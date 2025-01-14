‘Meta blokkeert links naar decentrale fotoapp Pixelfed’

Meta zou actief verwijzingen naar het gedecentraliseerde fotodeelplatform Pixelfed verwijderen op zijn sociale netwerken. Dat meldde een gebruiker op sociale media en werd nadien getest door 404 Media.

Links naar Pixelfed.social worden op Facebook automatisch als spam gemarkeerd en verwijderd. Dat werd ontdekt door een gebruiker op Bluesky. 404 Media probeerde vervolgens zelf een link naar het platform te plaatsen op Facebook. De link werd meteen offline gehaald omdat die volgens het systeem ‘mogelijk misleidend’ zou kunnen zijn. Meta heeft nog niet gereageerd.

De opensourceapplicatie, die draait op het ActivityPub-protocol bekend van onder meer Mastodon, ziet momenteel een sterke toename in het aantal aanmeldingen. De toestroom van nieuwe gebruikers volgt op Meta's aankondiging zijn moderatiebeleid te versoepelen en meer ruimte te bieden aan door AI gegenereerde content.

Pixelfed profileert zich als alternatief voor Instagram door zich te richten op privacybescherming en het weren van advertenties. De ontwikkelaar zegt dat het platform bewust geen durfkapitaal accepteert.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 14-01-2025 14:09
60 • submitter: Balance

14-01-2025 • 14:09

60

Submitter: Balance

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Reacties (60)

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Zerora 14 januari 2025 14:15
Oogkleppen ophouden bij de gebruikers, zodat ze het betere alternatief niet zien.
MPIU8686 @Zerora14 januari 2025 14:48
Oogkleppen ophouden bij de gebruikers, zodat ze het betere alternatief niet zien.
Het is de eerste keer dat ik van Pixelfed hoor.

Ik gebruik Instagram al lang niet meer, dus was ook niet direct op zoek naar een alternatief hiervoor.
voorstad @MPIU868614 januari 2025 15:10
Wanneer je nog nooit van Pixelfed gehoord hebt, kijk dan eens naar:

Wikipedia: ActivityPub

Voor heel veel Bigtech zijn alternatieven in de zgn. Fediverse. Voor Tiktok is Loops, voor Reddit is er Lemmy, voor Youtube is er Peertube. Mastodon (als Twitter vervanging) is de bekendste, en Pixelfed (voor Insta) begint nu meer bekendheid te krijgen. En zo zijn er vele ontwikkelaars die belangeloos werken aan de deze open source software.

Bedenk ook dat het geen for-profit single platformen zijn, maar veel verschillende servers die allemaal met elkaar kunnen communiceren (met de ActivityPub standaard). En zo je dus behoeden voor invloed van machtige bedrijven of personen.

[Reactie gewijzigd door voorstad op 14 januari 2025 15:16]

Zeekr001 @voorstad14 januari 2025 15:20
Hoewel ik de initiatieven waarder, denk ik dat social media in de basis gewoon niet 'social' is. Het mist namelijk de belangrijkste elementen van sociaal zijn en dat is persoonlijk interactie.

Het is dus niet alleen de technische vorm van social media die slecht is. Het gehele idee is gewoon slecht.
voorstad @Zeekr00114 januari 2025 15:25
Geen idee hoe jij die sociale interactie mist bij de Fediverse initiatieven. Als ik voor mezelf spreek, heb ik juist enorm veel leuke en nieuwe sociale interactie opgedaan op de Fediverse. En via de Fediverse actief geworden in verenigingen. Maar goed, ieder zijn ervaring.
Llopigat
@Zeekr00114 januari 2025 15:33
Iemand opbellen is dan ook niet sociaal?

Ik heb nog graag contact met mensen hoewel ik in het buitenland woon. Al doe ik dat niet echt via social media meer (teveel rotzooi van onbekenden en 'influencers' die er in gepropt wordt met algoritmes) maar via whatsapp en telegram.
Zeekr001 @Llopigat14 januari 2025 15:46
Opbellen is al een stuk socialer omdat je intonatie hoort. Maar ook dat heeft beperkingen ja. Maar ik zou niet zo ver willen gaan als bellen a-sociaal willen noemen. Maar ik vind wel dat er al veel verschil zit in bellen en bijvoorbeeld appen.

