ventileren gaat misschien beter/gemakkelijker met een AI.
Echter dat werd al gedaan door mensen te betalen om - vaak via meerdere accounts - een bepaalde mening te ventileren. Daar zat dan ook wel wat automatisering bij zodat veel accounts konden worden voorzien van berichten.
De AI zou dan de schaal kunnen vergroten. Dat een LLM AI automatisch een bepaalde mening aanneemt is dan een leuk voordeel. Maar tegelijkertijd heeft deze AI dan ook weer een nadeel, namelijk: dat nuance moeilijk aan te brengen is en dat deze gaat hallucineren. Wel kunnen dan veel meer ogenschijnlijk verschillende berichten worden aangemaakt die hetzelfde beweren.

[Reactie gewijzigd door Tintel op 9 januari 2025 17:51]

Cambionn @Tintel9 januari 2025 20:29
Wel kunnen dan veel meer ogenschijnlijk verschillende berichten worden aangemaakt die hetzelfde beweren.
Het grappige hier is dat je punten benoemd die ik ook noem, maar anders verwoord (ik vond het gewoon grappig, verder niks mee implicerent). We zijn het dus eigenlijk wel met elkaar eens ;) .

Zoals ik zeg: "Denk eerder dat AI niet per se als oorzaak wordt bedoeld, maar als versterkende factor. Dus zonder zou het er ook zijn, maar het maakt het niet bepaald beter." Het is een tool die ze kúnnen gebruiken hiervoor, en naar het track-record kijkende is de verwachting dat dat zal gebeuren. En dat is de "angst", niet dat AI de oorzaak is.

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 9 januari 2025 20:30]

Tintel
@Cambionn10 januari 2025 09:21
Oh ja - we zijn het zeker eens. :)
Zwarte_os @Tintel9 januari 2025 15:57
Precies, het gaat social media om snelle engagement, dus het moet steeds extremer en met grote controverse. Ik zie het met veel onderwerpen, ongeacht wat, dat er steeds een opbouw naar een grote openbaring aangekondigd wordt die druppelsgewijs naar buiten komt… en uiteindelijk een grote scheet blijkt te zijn. Maar in de tussentijd wordt er ontzettend ingespeeld op sentiment, onderbuikgevoelens, stereotypes, en filmachtige spanning.
SaraNostra @Tricolores9 januari 2025 19:53
Tijd voor een eigen feitcheck.nl oid voor de zekerheid. We gaan wel die kant op in ieder geval, want je wordt niet warm van die FB verhaaltjes of Twitter/X berichten waarbij de ene na de andere item debunked wordt.
markwiering @SaraNostra10 januari 2025 01:58
Dan is het de vraag wie die feitcheck.nl moet gaan beheren. Als dit een overheid, overheidsinstantie of door een overheid gesubsidieerde instantie is, zou ik alsnog de "gecontroleerde" feiten van feitcheck.nl met een korrel zout nemen. De kans is dan namelijk groot dat die webpagina alle klokkenluiders die corruptieschandalen naar buiten hebben gebracht bij de overheid gaat afdoen als nepnieuws.
SaraNostra @markwiering10 januari 2025 10:56
Da's zeker waar. Er moet een mechanisme komen waarbij dat allemaal transparant is. Helemaal mee eens.
markwiering @SaraNostra10 januari 2025 18:09
Mooi dat wij het daar over eens zijn! :)
markwiering @Tricolores10 januari 2025 01:54
Hoeveel mensen geloven er intussen dat vaccinaties schadelijk zijn?
Sommige vaccinaties, zoals het Amerikaanse RotaShield, zijn daadwerkelijk schadelijk gebleken - en worden daarom niet meer toegepast, wegens schadelijke neveneffecten.

Wat de mRNA COVID-19 vaccines betreft...

In Duitsland stopte men met het AstraZeneca-vaccine, omdat deze bloedklonters veroorzaakte.

In Japan stopte men met het Modernavaccine wegens besmetting.

