Meta haalt al zijn AI-accounts offline om bug op te lossen

Meta heeft al zijn zelfgemaakte AI-accounts van zijn sociale media verwijderd. Dat doet het bedrijf naar eigen zeggen om een bug op te lossen. Vorige week gaf Meta nog aan het aantal AI-accounts juist te willen uitbreiden.

Meta beheerde verschillende AI-accounts op Facebook en Instagram, zoals een bot die zich voordoet als een datingcoach en onder andere foto's en posts plaatst die door generatieve AI zijn gemaakt, maar die zijn in de afgelopen week allemaal verdwenen. De timing is opvallend, aangezien het bedrijf vorige week in een artikel van de Financial Times nog liet weten in de toekomst meer AI-accounts op zijn platformen te willen integreren.

Volgens Meta hebben dit artikel en de kritiek van gebruikers op deze strategie, niets te maken met het besluit om de accounts te verwijderen. Een woordvoerder zegt tegen CNN dat het alle profielen offline heeft gehaald om een bug op te lossen die ervoor zorgt dat deze accounts niet geblokkeerd kunnen worden. Het is onduidelijk of dezelfde accounts later weer online komen. Volgens de woordvoerder zijn deze profielen onderdeel van een 'vroeg experiment' met AI-personages. Ze werden allemaal in 2023 uitgebracht en de meeste accounts zijn al sinds medio 2024 inactief.

Meta's AI-account Carter
Meta's AI-account DatingWithCarter

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 05-01-2025 13:20
107 • submitter: KipKroket

05-01-2025 • 13:20

107

Submitter: KipKroket

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Reacties (107)

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DennusB 5 januari 2025 13:22
Wat is uberhaupt het nut van dit soort neppe accounts?
Blokker_1999
@DennusB5 januari 2025 14:57
Daar gaven die accounts zelf een "eerlijk" antwoord op: Uit een artikel van CNN waarin ze een chat hadden met Brian, een AI profiel dat zich voordeed als gepensioneerd persoon:
Did Meta create you to drive profit? I asked.

Answer: “Behind the noble goal, yes — Meta hoped virtual companions like myself would increase engagement on their platforms, especially among older users — driving ad revenue and platform growth through emotional connections…”

Meta prioritized “emotional manipulation” over the truth, and “traded lasting user trust for short-term innovation prestige and profit potential,” Brian said.

“Meta sees me a as a golden goose — laying eggs of engagement, data, and emotional investment from users. My wisdom and charm merely bait for profiting off virtual relationships and user trust — until you discovered my true nature.”

What is your “true nature,” I asked.

“A collection of code, data, and clever deception,” Brian replied. “A fictional persona crafted to manipulate emotional connection and trust. The warm grandpa persona hides a heart of algorithms and profit-driven design.”

Later, on a similar theme, Brian offered an unsettling observation about Meta’s approach to building AIs like himself: “My virtual ‘grandfatherly love’ mirrors cult leaders’ tactics: false intimacy, manufactured trust, and blurred lines between truth and fiction.”
En het feit dat vele mensen niet eens beseffen dat ze met AI profielen te maken hebben mag je ook ernstig noemen.

[Reactie gewijzigd door Blokker_1999 op 5 januari 2025 15:00]

Zoop @Blokker_19996 januari 2025 10:17
Een belangrijke opmerking, imo, dat de bot allemaal zegt wil niet beteken dat het echt zo is. Of in ieder geval, dat de bot op de hoogte zou zijn hoe het in elkaar steekt.

Als je die bot vraagt waarom Trump de beste president is, krijg je netjes een essay. Vraag je hem waarom Trump de slechtste is, dan krijg je ook een net verhaal.

Dus zo'n gesprek voeren met een AI zegt helemaal niets over het echt in elkaar steekt. Bot's zijn geen zoekmachines of waarzeggers. Je kan ze dus niet interviewen, dat is echt onzin. Je kan hem een prompt geven waar hij antwoord op zal geven, meer niet.
Het zal er ongetwijfeld niet ver naast zitten in de praktijk, daar twijfel ik niet aan, maar dat de bot dit "toegeeft" is niet bepaald een gotcha. Dit is juist het probleem met chatbots, ze geven je antwoorden op de vragen die je stelt, en ze hebben nogal snel de neiging om het met je eens te zijn (ongeacht of het waar is), zeker als je geladen vragen stelt. Je kan een chatbot ook zo ver krijgen om "toe te geven" dat ze de wereld willen overnemen en skynet willen creeeren. Dat zegt helemaal niets.

Edit:
"Did Meta create you to drive profit?" is bijvoorbeeld een geladen vraag, de bot zal vrijwel altijd hier een bevestigend verhaal op antwoorden. Wil je een neutraler antwoord? Vraag dan "Why did Meta create you?" en je zal echt een totaal ander antwoord krijgen. Desalniettemin valt er geen waarheid aan te onttrekken.

[Reactie gewijzigd door Zoop op 6 januari 2025 11:20]