Als iemand me een appje stuurt met gefeliciteerd met je verjaardag, of belt dan zou ik het tweede een stuk socialer noemen ja.
Llopigat
@Zeekr00114 januari 2025 16:40
Als iemand me een appje stuurt met gefeliciteerd met je verjaardag, of belt dan zou ik het tweede een stuk socialer noemen ja.
Ik heb zelf liever appjes eigenlijk. En ik zie dat ook bij de meeste vrienden van me, die willen ook liever dat je appt dan belt (of op zijn minst eerst appt om te vragen of je kan bellen). Gewoon zo cold callen is zo 2010 :)
Zeekr001 @Llopigat15 januari 2025 08:51
Zie hier de impact van social medial. Niet als flame bedoelt of zo, maar het geeft wel aan dat mensen weg schuwen van 'echt' sociaal contact. Het is wel echt een Gen-z/ millennial trekje.
Llopigat
@Zeekr00115 januari 2025 09:28
Nou ik ben zeker geen Gen-Z of millennial :)

En ik vind het ook een goede ontwikkeling. Vroeger lieten mensen alles vallen als er gebeld werd. Ook wel logisch want je wist toen niet wie het was. Maar die instelling is veranderd doordat we nu veel meer communicatiemethoden hebben, vroeger kon je simpelweg niet vragen of iemand tijd had om te bellen, je moest het gewoon proberen. Daarom was er ook meer druk op welk tijdstip je belde (mijn moeder zei altijd, niet tussen 5 en 6 bellen want dan zijn ze aan het koken, en niet te laat enz). Tegenwoordig hebben we helemaal niet meer zo'n vast dagritme dus gaan dat soort dingen sowieso niet meer op. Ik stuur een bericht en mensen reageren als ze er tijd voor hebben.

Ik vind het wel een fijne ontwikkeling, meer respect voor mensen hun dagindeling. Zeker omdat we nu altijd bereikbaar zijn en daardoor ook wat meer druk voelen dan vroeger (als je toen niet thuis was dan werd je ook niet gebeld bijvoorbeeld dus dan was dat vanzelf een rustmoment).

Maar het is zeker niet zo dat ik mensen helemaal niet in persoon zie. Ik doe dat zelfs een stuk meer dan voor corona. Er wordt veel meer georganiseerd.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 15 januari 2025 09:31]

Zeekr001 @Llopigat15 januari 2025 10:28
Ik ben het met je eens dat bellen wellicht niet altijd uitkomt voor de ontvanger. Maar daar heeft de ontvanger toch ook gewoon een aandeel in. Niet opnemen is ook een optie.

Ik ben er gewoon van overtuigd dat jij niet dezelfde emotie in een appje kan stoppen als in een gesprek. Hoe goed je iemand ook kent en hoeveel emoji's je ook gebruikt. Sarcasme bijvoorbeeld is nauwelijks via tekst over te brengen. Appen is geen vervanging voor persoonlijk contact. Het kan wel een toevoeging zijn.

Dat dat soms even niet uitkomt is ook niet erg, dat kan.
xbeam @Llopigat15 januari 2025 10:09
Terecht. Doe ik ook, eerst met appje vragen Inplaats van vrienden asociaal bruut storen, onder breken in hún werkzaamheden, familie, iets enz wat voor hun belangrijk is, met iets alleen voor mij belangrijke waarvan ik de ander ongevraagd deel direct wanneer het mij uit deel genoot wil maken.

Misschien is een Facebook bericht met zelfde inhoud wel socialer.

[Reactie gewijzigd door xbeam op 15 januari 2025 11:15]

Zeekr001 @xbeam15 januari 2025 10:22
Terecht. Doe ik ook eerst met appje vragen Inplaats van vrienden asociaal bruut storen, onder breken in hún werkzaamheden, familie, iets wat voor hun belangrijk is met iets alleen voor belangrijke waarvan ik de ander ongevraagd deel direct wanneer het mij uit deel genoot wil maken.