Schadelijke vaccines bestaan wel degelijk. Jij doet er daarom goed aan om kritisch te blijven. Het beste kun jij hier een gebalanceerde kijk op hebben, zonder uit te schieten naar één van de twee extremen. Ik zou bijvoorbeeld geen anti-vaxxer worden, want dan loop jij onnodig risico door veilige en mogelijke levensreddende vaccines niet te nemen, maar ik zou ook niet blind vertrouwen op alle vaccines, vanwege de hierboven genoemde gevallen. Gewoon een paar jaar afwachten na de uitrol van een nieuw vaccine. Als er (bijna) geen vaccinatieklachten ontstaan bij anderen, is dat meestal een goed teken. Als een vaccine lang bestaat en de tijdstest doorstaan heeft zonder noemenswaardige neveneffecten, is dat ook een goed teken.

Als er twijfelfactoren zijn, zoals (ernstige) vaccinatieklachten bij anderen of de vaccinatie blijkt schadelijk te zijn, dan neem jij het niet. Zo simpel is het. :*)
Hoe ik ook mijn eigen ouders heb zien evolueren van gematigde mensen naar mensen met soms best wel extreemrechtse meningen
Kun jij een voorbeeld noemen van een "extreemrechtse" mening die jouw ouders nu verkondigen? :o

"extreemrechts" is een vage term, omdat iedereen hier een andere invulling voor geeft. Het zou daarom fijn zijn als jij hier wat concreter over bent. ;)
DJ Henk @markwiering10 januari 2025 08:14
Het is niet altijd mogelijk om een paar jaar met zo'n vaccin te wachten, hè. Midden in een pandemie zul je mogelijk toch een gok moeten nemen. Dat geeft natuurlijk een hoop angst en onzekerheid en dan volgt de hysterie al snel.
markwiering @DJ Henk10 januari 2025 18:08
Midden in een pandemie zul je mogelijk toch een gok moeten nemen.
Niet iedereen wil een gok nemen op zijn eigen gezondheid.

Bovendien, lang niet iedereen was bang voor het virus tijdens de coronaperiode. Ik kende een echtpaar dat angstvallig thuis zat en niet eens bezoek wilde ontvangen van hun eigen kinderen uit angst om besmet te worden, maar ik kende ook mensen die overal naartoe gingen, handen bleven schudden en bleven knuffelen.

Het was heel verschillend. :)

Ik denk dat de mensen die heel bang waren voor het virus sneller bereid waren om een net uitgerold vaccine te proberen dan mensen die niet bang waren.
Tricolores @markwiering10 januari 2025 10:06
Kun jij een voorbeeld noemen van een "extreemrechtse" mening die jouw ouders nu verkondigen?
Ik kan dat zeker, maar dan ga je mij toch een privébericht moeten sturen. Hun politieke affiliatie is ook veranderd, dus dat kan misschien al indicatief zijn dat ik niets uit mijn duim zuig...
Cheefgreenleaf @Tricolores10 januari 2025 02:05
Nu met de A.I spam overal waar je komt, vallen zelfs de sterkste nog idd. Als ze maar lang genoeg op het internet hangen, social media of 'nieuws'. Uiteindelijk zit je hoofd vol en kan je niet herinneren dat het anders was.

Genoeg geklaagd over 'de wassen neus die onze democratie heet'.
Nu ben ik er eerlijk gezegd wel blij ermee, als het niet zonder propaganda en massa manipulatie kan, dan maar geen democratie.
Zolang de juiste mensen aan de knoppen draaien, en dat zijn (schijnbaar) de enige nog waar men naar luistert in deze chaotische dagen.

Hele dag in de stress en angst is ook maar niks, dus blij dat we nog wat capable accountants en beleidsmakers kennen.
Volksvertegenwoordiging laten we maar even voor wat het is.

[Reactie gewijzigd door Cheefgreenleaf op 10 januari 2025 02:08]

markwiering @Cheefgreenleaf10 januari 2025 03:27
Het probleem is juist het gebrek aan democratie.

Nederland heeft in 2005, 2017 en in 2018 een raadgevend referendum gehad. In alle drie de gevallen heeft de regering precies het tegenovergestelde gedaan van wat de mensen wilden.

Bindende referenda hebben wij niet.