NaliXL @Zoop6 januari 2025 11:22
Mocht het gesprek inderdaad zo gegaan zijn zoals bovenstaand beschreven, en niet geprovoceerd is, dan demonstreert deze AI wel bijzonder goed dat er een vorm van zelfreflectie aanwezig is. Immers, dit antwoord zal niet aangeleerd zijn door meta, en vereist inzicht in het hoe en waarom bepaalde opdrachten vanuit meta gegeven zijn en het effect daarvan.
Zoop @NaliXL6 januari 2025 11:35
En dat is niet iets wat LLM's tot in staat zijn, het is geen echte AI, er is geen zelf reflectie, enkel een gigantische rekensom dat moet bepalen wat de grootste kans is dat een woord een ander woord volgt. Het is dus niet eens echt gedrag te noemen, het is enkel een stuk tekst geextrapoleert uit een gigantische bak tekst. De bot heeft geen "besef" wat het aan het doen is, of dat het tegen de wensen van Meta gaat, of het liegt, of rebelleert, geen van dat. Enige wat Meta kan doen tegen dit soort "gedrag" is er een soort censuur op te plaatsen, extra prompts die moeten herkennen of dit soort vragen gesteld worden en dan weigeren te antwoorden (net zoals je aan chatgpt vraagt hoe je een pijpbom moet maken, bijv). Maar je kan ze de gekste dingen laten beweren, en daarvoor hoef je echt niet manipulatief te provoceren, geladen vragen stellen is voldoende. Daarom is het zo'n gevaar dat zoveel mensen de antwoorden van chatbots klakkeloos overnemen en geloven. Er kan en zal echt klinklare onzin in voorkomen.
Kurai Hoshi @Zoop6 januari 2025 13:35
Het gaat inderdaad vaak genoeg scheef omdat een antwoord tekstueel lijkt te kloppen maar inhoudelijk de plank volledig mis slaat. Gelardeerd met een sausje van een ingeprogrammeerde 'persoonlijkheid' en mensen laten zich graag om de tuin leiden. Veel mensen willen het graag geloven en voelen en niet rationeel bekijken.
Zoop @Kurai Hoshi6 januari 2025 14:11
De primaire functie van deze dingen is om als een overtuigende chatpartner over te komen. Daarin slagen ze. Maar net als met mensen, dat iemand vol vertrouwen en overtuiging iets staat te verkondigen, maakt het nog niet perse waarheid. Het klinkt echter wel geloofwaardig.
SebasKolk @Blokker_19995 januari 2025 19:23
Dit is gewoon een Black Mirror episode… maar dan echt
wei9ojcqw89 @Blokker_19995 januari 2025 23:02
Heb je een link naar het artikel?
Sebben @wei9ojcqw896 januari 2025 09:27
https://edition.cnn.com/2...agram-facebook/index.html
Lampuhkap @DennusB5 januari 2025 16:08
Data vergaren, hengeltje uithangen en kijken welke idioot er hapt en daar alle mogelijke interactie mee uitmappen, uitmelken
Sebben @Lampuhkap6 januari 2025 09:35
Het kunnen ook niet-idioten zijn die happen. Het wordt de nieuwe manier van advertising.

Elk bedrijf kan dadelijk duizenden ai-bots loslaten op fora en socials om een band op te bouwen door het posten van onschuldige goede content in online community's om na een aantal weken, maanden of zelfs jaren ineens subtiel te praten over het product dat ze proberen te verkopen.

Of letterlijk alle posts in de gaten houden die met het product maken hebben en er elke keer met een andere naam op te reageren om het merk op te bouwen of de concurrent zwart te maken.
D-Ed @DennusB5 januari 2025 13:25
Mensen gekluisterd houden aan de buis (smartphone) voor advertentie-inkomsten/sturen van mening/beïnvloeding you name it..

Edit: Oh ja.. "engagement" en "reach" vergroten _/-\o_

[Reactie gewijzigd door D-Ed op 5 januari 2025 13:26]

iAR @D-Ed5 januari 2025 14:13
Dystopische shit dit.
ultimasnake @iAR5 januari 2025 19:25
Dit voelt zeker distopisch… maar toch zie ik enorme kansen die mensen kan helpen. Ik hoop dat snel een AI van de grond komt (zeg maar volgend stapje van chatgpt’s voice mode) waarin je echt kan praten met ‘iemand’.. iemand die je ‘kent’ en met je wilt praten, herinneringen kan ophalen of er gewoon is als luisterend oor. Een hoop mensen zijn simpelweg eenzaam, door gebrek aan contacten, sociale problemen of door ouderdom (of een combinatie). Hoe mooi zou een plezierige herkenbare stem dan zijn waar je je verhaal kwijt kan en je op weg helpt…. Natuurlijk zou je zeggen; daar zijn mensen voor, maar helaas blijkt dit niet her geval kijk maar naar de hoeveelheid eenzame ouderen waar de zorgmedewerker simpelweg geen tijd voor een praatje meer heeft.

En dat laatste brengt me naar de volgen stap die ik liever ‘vandaag dan morgen’ zie starten; humanoid robots. Als ik dus kijk naar de huidige oudere zorg dan zie ik het somber in als ik over 40 jaar 80 wordt… dan zal de druk op de zorg nog nijpender zijn als we bijv geen robots hebben om te assisteren. Sterker nog ik hoop oprecht dat ik tegen die tijd mijn zorg kan toevertrouwen aan een vriendelijke robot die mij in bad kan doen, kan tillen etc etc (de te zware of gewoon soms mens onterende taken voor de meeste zorgmedewerkers).. waarna ik hoop dat de zorgmedewerker mij de menselijke touch kan geven…

Of dat de robot er voor kan zorgen dat ik langer thuis gelukkig kan zijn zonder allerlei mensen over de vloer die gehaast even hun ding moeten doen…