Misschien is een Facebook bericht met zelfde inhoud wel socialer.
Je hoeft een telefoon niet op te nemen hè. Net als dat je een berichtje niet direct hoeft te beantwoorden. Die keuze heb je gewoon. Dus als je even niet bereikbaar bent door wat voor reden dan ook dan kan dat gewoon.
xbeam @Zeekr00115 januari 2025 10:52
Dan nog is een berichtje met de vraag om zo even te bellen 100x socialer.

Het geeft inhoud aan rede waarom je belt waar ontvanger een beter inschatting kan maken om te beslissen wel of niet op te nemen of gelijk terug te bellen.

En antwoord terug, met ik bel hierover vanavond is prima

Gewoon zomaar bellen is hoe je het ook went of keert ongevraagd en meestal ongewenst een inbreuk en claim op iemands tijd

Hier heel mooi voorbeeld en uitleg waarom mensen hekel hebben aan mensen die zomaar bellen.
YouTube: Stand Up If You Get Upset When Someone Calls You

[Reactie gewijzigd door xbeam op 15 januari 2025 11:10]

MPIU8686 @voorstad14 januari 2025 15:56
Bedankt voor de uitgebreide toelichting. Mogelijk ga ik nu toch wel eens naar die Pixelfed kijken en horen bij kennissen of ze hier ook niet in meestappen. Want aan een reclameplatform gebonden blijven waar ze telkens over klagen heeft ook weinig zin.
Kerfuffle @voorstad14 januari 2025 15:57
Het enige, dat ik nog echt mis in de fediverse, is een LinkedIn alternatief. Sinds Microsoft dat heeft overgenomen, wordt het ook meer en meer opgevuld met rommel. Maar voor een professioneel netwerk ken ik geen alternatief; laat staan eentje die federated is.
redniels @voorstad14 januari 2025 21:46
hoewel lemmy actiever is dan ooit is het nog steeds geen Reddit vervanger. "It just doesn't scratch the same itch." Veel "subs"/onderwerpen zijn nog steeds enkel wastelands zo uit Mad Max, zelfs geen krekel te horen en het algemene geluid binnen ieder onderwerp op Lemmy is toch wel erg (ultra)links/anarchistisch. (Eat the rich is een vaak terugkerend thema, welke server je ook kiest.) Er is geen midden en zelden is er plek voor een ander geluid. En dat is jammer.

Ik had Reddit afgezworen tijdens "The APIcalypse", zoals zovelen, maar ik merk dat ik toch niet zonder een paar communities kan. bijvoorbeeld /r/formula1 is lekker actief en groot. altijd wat te doen. Op Lemmy... 2-3 posts en enkel tijdens wedstrijden.

Ondanks dit heeft Lemmy het dagelijkse browsen op de euh, verloren momenten, 100% reddit vervangen voor mij. Het zijn enkel een paar subs die geen alternatief hebben.

[Reactie gewijzigd door redniels op 14 januari 2025 21:48]

Verwijderd @redniels15 januari 2025 00:44
Dat (ultra)linkse herken ik ook wel van Mastodon, het Twitter-alternatief in de fediverse. Voor mij uiteindelijk de reden om ook te stoppen met Mastodon. Ik was op een gegeven moment wel klaar met het verdedigen van het feit dat ik met de auto naar werk ga. En dat terwijl ik helemaal achter het idee van de fediverse sta (decentralisatie en daarmee het beperken van de macht van Big Tech op social media).
voorstad @Verwijderd15 januari 2025 09:02
Haha, Dan stop je toch het volgen van die mensen? Ik herken het totaal niet, ik heb op de Fediverse (Pixelfed) mijn motorreis naar en terug van Griekenland en Turkije gepost en heb op Mastodon contact met collega motorrijders....
Verwijderd @voorstad15 januari 2025 09:17
Het lag ook aan mijn activistische bubbel en uiteindelijk vooral aan mijzelf. Het was voor mij een goede les: elke gematigde vorm van activisme wordt gesmoord door fundamentalisten.
Llopigat
@redniels15 januari 2025 10:29
Lemmy is natuurlijk een divers platform. Maar de ontwikkelaars van lemmy zijn nogal 'tankies' en die hebben een van de grootste lemmy instances, lemmy.ml. Daarom zie je dat extreme verhaal daar terugkomen.
Telin @voorstad15 januari 2025 10:50
Ik ben er helemaal voor en vind het een goede ontwikkeling.
het grote probleem met dit soort sociaale apps is je omgeving. Ik kan wel iets vinden en daardoor over (willen) stappen naar iets anders en wellicht beters maar als je sociaale bubbel dat niet doet/wil wat dan??

