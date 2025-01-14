‘Meta blokkeert links naar decentrale fotoapp Pixelfed’

Meta zou actief verwijzingen naar het gedecentraliseerde fotodeelplatform Pixelfed verwijderen op zijn sociale netwerken. Dat meldde een gebruiker op sociale media en werd nadien getest door 404 Media.

Links naar Pixelfed.social worden op Facebook automatisch als spam gemarkeerd en verwijderd. Dat werd ontdekt door een gebruiker op Bluesky. 404 Media probeerde vervolgens zelf een link naar het platform te plaatsen op Facebook. De link werd meteen offline gehaald omdat die volgens het systeem ‘mogelijk misleidend’ zou kunnen zijn. Meta heeft nog niet gereageerd.

De opensourceapplicatie, die draait op het ActivityPub-protocol bekend van onder meer Mastodon, ziet momenteel een sterke toename in het aantal aanmeldingen. De toestroom van nieuwe gebruikers volgt op Meta's aankondiging zijn moderatiebeleid te versoepelen en meer ruimte te bieden aan door AI gegenereerde content.

Pixelfed profileert zich als alternatief voor Instagram door zich te richten op privacybescherming en het weren van advertenties. De ontwikkelaar zegt dat het platform bewust geen durfkapitaal accepteert.