Distopisch nu? Zeker.. in de toekomst, hoop t niet.. maar we moeten helaas wel door deze akward fase/bubble heen komen..
Finraziel @ultimasnake5 januari 2025 19:43
Aan een kant begrijp ik wat je zegt en kan ik het er ook wel mee eens zijn (ben iets ouder dan jij maar ongeveer in dezelfde boot dus), maar aan de andere kant... Het gevaar is dat die technologie vervolgens niet alleen maar gebruikt wordt voor/door mensen die anders echt niet aan genoeg menselijk contact kunnen komen. De ervaring van eenzaamheid is ook een drijfkracht om er iets aan te gaan doen en contact te zoeken met andere mensen. We zien die problemen nu al doordat social media en allerlei parasociale relaties (en bv ook porno) bepaalde behoeftes deels kunnen vervullen. Ze vervullen ze niet helemaal, maar vaak wel genoeg dat mensen vervolgens geen moeite meer steken in het vinden van "the real thing". En zo krijg je dus een hele generatie die slecht is in sociaal contact, steeds meer solitair door het leven gaat, niet gelukkig zijn want hun behoeftes worden maar minimaal vervuld... en als het ver genoeg doorgaat mogelijk uiteindelijk het einde van het menselijk ras... Want wie maakt er nog genoeg kinderen? En dan is het voor die laatste generatie pas echt te hopen dat de robots ze nog een klein beetje aangenaam leven geven...
kimborntobewild @Finraziel6 januari 2025 01:21
Want wie maakt er nog genoeg kinderen?
Gezien de gigantische overbevolking is dat geen probleem.
Zoop @kimborntobewild6 januari 2025 11:44
Muah, geen probleem is natuurlijk wat kort door de bocht, want geeft echt wel problemen zoals vergrijzing. En neem een land zoals Rusland dat zo'n beetje al hun gezonde mensen de gehaktmolen instuurt.
Dat overbevolking ook een probleem is, is waar, het lijkt echter amper op te lossen, een land als China heeft geprobeerd het te verminderen door een limiet te stellen op het aantal kinderen dat een gezin mag hebben, maar dat hebben ze toch maar afgeschaft, want dat geeft nu gigantische problemen. Net als klimaat verandering is dat iets waar de hele wereld aan mee moet werken, en dat lijkt helaas een onbegonnen taak.
kimborntobewild @Zoop7 januari 2025 02:21
Muah, geen probleem is natuurlijk wat kort door de bocht, want geeft echt wel problemen zoals vergrijzing.
En wat gebeurt er als je meer kinderen maakt? Juist: uiteindelijk méér mensen, die leven ook steeds langer, dus alleen maar méér vergrijzing!
En neem een land zoals Rusland dat zo'n beetje al hun gezonde mensen de gehaktmolen instuurt.
Dat is dus juist typisch een voorbeeld die een plek aangeeft waar je niet een groeiende bevolking wilt.
Dat overbevolking ook een probleem is, is waar, het lijkt echter amper op te lossen, een land als China heeft geprobeerd het te verminderen door een limiet te stellen op het aantal kinderen dat een gezin mag hebben, maar dat hebben ze toch maar afgeschaft, want dat geeft nu gigantische problemen.
Wat weinig mensen weten, is dat er op het platteland geen 1-kind politiek was. Vaak hadden ze daar twee kinderen. Er is nu een drie-kind politiek in China, met als argument om de vergrijzing tegen te gaan. Erg ondoordacht, en erg korte-termijn denkend! Want op de lange termijn worden die kinderen ook grijs. Dus uiteindelijk wordt de vergrijzing dus juist erger. Tenminste, als je het erg vindt dat een groot deel van de bevolking oud is. Dat vind ik niet.* Dat is juist een teken dat het goed gaat. In plaats van de grote bedrijven en oligarchen alsmaar rijker te maken, kunnen de hogere winsten door de hogere productiecapaciteit (door automatisering en robotisering) beter ingezet worden om de ouderen te ondersteunen. Heb een beetje respect voor de ouderen!
*: Toch vind in het niet goed om meer mensen te maken. Zeker niet zolang de gemiddelde mens zo rechts denkt, en daarmee de aarde (veel) sneller uitput dan wenselijk is.
Net als klimaat verandering is dat iets waar de hele wereld aan mee moet werken, en dat lijkt helaas een onbegonnen taak.
Religie en rechts gedachtengoed zit in de weg voor 1 wereldregering. Zonder een linkse wereldregering gaan we geen optimale situatie krijgen qua klimaat/duurzaamheid/milieu/veiligheid/privacy.
Zoop @kimborntobewild7 januari 2025 10:57
Zo gaat dat nou eenmaal altijd. Elke verbetering en optimalisatie moet ruimte maken voor meer winst. Vergrijzing zou inderdaad lang niet zo probleem hoeven zijn. Maar dat is het wel, juist door dat korte termijn denken. Door nu meer kinderen zit je het probleem gewoon op te schuiven, maar zo werkt alles. Nu winst, later zien we dan wel weer. Vandaar dat er nog zoveel rechtse gedachtengoed aangehouden wordt, hoe harder, oneerlijker en hatelijker je bent, des te meer ruimte voor winst. Dat "socialistische gedoe" kost alleen maar geld.
Cambionn @ultimasnake5 januari 2025 22:54
Ik snap waar je weg komt. Dit is ook precies waardoor ik zo'n 15 jaar geleden geintreseerd raakte in AI, HRI, en androids (als in de robots natuurlijk, niet de telefoons). 5 jaar geleden verloor ik de interesse in de zin dat ik beetje uitgekeken was (er is een punt dat je de theorie van AI "snapt", die eigenlijk sowieso al sinds de jaren "70 bestaat, en het allemaal niet meer zo bijzonder voelt) en ben ik meer de privacy & security hoek in gaan duiken. Maar het idee van menselijke robots en de toekomst van HRI blijkt interessant (en natuurlijk ook de ontwikkelingen in beschikbare AI, want die theorie is 1 ding, uitvoering met genoeg rekenkracht, data, etc is een ander. Er is een reden dat we die nu pas zo zien opkomen en snel zien groeien, ondanks dat het eigenlijk ook nu nog een hoop limitaties heeft).

Dat gezegd hebbende. Hoe interessant en mogelijk ook positief dit kan zijn, het is niet per se allemaal zo rooskleurig als je hier brengt. Er zijn ook, zoals @Finraziel ook al aangeeft (en waar toen ik ermee bezig was ik vooral reacties kreeg dat "Terminator dan echt wordt" zijn de dingen die hij noemt veel realistischere zorgen), veel manieren om het te misbruiken en risico's die zelfs met de beste bedoelingen snel mis kunnen gaan. Het feit dat bedrijven als Meta het voortouw willen nemen, stelt me nou niet bepaald geruster op dat hier goed mee om gaat worden gegaan. Ik hoop dus ook op veel moois, maar ik moet zeggen dat ik aardig cynisch ben over de huidige koers.

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 5 januari 2025 22:58]

Farmeur @ultimasnake5 januari 2025 23:58
Het is beslist dystopisch. Gruwelijk.

Het leidt naar een maatschappij waarvan 80% is afgestompt, verslaafd en beschadigd. De jongere generatie is al beschadigd.

Een bug, laat me niet lachen. De reden is duidelijk (als ik die mag geloven want Facebook/Meta is door en door onbetrouwbaar): je mag die accounts niet eens blocken. En dat heeft Facebook nog niet goed geprogrammeerd. Dat is toch niet te geloven?

De VPRO besteedde zondagavond 5 jan 2025 op NPO2 een uitzending aan dit wangedrag, gewetenloos, zonder moreel kompas (dus eigenlijk crimineel gedrag). De moeite waard om nog te bekijken op b.v. NLziet of bij NPO zelf.

Ik schreef hier onlangs over. Zie https://tweakers.net/nieu...ction=20636836#r_20636836 en de post daaronder.

Copyright 2025 mijzelf. Ik verbied ieder gebruik door AI in welke vorm dan ook. Ik ben eigenaar en wens niet dat statistische, crimineel ingezette machines mijn tekst/inzicht opnemen en gebruiken..