Er is een reden dat we hier in Nederland massaal vast geroest zitten aan WhatsApp... Anno 2025 zijn er genoeg mensen die ondertussen van mening zijn dat WhatsApp niet (meer) het best is wat bij hun past maar niet overstappen omdat ze dan al het contact in hun sociaale bubbel kwijt zijn. We willen wat anders maar niemand wil de eerste zijn. Hoe ga je dat doorbreken.
voorstad @Telin15 januari 2025 11:25
Het fijne van de Fediverse is dat je alle content gewoon kunt volgen en bekijken, zonder dat je verplicht een account aan moet maken, een app moet installeren en/of op de mobiele site continu gestoord wordt met de melding dat het met een app beter werkt. Je kunt zelfs een RSS feed zetten (RSS, hoe fijn was en is dat!)

Wat Whatsapp betreft, inderdaad. Maar nu ik sinds een paar jaar van Whatsapp af ben, heb ik gewoon contact via Signal, Matrix, sms en email. Ik loop niet tegen onoverkomelijke zaken aan. De meeste mensen zijn begripvol en zien het als een aanmoediging om ook andere berichtenapps te gaan gebruiken.
skaars @Zerora14 januari 2025 14:34
Probeer het maar eens, het is nog alles behalve van "beter". Al is dat natuurlijk maar net wat je verwachtingen zijn. Voor bijvoorbeeld fotografen die hun portfolio willen delen is het decentraal en soms zelfs landelijk opknippen van het netwerk niet ideaal om een zo groot mogelijk publiek naar je foto's te doen kijken. Instagram voor de overname was een platform voor het delen van foto's, nu is het een reclamezuil geworden met mega veel tracking. Ik weet nog niet precies hoe Pixelfed zich in de markt wil zetten.
Kerfuffle @skaars14 januari 2025 14:54
Dansup kondigde Pixelfed zelf in 2018 aan als "federated Instagram". Ik volg hem al een tijdje op Mastodon, en meer zit er volgens mij ook niet achter. Zelfde idee als Mastodon dus.
Dreadnought 14 januari 2025 14:21
En dan zeggen dat men minder gaat modereren op FB.... bijzonder.
litebyte
@Dreadnought14 januari 2025 14:38
7.000.000 Euro is wat meta jaarlijks betaald aan de EU (lobbykosten) om door te kunnen gaan. Af en toe een 'foei toch' boete en een verwijzende vinger m.b.t. misleidende reclames, oplichting en politieke beinvloedingsspam, dat is het.

Elke ander bedrijf (digitaal kolonist) zou allang uit de EU zijn getrapt. Verrotte 'bedrijven' (geo politieke verlengstukken) als meta houdt je altijd, het is waar je als (EU)overheid voor kiest, 7.000.000 of een transparant en vooral rechtvaardig beleid, waarbij regels voor alle partijen gelden, ongeacht land of bepaalde politieke belangen of beinvloeding middels geld.
Dreadnought @litebyte14 januari 2025 17:17
Ik kan je reactie niet helemaal volgen, maar, voor zowel Meta alsook de EU (wie dat in deze ook exact mag zijn) is een bedrag van 7 miljoen euro niet bepaald veel geld?
litebyte
@Dreadnought14 januari 2025 17:58
Het jaarlijkse bedrag dat meta betaald voor omkoping in de EU (lobbyen) is 7.000.000. Dat is het bedrag dat officieel bekend is.
Dat draagt hoe dan ook bij aan het maken van uitzonderingen voor dit soort...'bedrijven.' Het zijn inmiddels allang geen bedrijven meer, het zijn digitale overheden, voortgekomen uit digitale kolonisatie - die de politiek en de publieke opinie beinvloeden. Als het EUropees of Chinees was geweest, was het in de VS zelf allang verboden, precies om deze redenen.