Ik stel voor om bindende referenda in te voeren, zonder opkomsteisen, wat betekent dat het bindende referendum ook geldig is als maar 2% van de mensen komt opdagen om zijn/haar stem uit te brengen. Het bindende referendum moet net als destijds het raadgevende referendum worden georganiseerd als er voldoende handtekeningen worden verzameld óf als een meerderheid van de Tweede Kamer dit wil. Daarna moet de uitslag van dit referendum uitgevoerd worden. Hier mag niet mee getreuzeld worden en dit mag ook niet uitgesteld worden. De uitvoering van de referendumuitslag moet de hoogste prioriteit zijn van de regering.
Zeekr001 @Tricolores10 januari 2025 11:38
Hoeveel mensen geloven er intussen dat vaccinaties schadelijk zijn? Dat zijn al lang niet meer enkele marginalen of outsiders, maar is stilaan mainstream stuff geworden.
Volgens Darwin is dat dus een selfsolving problem. Het probleem is dat ze wel op de zorg terugvallen als ze hem nodig hebben. Daar zouden we dan ook kritischer op moeten zijn.
Nateno 9 januari 2025 16:30
Ik kan hier rond 'Big tech must go' aan raden. Boek van de Duitse media onderzoeker Martin Andrée die aantoont dat de 10 grootste web platformen (meta etc) 50% van alle tijd die we online spenderen opslorpen en hoe ze hierdoor een monopolie hebben op onze aandacht en dus een bedreiging vormen voor allerlei instituten zoals de democratie. Zeer goed onderbouwd en heel leesbaar/entertainend ondanks het alarmistische karakter!
biggydeen2 @Nateno9 januari 2025 17:19
En hoe was dat vroeger dan? Dan moest je alles maar geloven wat de overheid je vertelde.
Nateno @biggydeen29 januari 2025 19:12
Er zijn op sommige tijden en plekken inderdaad (quasi) monopolies terug te vinden van de overheid in de media (Nazi Duitsland bv) en dat is ook altijd een bedreiging voor democratie en het algemeen welzijn.
PCG2020 @biggydeen29 januari 2025 19:18
Daar had (en heb) je traditionele(re) media zoals TV- en radio-omroepen, kranten en tijdschriften voor. Die kunnen ook prima actief zijn op internet, zodat je niet per se een fysiek medium (een krant of tijdschrift) hoeft te kopen of een radio of televisie hoeft te hebben.

In de meeste westerse landen bestaat er een grote mate van persvrijheid, die ook nog eens wettelijk is vastgelegd, dus de media kunnen er ook heel goed kritisch zijn op de overheid. De journalistiek heeft een belangrijke controlerende taak, waar de overheid niet per se altijd blij mee is. Maar die controlerende taak is essentieel om te zorgen dat mensen niet blind hoeven te varen op wat de overheid vertelt.

Het interessante (of ironische) is dat vanwege de invloed van sociale media en het gebruik daarvan door partijen die persvrijheid juist sterk willen inperken, mensen steeds meer vertrouwen verliezen in de traditionele media en journalistiek. Op sociale media lees en zie je allerlei berichten dat traditionele media nepnieuws brengen en dat de waarheid alleen op sociale media en "onafhankelijke" websites te vinden is.

Het omgekeerde blijkt meestal waar te zijn, maar de "berichtgeving" op sociale media is zo massaal, dat de daadwerkelijke waarheid grotendeels ondersneeuwt. Met het toelaten van veel meer politieke content en het afschaffen van onafhankelijke fact-checking zal dat alleen maar erger worden.
Nateno @PCG20209 januari 2025 20:08
Inderdaad! En dan vergeten we nog dat big tech (Google, META, Amazon etc) ook vrijuit aandacht kan sturen naar zaken die in hun eigen plaatje passen (ter zelfbescherming), zoals een politicus die belooft heel hard voor de vrije markt te zijn en zo big tech hun ding te laten doen.