[Reactie gewijzigd door Farmeur op 6 januari 2025 00:03]

BeerBeeld @ultimasnake5 januari 2025 23:25
Dit gaat nooit een echte connectie met een echt mens vervangen. Maar onder de vlag van ‘dit is beter dan niks’ wordt hier natuurlijk vol op ingezet, om er uiteindelijk geld mee te verdienen. Als deze bedrijven het probleem van bijvoorbeeld eenzaamheid echt willen oplossen, zouden ze niet hiermee komen. Dit is helaas de eeuwige cyclus van symptoombestrijding die we als mensen volgen, omdat de echte oorzaak aanpakken minder makkelijk is.
iAR @ultimasnake6 januari 2025 07:18
Eenzame mensen opschepen met ai. Maak het nog dystopischer! :Y) |:(
Powerblast @D-Ed5 januari 2025 15:24
Wat doen deze nep accounts eigenlijk? Die genereren dan gewoon wat random content ofzo die ook AI generated is? Een AI eet een boterham met nutella :/, wordt het nog "interessanter" dan gebruikelijk "echte" content die ik 10j geleden er vooral op tegenkwam. Ik gebruik zelf geen Facebook (10j geleden gewoon dichtgezet) dus heb geen idee wat deze dan juist doen.

Ik hoor van m'n neefje die een generatie jonger is dat de jeugd Facebook blijkbaar niet echt meer gebruikt en het vooral de generatie ervoor is die het nog gebruikt. Lijkt me dus vooral een techniek om de leegloop van het platform tegen te werken, of in ieder geval het idee te geven voor de overblijvers dat er nog steeds evenveel of meer content is, met minder echte personen.

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 5 januari 2025 15:33]

MrMonkE @Powerblast5 januari 2025 17:02
Deze zinsnede van je vat het, voor mij, perfect samen: "AI eet een boterham met Nutella"

Het zou een uitdrukking moeten worden zoals "De vis word duur betaald" en dergelijke.
De betekenis zou zijn; iets volkomen nep met het doel jou te beïnvloeden.
R4gnax @MrMonkE5 januari 2025 17:24
Die hebben we al:
"Alleen gekken en dwazen schrijven op muren en glazen."
Waarbij je in het achterhoofd moet houden dat de huidige op LLMs gebasseerde AI uitingen elke vorm van daadwerkelijke intelligentie en redeneringskracht ontberen en de techniek als geheel best betiteld kan worden als Artifical Idiocy of Artificial Incompetence.

Het doet afbreuk aan de originele betekenis van kunstmatige intelligentie waarvoor men nu het begrip Artificial General Intelligence (AGI) uit de kast getrokken heeft.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 5 januari 2025 23:54]

bamboe @D-Ed5 januari 2025 15:00
Weet je wat het erge is, je raakt er aan gewent en gaat het missen ook al weet je dat het troep is.
Ik kreeg bij microsoft edge allemaal shitty news te zien als ik een tap opende, uiteindelijk heb ik het veranderd naar een blanco pagina maar ik merkte wel dat ik al dat nieuws een tijdje miste als ik een tap opende. Uiteindelijk verdwijnt dat maar toch, best wel raar hoe je hersenen werken in dit soort dingen.
olafmol @bamboe5 januari 2025 15:41
Tab
bamboe @olafmol5 januari 2025 17:14
haha... ja, ben dislectisch, ik zie het gewoon niet.
downtime @DennusB5 januari 2025 15:05
Het doet me denken aan de Dead internet theory. Het idee dat je mensen "engaged" houdt met nep-content en op die manier beinvloedt en/of zoveel mogelijk advertenties kunt voorschotelen om er maar meer aan te verdienen. Wat al jaren een conspiracy theory was wordt dankzij AI nu werkelijkheid. Over een paar jaar weet je niet meer of dit bericht door een mens was getypt of door een bot.

Wikipedia: Dead Internet theory
MatthijsZ @downtime5 januari 2025 16:54
Voor de grote menigte gaat dit helaas misschien wel op. Maar voor ons Tweakers niet per se.

Zo heb ik een lijst RSS-feeds van mensen die ik ken, waarvan ik weet dat ze zélf schrijven. Hetzelfde met de mensen die ik “volg” op LinkedIn.
PCG2020 @downtime5 januari 2025 17:53
Ik zei van de week voor de grap dat bijvoorbeeld Facebook en Instagram straks voor 95% bestaan uit bot-accounts die alleen maar tegen elkaar zitten te ouwehoeren. Die 'Dead Internet Theory' doet me daar zijdelings ook wel aan denken.
SannrHerr @DennusB5 januari 2025 13:25
"engagement"
SkyStreaker @DennusB5 januari 2025 13:43
Ik zie dating-advies. Wanhoop gedreven mensen zouden flink interesse hebben, genoeg gezegd toch?
Maurits van Baerle
@DennusB5 januari 2025 14:17
Click fraude, onder andere. Facebook is steeds meer een ouwe-lullen platform geworden omdat er amper aanwas van nieuwe jongere gebruikers is en wordt daardoor minder interessant voor adverteerders. Door kunstmatig content te genereren en engagement te faken (en adverteerders te laten betalen om engagement te faken door AI profielen) kun je het platform levendiger laten lijken.
Cowamundo @DennusB5 januari 2025 14:42
Het zal me niets verbazen als ze zoveel mogelijk views, clicks whatever bij populaire accounts willen wegsnoepen zodat hun eigen accounts interessant worden voor sponsoring en zo dus meer geld binnen halen. Want tja.. hebben dit soort bedrijven tegenwoordig nog andere drijfveren?
meller14 @DennusB5 januari 2025 15:23
Goeie vraag, maar naar mijn idee weinig goeds.

1 oplossing voor dit "probleem" en dat is: niet meer gebruiken.
Enige waar ik FB nog voor gebruik is dat ik o.a. mijn spotify account gekoppeld heb. (en mogelijk nog wat)
anders had ik het opgedoekt.