Na alle schandalen, het blijvend niet houden aan wetgeving had hier allang het '3 strikes out' principe moeten gelden. Klopt, dan had de EU minder inkomsten gehad vanuit de (nog steeds er niet toe doende) 'foei toch boetes' van in totaal miljarden. Je straft zoeits smerigs als meta maar op 1 manier, een ban, tijdelijk danwel permanent.
Llopigat
@litebyte15 januari 2025 10:43
Je straft zoeits smerigs als meta maar op 1 manier, een ban, tijdelijk danwel permanent.
De EU is een politieke organisatie. Je maakt jezelf niet echt populair als je iets blokkeert dat miljoenen mensen gebruiken en vaak ook geld mee verdienen.
Baserk 14 januari 2025 14:41
Ach, als je er geen bezwaar tegen hebt als Meta, om simpelweg eventjes de 'LibGen dataset' aka de Russische 'The Library Genesis' torrent binnen te hengelen om je AI mee te trainen, want: geen centjes willen betalen aan rechthebbenden, dan is het wegdonderen van linkjes naar een open source concurrentje toch echt 'klein bier'.

https://www.theguardian.c...ai-models-sarah-silverman

Probeer trouwens niet om Mark te imiteren, dan krijg je Brein achter de broek aan.
nieuws: Nederlandse providers moeten grote illegale e-bookdownloadplatforms b...

[Reactie gewijzigd door Baserk op 14 januari 2025 14:47]

Winduss 14 januari 2025 16:33
Ik gebruik al een aantal jaar Pixelfed (grotendeels als vervanger voor Flickr) en het is echt een mooi concept. Ik volg alleen maar fotografie en dat lijkt ook een van de grootste gebruikersgroepen te zijn. Dat Meta dit nou weer blokkeert laat zien hoe angstig ze zijn om gebruikers van hun haatzaaiende reclameborden te verliezen...
dawg 14 januari 2025 16:52
Hoelang blijft Tweakers nog actief op “social media”? Ik mag toch hopen niet lang meer, het is immers wel duidelijk wat men vooral beoogt met recente koerswijziging. Wil Tweakers daar écht onderdeel van blijven uitmaken, @WoutF ? Wordt er op de redactie weleens over gediscussieerd?
Pharetra 14 januari 2025 14:21
Zei Meta afgelopen week niet dat beledigingen en haat richting LHBTI gewoon geplaatst mocht worden, omdat ze vinden dat het niet mogen beledigen de vrijheid van de gebruiker aantast?

Gelukkig hebben ze hun prioriteiten op orde. Je mag alles zeggen en iedereen haten en beledigen, zolang je maar niet aan de financiën komt.
Aetje @Pharetra14 januari 2025 14:54
Je mag alles zeggen en iedereen haten en beledigen, zolang je maar niet aan de financiën komt.
Het lijkt bijna wel een bedrijf met winstoogmerk, dat luistert naar de massa. Maar wel nog gewoon concurrentie de kop indrukt, zoals een wannabe monopolist doet...
3raser @Finger14 januari 2025 14:50
En hoe zit het dan met fake-nieuws en propaganda? Is dat ook de vrijheid van de gebruiker? Zelfs als het door iemand geplaatst wordt met een enorm social media bereik?
Finger @3raser14 januari 2025 15:00
Dat is vrij lastig want wat is fake news en wie bepaalt dat? Vaak wordt iets al fake news omdat het iemand niet aan staat, dat maakt het nog niet onwaar. Ik ben tegen censuur in het totaal.
svane @Finger14 januari 2025 15:37
Ik ben tegen censuur in het totaal.
Is dat zo?.
Maar je kan hier mee iemand goed kapot maken, helemaal op scholen. Als er zulke filmpjes van jou dochter verschijnen piep je wel anders. Die wordt dan op school stuk gemaakt.
Hier lijk je wel degelijk tegen deepfakeporno te zijn, (indien die over je dochter gemaakt wordt). Is dat dan geen censuur?

