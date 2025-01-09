Instagram en Threads krijgen posts over politiek in feeds

Feeds op Instagram en Threads krijgen posts over politiek van accounts die gebruikers niet volgen. Dat is momenteel niet of in heel beperkte mate het geval. Dat is een gevolg van het nieuwe beleid van moederbedrijf Meta.

Adam Mosseri, het hoofd van Instagram en Threads, zegt dat veel gebruikers om politieke content in hun feed hebben gevraagd. Meta had de hoeveelheid politiek teruggeschroefd nadat bleek dat desinformatiecampagnes daar op grote schaal gebruik van konden maken om onder meer verkiezingen te beïnvloeden.

Mosseri noemt naast de vraag naar politieke content in feeds ook de definitiekwestie als reden: het zou lastig zijn om te bepalen wat een politiek onderwerp is en wat niet. De wijziging gaat in eerste instantie in de VS in en komt op een later moment ook naar de rest van de wereld.

Het is de vraag of de wijziging in Europa zal mogen. Roemenië heeft de uitslag van de presidentsverkiezingen onlangs ongeldig verklaard nadat bleek dat Rusland via het algoritme TikTok de campagne had beïnvloed. De Europese Commissie onderzoekt daarom de beïnvloeding van de Roemeense verkiezingen, die ook plaatsvond via Facebook.

Meta besloot deze week om te stoppen met factchecking en in plaats daarvan te leunen op input van gebruikers om misleidende content te verwijderen. Bovendien besloot het bedrijf meer haatdragende content toe te staan.