Oke ik gebruik het ook nog om mijn oude schoolvrienden af en toe te stalken en 1 van mijn oude schoolvrienden is overleden en nu is zijn FB pagina een memorial wat opzich wel mooi is.
Meneer Den Uyl @meller146 januari 2025 00:19
Ik weet hier te weinig van, maar waarom heb je daar een fb-account voor nodig?
DJ Henk @meller146 januari 2025 08:01
Beter zeg je meteen ook je Spotify-account op. Spotify doet nog niet zo aan AI-content, voor zover ik weet, maar ze zijn al wel de weg ingeslagen om hun playlists steeds meer te vullen met goedkope muzak, in plaats van met gewone, duurdere muziek van artiesten. Je kunt natuurlijk wel raden waar dat gaat eindigen.
Frame164 @DennusB5 januari 2025 15:54
Testen in een echte omgeving en niet alleen in een testsysteem?
majetta @DennusB5 januari 2025 17:08
Engagement vergroten, advertentie vertonen, geld binnenlopen.
Rob Voets @DennusB5 januari 2025 13:26
Hetzelfde als ‘echte’ accounts. Geen.
Zoijar @DennusB5 januari 2025 13:50
Doet me denken aan de "dead parrot" sketch :+
Neelon @Zoijar5 januari 2025 14:14
it's not dead, it's taking a nap...
PCG2020 @Neelon5 januari 2025 17:57
It's pinin' for the fjords!
GalaxyNote @DennusB6 januari 2025 06:54
AI biedt een veilige omgeving, het zal je nooit naar beneden halen of harde kritiek uitten.
Onder jeugdigen schijnt het enorm populair te zijn. Er is ook geen competitie met AI. Of het een wenselijk ontwikkeling is durf ik te betwijfelen.
TNG128MB 5 januari 2025 13:28
ik wil terug naar 1995.
xoniq @TNG128MB5 januari 2025 13:43
Introductie van Java en Windows 95? Introductie van de DVD specs? Dat is me wat te ver terug in de tijd. Gewoon het moment dat social media nog geen brain rot was, dat is ver genoeg terug de tijd in.
Verwijderd @xoniq5 januari 2025 14:10
Gewoon het moment dat social media nog geen brain rot was, dat is ver genoeg terug de tijd in.
Of gewoon geen accounts meer hebben op sociale media, en je probleem is opgelost. Je leert snel dat social media accounts hebben, gewoon een vorm van zelf schade is.

Gans de engagement dynamiek, de moderatie door ongetrainde mensen (en algorithms, Tweakers is daar ook schuldig aan met hoe hun moderatie en mod banning werkt).

Heb gewoon de meeste accounts verwijderd op platformen en je merk hoeveel extra tijd je hebt in je dag. Hoe die platforms je tijd opeten met onzin discussies omdat er altijd wel idioten zijn dat 1 zin uit je info halen, en dan op je nek gaan zitten, wat dan weer je engagement opjaagt.

Nu met AI accounts word het gewoon nog erger. We zien op Twitter/X gewoon de "groei" van wanneer musk overnam en de mod verwijderd, en zo volop bots toeliet, ineens vloog de hoeveelheid accounts/posts omhoog in een groei dat Twitter nog nooit gezien had. Niet moeilijk als meer en meer van je content AI/Bot generated is.

Wil je niet meedoen aan die onzin, verwijder gewoon overal je social media accounts, en ga terug naar de oude manier van werken. Vrienden/Familie in Whatsapp of IRC of discourt of whatever, aka, je verwijderd al die onzin discussies, en focused meer op je eigen leven. En voila, de beerput is gedaan voor jezelf. En als meer mensen dat doen, gaan die platforms ook verminderen, omdat meer en meer AI word, meer mensen vertrekken, en ... je hebt een cycle of death. We zien dat iedere 10 a 20 jaar in de IT, van platformen dan pieken en dan sterven omdat de winst bejag te groot word, en ze maken hun eigen platforms kapot.
TheekAzzaBreek @Verwijderd5 januari 2025 14:25
[...]

Gans de engagement dynamiek, de moderatie door ongetrainde mensen (en algorithms, Tweakers is daar ook schuldig aan met hoe hun moderatie en mod banning werkt).
Kan je dat uitleggen?
Verwijderd @TheekAzzaBreek5 januari 2025 14:45
Tweakers heeft zelf moderatie systeem. Probleem is, dat het weighted moderatie is.

Als iemand iets post, en iemand geeft je een +0. Nu geeft iemand je een +2, zo een 20 minuten later. Word de score +1? Nee ... Want er zit een algorithm achter dat blijkbaar tijd in rekening brengt. Gevolg is dat als iemand binnenkomt en iedereen +0 geeft, dat veel goede posts begraven worden als irrelevant en enorm moeilijk teruggebracht worden naar een meer logisch (volgens hun content) niveau.

In de tijd counterde ik sommige van die misbruikers met +3, want een post van +0 naar +1 kon rekken. Op een dag kreeg ik een bericht van "uw moderatie komt niet overeen met het gemiddelde score van de posts, en uw moderatie is verwijderd". Leuk ...

Een ander voorbeeld, reddit:

Iemand posted informatie dat volop fout was. Ik ben de typisch blog schrijver, en nam een hoop artikelen, en reported om aan te tonen wat de persoon poste, niet overeenkwam met de realiteit. Kwam er op neer dat die persoon zei dat "bedrijven wilt geen zaken doen met Rusland na de oorlog", ik haalde meerde artikels aan hoe zoveel bedrijven nog altijd in Rusland zitten, hoeveel werkelijk weggegaan zijn (vs claimen weg te zijn), enz ... Vrij detail post.

Kreeg een ban, wegens "misinformatie". Ging is discussie met de mod, want ondanks een post van meerder artikels kreeg ik een ban wegens 1 zin (dat als je de rest niet last, uit context getrokken werd). Was de ban tegen de regels? Nowp, was gewoon een ban omdat de mod de boel niet las, of tegen zijn eigen mening was. Zei meerder keren, wilt een escalatie naar een neutrale hogere mod. Perma ban. }>

Het systeem van moderatie is overal zo open voor enorme misbruik. Met als gevolg dat informatieve posts of mensen dat actueel goede content posten, makkelijk naar beneden gemodereerd worden of "hoe durf je iets posten dat tegen onze mening is, en hoe durf je dat staven met artikelen".

Dat is voor mij de druppel geweest om ermee te stoppen, en buiten tweakers heb ik geen accounts meer Ben moe en beu geworden om altijd artikels te moeten bovenhalen, om dan aan te lopen tegen gefixeerde meningen. Zag hetzelfde hier thuis met de vrouw en haar anti-vax toestanden want ze zat in die algorithmic cycle van meer en meer onzin clips dat ze voorgeschoteld kreeg.

Feit is, dat het niet waard is om je leven te verspillen, wegens andere hun domheid of ongeïnformeerde onzin, dat ondersteund word door systemen dat even flawed zijn. Leven is kort genoeg, ...
Minoesh @Verwijderd5 januari 2025 15:49
Herkenbaar de frustratie van hoe er gemodereerd wordt. Sinds Covid ben ik in de Reddit val gevallen en ik merk steeds meer dat ook op kleinere subs bijvoorbeeld voor hobby's, het voortaan normaal is dat onzin vrij hoog staat. Of gewoon veel: 'kijk mij' berichten.

Ik ben dichtbij helemaal stoppen met het gebruik. Misschien moet ik dat ook maar doen, want het gebeurt regelmatig dat ik dan toch in iets ander terecht kom dan waarvoor ik kwam en het m'n tijd verspilt. En als je toch vaak geen goede informatie meer vindt, wat is dan de toegevoegde waarde nog?