en als je aan de ene kant zegt dat pesten gelijk staat aan (geestelijk) geweld.
Dat is geestelijk geweld en misschien nog wel erger. Een blauw oog is zo weer weg, maar geestelijk kan wel jaren duren en lijd soms zelfs tot zelfmoord.
Hoe kan je dan tegelijk ook zeggen dat 'belediging niet bestaat'? Dit lijken mij hele tegenstrijdige meningen, en de grens waar je vindt dat het 'censuur' begint te worden en waar niet snap ik ook niet.
Als je tegen censuur bent 'in het totaal', dan moet je er ook vrede mee hebben dat pesten een deepfakes bestaan.
Finger @svane14 januari 2025 15:49
Pesten of bedreigingen is wat anders dan (belediging) wat is belediging? Vind dat het wordt tegenwoordig gewoon erg vaak gebruikt wordt. Mensen zijn continu beledigd.

Ook zijn deepfakes en bedreigingen niet het zelfde als fake news. Ik bedoel censuur op nieuws en meningen.

[Reactie gewijzigd door Finger op 14 januari 2025 15:50]

svane @Finger14 januari 2025 16:18
Wikipedia: Pesten (gedrag)
Pesten kan verbaal (met woorden), fysiek of elektronisch worden gedaan; uitschelden, beledigen, trollen.
Beledigen is een vorm van pesten.

Mijn punt is dat vrijwel iedereen die pretendeert tegen elke vorm van censuur te zijn, toch wel degelijk grenzen heeft en dus een beetje hypocriet bezig is. Doen alsof woorden (belediging) niet bestaan, doet daar niks aan af
DrWaltman @Finger14 januari 2025 22:55
Waarom zie je het verspreiden van deepfakes niet als hetzelfde als het verspreiden van feitelijk onjuiste informatie? Dat is toch exact hetzelfde? Het is beiden misleiding en manipulatie.

Jij hebt het misschien over trump en co die feiten wegzetten als fake News omdat ze het niet bevalt? Dat heeft niks met feiten te maken maar met politieke hysterie.
Ultimus XI @Finger14 januari 2025 15:36
Wat is in jouw ogen 'vaak'? Is dat in totale aantallen of relatief?

Ik bedoel, er worden op welk social medium dan ook zoveel uiteenlopende 'theorieën' gedeeld over één en hetzelfde feit, dat theoretisch alle theorieën onzin (niet waar) zijn, behalve (misschien) één.

Neem überhaupt alleen al de theorie dat de aarde plat is. Is dat ook alleen fake news omdat het iemand niet aan staat? Nu is dat nog enigszins onschuldig, behalve dan dat er mensen zijn die willens en wetens daar grof geld aan verdienen en niet in de laatste plaats de aandeelhouders en eigenaren van de platforms zelf.

Maar dan kom je op 'theorieën' (pure onzin) zoals het slikken van bleekmiddel tegen COVID. Is dat ook gewoon alleen maar fake omdat het iemand niet aan staat? Moeten we dat maar ongecontroleerd laten verspreiden, waardoor mensen in het ziekenhuis belanden?

Als ik kijk wat voor onzin er op social media wordt gepost, dan zou ik zeggen dat de term 'vaak' eerder slaat op de hoeveelheid informatie die daadwerkelijk 'fake' of een pure leugen is dan op het omgekeerde. En juist fake news levert geld op, want de ene bubbel deelt het omdat ze kunnen lachen om die 'idioten' die erin geloven en de andere bubbel zit verstrikt in de fuik. En Musk / Zuckerberg lachen erom naar de bank.

[Reactie gewijzigd door Ultimus XI op 14 januari 2025 15:37]

DrWaltman @Finger14 januari 2025 18:38
Onzin. Dat vindt je echt alleen als je zelf feiten mag verzinnen zonder enige vorm van onderbouwing.