(Daar nog gelaten in dit voorbeeld dat in de praktijk een beperkte vrije met safeguards voor mensen en milieu veel beter zou zijn,want zegt nu zelf, een vrije markt die enkel geld optimaliseert, wie wordt daar nu eigenlijk beter van in een wereld waar wetenschappelijk aangetoond is dat je ergens tussen 50 en 100k gezinsinkomen je er niet echt gelukkiger op wordt op nog meer te verdienen.).
JeroenNietDoen 9 januari 2025 14:54
Hmm jammer, ik scroll op Instagram graag door reels puur voor vermaak. Ik zit niet te wachten op politieke of sociaal-maatschappelijke reels. Als ik ellende wil zien open ik het nieuws of twitter wel.
DDX @JeroenNietDoen9 januari 2025 14:56
Tja je zit tegenwoordig toch al 50% naar reclame te kijken, dan kan daar ook nog wel reclame voor politiek bij...
watercoolertje @DDX9 januari 2025 15:02
Tja je zit tegenwoordig toch al 50% naar reclame te kijken, dan kan daar ook nog wel reclame voor politiek bij...
Als je 50% rommel accepteert, accepteer je automatisch ook 60% rommel? Je snapt toch zelf ook dat dat werkelijk nergens op slaat.
Cambionn @watercoolertje9 januari 2025 15:48
Als je 50% rommel accepteert, accepteer je automatisch ook 60% rommel? Je snapt toch zelf ook dat dat werkelijk nergens op slaat.
Het probleem is dat als je dat geleidelijk doet, met een dienst die je zo verslavend mogelijk maakt, dat veel mensen dat dus wel doen.

Als je meteen 50% advertenties had gegeven was het nooit zo groot geworden. Maar de combinatie van het eerst laten groeien, de algoritmes en het creëren van FOMO samen met het dan geleidelijk verergeren zorgt wel dat men blijft en het accepteert. Wellicht met wat klachten, maar echt weg gaan mensen over het algemeen ook niet.
DDX @watercoolertje9 januari 2025 15:06
Nee maar 50 of 60 procent maakt niet echt verschil meer, ik gebruik iig minder instagram dan voordat die rommel aanwezig was.
Gelukkig heb je nog wel optie om alleen volgend te zien. (maar voor hoe lang nog)
watercoolertje @DDX9 januari 2025 15:08
Jawel dat is 20% meer rommel, tuurlijk maakt dat verschil (het is immers verschillend) :)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 9 januari 2025 15:10]

Ludwig005 @JeroenNietDoen9 januari 2025 15:52
Waarom zou ik geen sociaal maatschappelijke reels willen? Reels die gaan over de toestand van de maatschappij, in plaats van u in dure dromen te duwen.
JeroenNietDoen @Ludwig0059 januari 2025 16:18
Ik zit op Instagram voor vermaak. Als ik het nieuws lees zie ik de overige ellende wel.
iew @JeroenNietDoen10 januari 2025 00:03
Vroegah las je 1x per dag de krant, de rest van de dag niet meer.
Nu wordt je overal gebombardeerd met nieuws, ook op social media.
Ik vind dat mensen veel te veel op internet bezig zijn in het algeheel.
Martinspire @JeroenNietDoen9 januari 2025 22:35
Zolang je (net als op Twitter) gewoon woorden kunt blokkeren van je feed, is er weinig aan de hand. Met iets van 20 termen, kun je 80% van het politieke nieuws al kwijt raken. Ik heb er zelf ook aardig wat succes mee. Enkele woorden van de namen van politici, namen van landen en veelgebruikte nieuws-termen en je hebt er zo al veel uit gefilterd.
Zeekr001 @JeroenNietDoen10 januari 2025 11:40
ik scroll op Instagram graag door reels puur voor vermaak
Ik heb om die reden Instagram helemaal de deur uit gedaan. Account opgeheven en app verwijderd. Het is geen echt vermaak namelijk enkel vergif vermomd als vermaak wat je voorgeschoteld krijgt.
Stukfruit 9 januari 2025 15:20
I’ve maintained very publicly and for a long time that it not our place to show people political content from accounts they don’t follow, but (1) a lot of people have been very clear that they want this content, and (2) it’s proven impractical to draw a red line around what is and is not political content.
Eén vraag, die niet beantwoord lijkt te worden:

Wie is "a lot of people"?
1Mark @Stukfruit9 januari 2025 16:04
dezelfde 'everyone' die trump altijd noemt...
chantalcoolsma 9 januari 2025 15:51
Ik hartje Mastodon steeds meer. Ik krijg steeds meer afkeer van dit soort sociale netwerken die door billionaires worden gerund.
ZpAz @chantalcoolsma9 januari 2025 16:17
Dit, Reddit is ook al helemaal niets meer. Bots die een agenda hebben, anderen die er op reageren. Vooralsnog naar Lemmy verhuist. Maar dat zal vast ook nier er ongeschonden uit komen.
Honytawk 9 januari 2025 14:58
Politieke advertenties zouden volledig verbannen mogen worden van mij op social media. Wordt toch enkel maar misbruikt.