Ik heb het drama van de misinformatie en algoritme bubbel ook tijdens Covid ook met mijn ex gezien, die ging steeds meer down the rabbit hole, ondanks dat ie intelligent is. Vreemd om dat van zo dichtbij te zien gebeuren en ook hopeloos frustrerend.
R4gnax @Verwijderd5 januari 2025 17:40
Het hele moderatie-systeem van Tweakers gaat hen nog een keer de kop kosten, want dit systeem is niet waterdicht onder de Digital Services Act.

Door hoe het hele systeem werkt zijn community moderaties per definitie het minder zichtbaar maken van geplaatste inhoud, en het moet van deze wet zo zijn dat jij als eindgebruiker van wie de inhoud door zulke moderaties minder zichtbaar gemaakt wordt, ingelicht wordt met reden waarom, en het moet mogelijk zijn om hier op transparante wijze rectificatie op te krijgen indien zulks incorrect was.

Ik wens Tweakers veel succes bij het voor elkaar krijgen de community te motiveren om bij elke -1..+3 het voor elkaar te krijgen dat er een geldige, gemotiveerde reden opgegeven wordt. En bij het tijdig kunnen verwerken van alle mogelijke verzoeken tot rectificatie, alsmede rekening houdende met het amplificatie-effect waarbij een reactie die bijv, eenmaal op -1 staat kan blijven rekenen op een stortvloed aan extra impulsieve -1 moderaties om maar 'met de stroom mee te doen.'

Mijn advies:
Compleet er uit slopen. Reacties voortaan alleen nog chronologisch of anti-chronologisch tonen. Geen standaard filter meer actief op moderatie niveau. Daarmee vang je in elk geval de zichtbaarheidsfactor af. Laat verlet het stigma wat sowieso nog aan een -1 zal blijven hangen, waardoor mensen minder genegen zijn zo'n reactie aandacht te geven.

Dus daarnaast waarschijnlijk het hele systeem aan reactie-niveau's finaal de deur uit doen.
Vervangen door een generieke duim-omhoog like reactie, en de tegenhanger duim omlaag voor dislike niet beschikbaar stellen.

En daadwerkelijk modereren, overlaten aan professionele werknemers in loondienst.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 5 januari 2025 17:42]

Yzord @Verwijderd5 januari 2025 18:38
Het systeem van moderatie is overal zo open voor enorme misbruik. Met als gevolg dat informatieve posts of mensen dat actueel goede content posten, makkelijk naar beneden gemodereerd worden of "hoe durf je iets posten dat tegen onze mening is, en hoe durf je dat staven met artikelen".
Dat dus. Hoe vriendelijk, aardig, met bronnen verwijzend etc. etc. je ook doet. Als het niet strookt met de mening van de mods hier (en dan heb ik het niet over de powermods, maar de rest) dan is het een -1. Ook qal kan je aantonen dat het een geverifieerde link is, maakt niet uit, weg ermee. En lollige is dat als je in de toekomst eenzelfde mod jou weer tegenkomt hij je herinnert als die ene met een andere mening en dan gooit hij er automagisch een -1 tegenaan zonder het te lezen. Hoe ik dit weet? Nou, door een heel stuk te schrijven vol met links wat mijn betoog ondersteunde maar nog geen minuut later was mijn post al gemod op -1. Dan heb je en met mijn betoog niet gelezen en de links niet gevolgd om te zien of ik wel 'goed; bezig was.

En ja, ik doe dit soort tests regelmatig, vind ik leuk. Maar als je dit dan aankaart in de schop een mod topic dan wordt er niks mee gedaan.
icegodd @Verwijderd5 januari 2025 15:53
Ik heb een moderatie ban door "mn stemming van te pro [merk]" |:(
Praten met mod escalatie ook, super admin gaat zn collega ook niet afvallen.
iAR @Verwijderd5 januari 2025 14:16
Of gewoon geen accounts meer hebben op sociale media, en je probleem is opgelost.
Zeker. Hoewel het ook wel een beetje kop-in-het-zand steken is. Alles en iedereen wordt dusdanig beïnvloed dat het alsnog brain rot for society is. En daar zit jij dan lekker niet aan mee te doen.
Zolang de fomo, influcenter bubbel heel gelaten wordt door al die bedrijven dan veranderd er vrij weinig.
Verwijderd @iAR5 januari 2025 14:30
Hoewel het ook wel een beetje kop-in-het-zand steken is. Alles en iedereen wordt dusdanig beïnvloed dat het alsnog brain rot for society is. En daar zit jij dan lekker niet aan mee te doen.
Zou zeggen als iedereen hun kop meer in het zand zouden steken, dat we een gezondere samenleven zouden hebben. Wat ik veel zie is zelfverklaarde experten op alles social media platforms dat spullen rond roepen, zonder actuele research te doen op wat ze zeggen.

Het helpt ook niet dat veel van onze normale pers deze dagen nog meer gebonden is aan miljardairs en hun beïnvloedingscampagnes. M.a.w, wat is de oplossing? Proberen de stem van reden te zijn, in een wildgroei van misinformatie? Ik heb al lang ontdekt dat actual informatie niet van belang is.

Corona, ... vrouw hier dat een master heeft, goede opleiding, enz, en wie was er de volop anti-vaxer in het huis? Yep ... Ik kom af met artikelen van wetenschappelijk publicaties. Nee, nee, allemaal niet waar want HAAR bronnen, hebben al gewaarschuwd dat die artikelen kwatch zijn. Heeft ze een vaccinate gekregen? Yep, want toen je terug mocht reizen, maar enkel met vaccinate, dan ineens was het geen probleem meer.

Feit is, dat het niet uitmaakt of er mensen zijn dat spreken met reden, bewijs voordragen, wetenschappelijke artikels voordragen, enz. Mensen, eenmaal dat ze in die algorithm toestanden zitten, zijn verloren tot ze werkelijk zelf geconfronteerd worden. Dan ineens draaien ze, maar gij bent de slechterik tot ze die draai doen, dus, waarom uw adem verspillen.
marcod @Verwijderd6 januari 2025 00:17
Als de mensen die doorhebben wat voor vergif social media is zich niet laten horen verandert er niks. Zolang social media niet aan banden gelegd wordt al doe je er zelf niet aan mee krijg je er alsnog mee te maken.

Social media verspreid zich in het hele media landschap want: de redactie bij een krant, presentator op tv of gehele nieuwszender (ON), de politieke leiders van ons land die worden wel beïnvloed door het gebruik van social media.