Feiten zijn feiten, welke opinie je erover hebt kan anders zijn maar dat neemt het feit niet weg. Zo werkt wetenschap ook, je doet metingen en aan de hand daarvan maak je een theorie die te toetsen is. Zo werkt goede journalistiek ook, de feiten worden verzameld en daaruit wordt een theorie gepostuleerd.

Als je het al niet erg vind om te beginnen met feitelijke onjuistheden kom je nooit tot een afgewogen mening die enige verbinding heeft met de realiteit. Leugens moet je verbannen!
tomvld @Finger14 januari 2025 22:33
Een diarree van leugens om de waarheid onder te sneeuwen, is een stevig vorm van censuur. En dat is precies wat Evil Musk en Zuck doen. Rectificatie van leugens is een redding voor de vrijheid van meningsuiting.
DrWaltman @tomvld14 januari 2025 22:47
Rectificatie : dit is wat de platforms deden.

Nu hebben ze een open aanmoediging om onzin te posten.
CAPSLOCK2000
14 januari 2025 14:55
Lijkt mij geen bewuste keuze maar het een overijverig automatisch systeem. Bij security-vragen is "nee" altijd het makkelijke en veilige antwoord, en statistisch gezien meestal ook het juiste.

Organisaties proberen alles wat verdacht is te herkennen en zo snel mogelijk te blokkeren. Maar eenmaal geblokkeerd verdwijnt het uit het zicht en is er typisch geen herevaluatie meer om onterecht geblokkeerde zaken te herstellen. Vaak is er ook nog een gevoel van "als het niet goed is dan komen 'ze' het wel melden". Voor grote commerciele producten werkt dat misschien maar in de meeste gevallen zal het niet gebeuren. Als een link niet werkt dan staan de meeste gebruikers daar niet lang bij stil maar gaan door naar de volgende link. Ze gaan ook geen moeite doen om melding te maken over een link/applicatie die ze zelf (nog) niet gebruiken. Zo kan dat lang verborgen blijven.

Als je wel melding doet van onterecht geblokkeerde dingen is de kans groot dat je wordt afgescheept met en vage circulaire verklaring als "Volgens ons systeem is het onveilig en daarom blokkeren we het. We kunnen geen mededlingen doen over het hoet systeem werkt.".

(Ik heb het nu niet specifiek over Meta, daar heb ik nog nooit iets gemeld, maar ik denk dat mijn ervaring met dergelijke systemen ook hier van toepassing is).

Ik geloof dus dat er geen slechte bedoelingen achter zitten maar een overijverig systeem dat op één verdacht punt aanslaat en nooit wordt gecorrigeerd (tot nu) omdat het "slachtoffer" te klein is om op te vallen.
Banath @CAPSLOCK200014 januari 2025 16:14
Okay, en hoe denk je dan dat dat overijverige automatische systeem tot stand is gekomen? Ik denk dat daar heel bewuste keuzes bij worden gemaakt. En het weren van een instagram concurrent mwa ...
CloudPrutser 14 januari 2025 14:23
In de wereld van Mark Suikerbuik mag er niks anders bestaan dan z'n eigen platform. Ik vind het een behoorlijk ernstige lijn waar ze overheen gegaan zijn en het laat wederom zien waarom ze mijn vertrouwen niet verdienen en krijgen.
Nostalgia_Realm 15 januari 2025 21:55
Dit was helaas te verwachten. Maar geeft mij alleen meer reden om te stoppen met Big Tech en om social media bijna helemaal achter te laten, of op een ander platform te beginnen. Ik heb hier nog niet de knoop doorgehakt.
Ludwig005 @phoenix214914 januari 2025 14:21
Volgens mij is/was dit ook beleid van tweakers toch?
zou mij nogal opvallend zijn. Dus ik krijg een blok als ik verwijs naar Toms HW, gsmarena, verschillende YT kanalen?
b12e @Ludwig00514 januari 2025 14:30
In de journalistiek ga je in principe zoveel mogelijk naar "de bron" van het nieuws linken en niet naar een herkauwing van nieuws door derde partijen.