Misschien elke keer een politieke partij genoemd wordt, automatisch de link naar die partij's website met hun standpunten erbij zetten. Als er dan misinformatie geclaimd wordt kan dat meteen nagekeken worden.
Dan kan er ook niet veel mee gefoefeld worden.
eazyq 9 januari 2025 15:12
Ik ben allang blij dat ik op wat fora na geen social media meer gebruik. Eigenlijk alleen nog LinkedIn maar ook daar komt steeds meer politiek voorbij. Misschien die ook maar stoppen.
Zeekr001 @eazyq10 januari 2025 11:43
Ik ben oprecht aan het twijfelen inderdaad of Linked-In de volgende gaat zijn. Ik merk dat daar in principe hetzelfde gebeurt alleen beter vermomd omdat mensen nog veel als zichzelf posten en dus minder heftig durven zijn. Maar dat kan ook niet goed blijven gaan.
eazyq @Zeekr00110 januari 2025 12:26
Ik heb vandaag daar mijn account op hibernate gezet. Twijfel nog om het te verwijderen maar merk dat ook daar steeds vaker politieke Posts komen.
Piet54321 9 januari 2025 15:15
Ik heb me afgemeld van instagram en facebook. De wolf Mark heeft zij schaapskleren afgeworpen.
nst6ldr @Piet543219 januari 2025 18:19
De wolf Mark heeft zij schaapskleren afgeworpen.
Nou, niet echt. Zuckerberg heeft altijd al het commerciële belang van meta boven alles gesteld, dit is niet veel anders.
Zeekr001 @nst6ldr10 januari 2025 11:58
Nou hij heeft wel geveinsd dat hij normen en waarden had... dat is nu wel echt voorbij.
CAPSLOCK2000
9 januari 2025 15:41
Ik ben het met ze eens dat het onmogelijk is om een duidelijke grens om politiek heen te trekken. Zo ongeveer eider gespreskonderwerp kan ook een politieke kant hebben. Of het nu gaat het milieu, gezondheid, kinderen om of hondenpoep op straat, politiek is nu eenmaal verweven met alles wat we doen.
Het probleem met politiek content zit imho niet in de content die duidelijk als zodanig herkenbaar is. Niemand zal in de war raken van een speech van een minister of partijleider.

Het probleem zit veel meer in de indirecte beinvloeding, stemmingmakerij en misinformatie, twijfel aan wetenschap, suggestieve verhalen over andere bevolkingsgroepen. Vaak is niet duidelijk of er een politieke bedoeling achter zo'n verhaal zit. Ieder verhaal over milieuproblemen zou reclame voor GL kunnen zijn. Ieder verhaal over boeren zou een reclame voor de BBB kunnen zijn. Of de makers dat nu zo bedoelen of niet.

Dat soort content kun je haast niet tegenhouden of voorkomen. Als dat dan toch zo is dan zie ik niet wat je bereikt door expliciet politieke content te verbieden.

Het vervelende is alleen dat dergelijke content intense reacties oplevert en dat is gunstig voor de kijkcijfers, dat zou snel uit de hand kunnen lopen. Maar uiteindelijk heb ik liever dat ze nette politieke content faciliteren (en markeren) als deel van normale menselijke interacties. Het alternatief is dat de rotzakken vrij kunnen manipuleren zonder dat nette politici daar een antwoord op kunnen geven.
dawg 9 januari 2025 16:24
De misinformatie wordt dus aan mensen opgedrongen zonder dat daarom gevraagd is. Zorgelijke ontwikkeling die mij toch steeds meer doen bewegen richting een verbod op social media in de EU.

Dat heeft, voor de duidelijkheid, niets met vrijheid van meningsuiting te maken want mensen kunnen ook zonder social media hun mening uiten. En gezien de controverse rondom Bezos die hoogstpersoonlijk een cartoon in zijn WP krant weigerde, lijkt het me des te verstandiger om (Amerikaanse) techmiljardairs niet te invloed laten vergaren in de EU.

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