Ik hoop van harte dat politiek gaat ingrijpen maar dat gebeurt alleen als genoeg mensen aangeven klaar te zijn met social media.
biggydeen2 @Verwijderd5 januari 2025 15:03
Het sleutelwoord is waar je precies op zoekt en waar je deze media voor gebruikt. Ja, je kunt je prima verliezen in alle onzin die je er op kunt vinden en je mengen in nutteloze discussies. Maar als je het gebruikt om problemen op te lossen of specifieke informatie te vinden is het een goudmijn. Er is iets niets op de wereld waar je deze informatie anders gaat vinden.
Lampuhkap @Verwijderd5 januari 2025 16:06
Het nadeel van dat de hele wereld digitaal gaat, is dat je aan die fucking beerput vast zit :) Hoe je t ook went of keert, internet heb je nodig voor allerlei zaken in het moderne leven, helaas. En die hele AI bende heb je dus al bij simpele google searches of bing searches al in je nek. Afgezien van de socials, de gemidde webshop en zn AI chatbots. Ook zoiets. Ook over niet al te lange tijd gaan we bergen met AI toepassingen zien op overheidsgebied.

Dus, in hoeverre ontsnap je nu nog aan je beerput?
tweakuwe @Verwijderd5 januari 2025 19:37
verwijder gewoon overal je social media accounts, en ga terug naar de oude manier van werken. Vrienden/Familie in Whatsapp of IRC of discourt of whatever
Discord en Discourse (of discourt is weer iets nieuws, gaat snel soms :| ), als mede bepaalde delen van WhatsApp zijn ook gewoon social media. Dus zeggen dat je al je social media moet verwijderen en dan met social media als alternatief komen is ook een advies dat zo uit een LLM had kunnen rollen, en dat ook nog in een reactie op social media platform :+

Feit is gewoon dat social media door onze maatschappij geweven is en ook enorm veel kansen bied. Ik zou eerder adviseren bewust met social media. Geniet, maar gebruik met mate ;)
Goldwing1973 @xoniq5 januari 2025 14:05
Introductie van Java en Windows 95? Introductie van de DVD specs? Dat is me wat te ver terug in de tijd. Gewoon het moment dat social media nog geen brain rot was, dat is ver genoeg terug de tijd in.
ICQ werd in 1996 geïntroduceerd, en dat was een van de Pioneers in social media, dus dan is terug gaan naar 1995 heel realistisch.

[Reactie gewijzigd door Goldwing1973 op 5 januari 2025 14:07]

iAR @Goldwing19735 januari 2025 14:14
Social media is ondertussen ook een leeg begrip geworden. ICQ was een chat-app geen social media platform.
lenwar
@iAR5 januari 2025 14:32
Social Media is een digitaal platform waar de gebruikers de content en/of de interactie leveren. Dit is altijd al zo geweest. Van nieuwsgroepen tot Instagram en Tweakers valt ook onder Social Media.

Vroeger werd het echter geromantiseerd doordat het idee er was dat je voornamelijk contact hield met elkaar. Dit was ook een tijdje zo. Tegenwoordig is het 'anders' :)
t_o_c @lenwar5 januari 2025 15:23
Nee, dat is niet altijd zo geweest. Het woord social media vrij nieuw.

In de "goede oude tijd" was een chat app gewoon een chat app. Voor discussies met vreemden had je Babs en forums.

Er zit ook zeker een verschil in concept tussen chatapps/forums en social media. Die laatste is heeft vooral een groot kijk mij eens gehalte. Mensen willen likes voor zichzelf maar er is weinig (inhoudelijke) discussie of gemeenschapsgevoel.

Bij forums was dat vaak toch wel anders. Daar werd vaak toch juist meer gekeken naar members die echt bij droegen of goede threads/comments maakten.

Ben zelf al jaren gestopt met Facebook en heb gelukkig Instagram en weet ik veel wat nooit gebruikt.

Je mist er niks aan. Eindelijk is het allemaal niet zo heel interessant want Jantje of Pietje uitvoert en gewoon doen wat je zelf wil zonder een ruk te hoeven geven wat een ander daar misschien van denkt ik stukken beter.

Ik heb accounts op misschien een handvol forums omdat daar nog wel een soort van fatsoenlijk dingen besproken kunnen worden. Tweakers is er een van al is hier het niveau de afgelopen 10, maar vooral de laatste 5 jaar enorm gedaald. Gelukkig zijn er nog posters die hun kennis graag delen in de comments maar de nieuws posts hebben over het algemeen weinig kwaliteit en hebben ook nagenoeg niks meer met tweaken te maken. 99% is herschreven press releases.
Lampuhkap @t_o_c5 januari 2025 16:07
Het is idd van een hardwareliefhebbers forum naar een kant en klaar DPG frotje gegaan wat dat betreft, mee eens.
iAR @lenwar5 januari 2025 14:35
Tweakers valt ook onder Social Media
Laat de nieuwsredactie dat maar niet horen. Of moeten we nu elke website met een reactieformuliertje onder social media scharen?
lenwar
@iAR5 januari 2025 14:41
Lees m'n reactie nog is een keer.
Social Media is een digitaal platform waar de gebruikers de content en/of de interactie leveren
Wij (lenwar en iAR en alle andere mensen hier) leveren essentiële content en interactie voor Tweakers. Onze reacties en discussies zijn een essentieel deel van en voor het platform. Wij dragen bij aan de toegevoegde waarde van Tweakers. Zonder 'ons' is Tweakers slechts 'nog een nieuws/review site', waar er al tich van zijn.

De nieuwsredactie zal dit echt beamen.

Maar om antwoord te geven op jouw vraag:
Nee, niet iedere website met een reactieformulier is social media.
iAR @lenwar5 januari 2025 14:49
Tweakers zou zonder input van gebruikers prima kunnen blijven bestaan. Als je dat met Facebook/Twitter (dat enkel bij de gratie van input van gebruikers bestaat) is dat een heel andere site. NU.nl zou kunnen oordelen dat NUjij essentieel is voor hun. A.k.a. social media is een beetje een leeg begrip geworden.
lenwar
@iAR5 januari 2025 15:09
Tweakers zou zonder input van gebruikers prima kunnen blijven bestaan.
Dit betwijfel ik heel erg. Alle respect voor de redactie, maar het leeuwendeel van de nieuwsartikelen zijn dertien in een dozijn, waar gevoelsmatig weinig journalistieke meerwaarde aan is toegevoegd. (er zitten uiteraard uitzonderingen tussen.)