Dus dan kan het best zijn dat Tweakers het bijvoorbeeld eerst op 9to5mac las, maar dat de bron Gurman is. In dat geval is het niet logisch dat Tweakers zegt "volgens 9to5mac zegt Gurman" maar wel "volgens Gurman".

Als de scoop door een concurrent de wereld werd ingebracht (bvb iCulture ontdekt....) dan zal Tweakers weldegelijk daarnaar linken.

Evengoed, als bvb Google iets aankondigt en The Verge heeft daar meer informatie over opgevraagd bij Google, dan kan je naar beide linken.

Google komt met ...., op basis van informatie van The Verge .....

Dat is niet meer dan logisch als je erover nadenkt.

Edit: dit kan je ook zelf nagaan. Bijvoorbeeld door naar "The Verge" te zoeken op Tweakers.

Voorbeeld:
De Shelly Wall Display X2 heeft een touchscreen met aanpasbare interface, waarmee gebruikers volgens de fabrikant 'al hun smarthomeapparatuur' kunnen bedienen. Shelly spreekt onder meer over slimme lampen, schakelaars, thermostaten en huishoudelijke apparatuur. Het apparaat ondersteunt standaard alle Shelly-apparaten, maar krijgt volgens The Verge ook een Home Assistant-integratie.

[Reactie gewijzigd door b12e op 14 januari 2025 14:33]

Sharky @phoenix214914 januari 2025 14:30
Kolder. Zelfs in nieuwsberichten verwijst Tweakers regelmatig naar 'concurrerende' sites.
JayPe @phoenix214914 januari 2025 14:20
Volgens mij is/was dit ook beleid van tweakers toch?
Serieus? Worden/werden links naar de concurrent (al dan niet automatisch) verwijderd? Is daarom Hardware Info ten onder gegaan?
kiang @JayPe14 januari 2025 14:25
nee en nee.

Je kan gewoon links naar andere reviewers posten, geen haan die erom kraait. Geen idee waar phoenix het dus over heeft.

En Hardware info was al lang geen concurrent meer toen ze ermee stopten: jaren ervoor waren Tweakers en hardware.info al samen gegaan (ik heb heir de dubbele tijdschriften van Tweakers+HWI nog liggen, van de tijd dat Tweakers plus een ding was en je een papieren versie kreeg)

[Reactie gewijzigd door kiang op 14 januari 2025 14:27]

youridv1 @JayPe14 januari 2025 14:25
Hardware Info is gewoon van dezelfde eigenaar als Tweakers en is neergehaald omdat het personeel naar Tweakers verhuisd is.

Daarbij klopt wat @phoenix2149 zei ook gewoon totaal niet. Tweakers verwijst continu naar andere outlets in nieuwsberichten. Ook andere tech sites. Je kunt hier ook naar wherever verwijzen in je comment of review of op het forum. Kan zijn dat moderators daadwerkelijk malicious linkjes wegknippen, maar voor zover ik kan zien wordt vrijwel niets automatisch geknipt

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 14 januari 2025 14:28]

84hannes @phoenix214914 januari 2025 14:17
Volgens mij is/was dit ook beleid van tweakers toch?
Dat klinkt als een flinke belediging voor journalisten. Heb je er een bron van?
ap3nr0ts @84hannes14 januari 2025 14:21
Ik gok dat hij impliceert dat Tweakers niet snel linkt naar andere tech-sites. Maar dat lijkt me logisch: je gaat zoveel mogelijk naar de bron terug. Ik snap wel dat het soms vaag overkomt als het al op tientallen andere Nederlandse sites gemeld is, en je er dan pas zelf mee komt.

Als er echter een Nederlandse scoop is, zie ik Tweakers altijd naar die scoop linken. Maar ach, wantrouwen richting journalisten schijnt tegenwoordig eerder normaal te zijn dan een uitzondering. Echt raar vind ik dat. Op iedere "markt" heb je paupers en professionals. Tweakers zit wat mij betreft altijd wel aan de goede kant van dat spectrum.

Edit: de 2 mensen met -1 op dit bericht snappen volgens mij niet hoe je modereert. Lees de regels nog eens. ;)

[Reactie gewijzigd door ap3nr0ts op 14 januari 2025 15:44]


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