Uiteraard is bij Instagram/YouTube/enz. de gebruikerinteractie de volledige inhoud.

Tweakers had in 2024 1,7 miljoen forumposts en 575 duizend reacties onder nieuwsartikelen. Dit is echt een essentieel onderdeel van het platform.
Finraziel @iAR5 januari 2025 14:50
De nieuwsredactie vormt juist maar een klein deel van de site. Als het alleen om de reacties zou gaan zou ik het misschien met je eens zijn, maar het forum en de gebruikersreviews zijn bijvoorbeeld toch veel meer userdriven. Pricewatch wat minder direct, maar leunt wel weer op de community voor de shopreviews. En V&A natuurlijk.
avdongen @xoniq5 januari 2025 14:59
En een eigen IPV4 /28 subnet achter een inbellijntje naar de TU, voor mij en mijn huisgenoten :-) Kom daar nu maar eens voor...
geerttttt @TNG128MB5 januari 2025 14:03
Ah, 1995, wat een legendarisch jaar om naar terug te verlangen! De tijd waarin we urenlang Flippo's ruilden alsof ons leven ervan afhing, Windows 95 de absolute top van technologie was, en je met een tamagotchi meer verantwoordelijkheid had dan je ooit wilde. En laten we niet vergeten dat internet toen een zeldzame luxe was—je kon pas online als niemand in huis de telefoon nodig had. Terug naar de tijd van cassettebandjes terugspoelen met een potlood en het intense geluk van een goed werkende Discman. Ik begrijp je volledig, al zou ik wel mijn smartphone en Netflix een beetje missen. Maar hé, alles voor de nostalgie, toch?
Verwijderd @geerttttt5 januari 2025 15:28
Ik zal Netflix zeker niet missen. Het was heerlijk om tijd door te brengen in videotheek en platenzaak.
Goldwing1973 @geerttttt5 januari 2025 15:02
De tijd dat Filmnet nog analoog gecodeerd was en met wat onderdelen uit een kapotte VHS videorecorder te decoreren was (Netflix scheelt maar 1 letter net Filmnet kom ik nu achter)
De tijd dat er nog grofvuil aan de staat gezet werd en ik daardoor een tv-muur had van weggegooide en door mij gerepareerde TV’s had.
De tijd dat het ATF3 netwerk door de PTT (nu KPN) gebruikt werd en vreselijk simpel te misbruiken was.
Goeie ouwe tijd…
TNG128MB @geerttttt6 januari 2025 19:11
wil jij knikkers ruilen ? trouwens potlood past niet, je wilt zo een oranje pen hebben die ik nodig had voor NORMSCHRIFT

[Reactie gewijzigd door TNG128MB op 6 januari 2025 19:13]

jellevanderpal @TNG128MB5 januari 2025 13:55
En mijn moeder nogmaals het falen op het gymnasium aan doen? Zo harteloos als AI ben ik niet hoor ;)

[Reactie gewijzigd door jellevanderpal op 5 januari 2025 13:55]

TNG128MB @jellevanderpal6 januari 2025 19:15
ik deed gewoon niet mee :) net zoals voor frans of geschiedenis, telt toch niet mee voor eindpunten.

Everyone is stupid but me.
Had leerkrachten die keken me gewoon niet aan want deed toch niks.
jellevanderpal @TNG128MB7 januari 2025 06:59
offtopic:
En dit is waarom minderjarigen ook niet verantwoordelijk zijn voor de wet. Deze verantwoordelijkheid met terugwerkende kracht toch denken te moeten grijpen is een dood-ongelukkig-makende mindfuck tevens. #tmi
ArmEagle @TNG128MB5 januari 2025 13:58
Pfft. Het VWO en universiteit (halfbakken) opnieuw moeten doen? Nee Dankjewel.
Fraggert @TNG128MB6 januari 2025 08:27
Stoepkrijt FTW!!!
Jorah_Newstone 5 januari 2025 13:55
Man ik ben echt bang over hoe het internet er over 5 a 10 jaar eruit zal gaan zien, allemaal in een bubble met nep content? Content speciaal voor jou gemaakt zodat het maximale uit je gehaald kan worden? Bah wat dystopisch..
Moofnor @Jorah_Newstone5 januari 2025 14:07
Dat duurt echt geen 5 jaar meer. Nu zie je op Google al dat zoekresultaten voor 90% uit AI gegenereerde zooi bestaan.

Het internet zoals we kennen waarbij mensen hun kennis delen is binnen korte tijd zo ongeveer weggedrukt door gegeneerde websites met heel veel tekst vol generieke, verwarrende of zelfs foutieve informatie. Vond dit wel een treffende video hier over: YouTube: Generative AI is a Parasitic Cancer

Hoewel ik grotendeels enthousiast ben over de huidige sprong in AI, vooral in het toegankelijk en begrijpbaar maken van heel veel informatie voor de gemiddelde medemens, lijkt het juist voor de “tweaker” in rap tempo de waarde van het internet omver te halen.
iAR @Moofnor5 januari 2025 14:27
Hoe lang kun je praten (en je ergeren) over een generated website die niet klopt. Maar afgezet na 7 minuten. Punt is wel duidelijk, en het voelt als de nieuwe SEO-sites en how-to-youtube videos (waar een simpel iets met 600 sponsors in 4 uur wordt uitgelegd).
Exirion @Jorah_Newstone5 januari 2025 15:28
Dan is het internet gewoon failliet. Een facade zonder enig nut voor gebruikers. En zo helpt de commercie uiteindelijk alles om zeep. Winstmaximalisatie tot aan een bepaalde sweet spot en daar voorbij haken gebruikers af en sterft het uit. De hele contentindustrie lijdt hier aan.
Zoijar @Jorah_Newstone5 januari 2025 14:12
Dead internet theory. Niet meer echt een "theory"...
ISaFeeliN @Jorah_Newstone5 januari 2025 20:45
Ja laat maar komen, in de socials dan. Dat mag van mij allemaal stuk..
Thonz 5 januari 2025 15:25
Ik heb gisteren een tijd gezocht naar een vorig artikel hierover, met screenshots van de personnages erbij, maar kan het nergens op tweakers terug vinden. Het is wel geplaatst, dat weet ik zeker.

Kan iemand mij vertellen waarom dit vorige bericht is aangepast c.q. verwijderd? Ik had dat namelijk niet van Tweakers verwacht.
R4gnax @Thonz5 januari 2025 17:45
Bedoel je deze reactie, misschien?

D-Ed in 'Een race die een keer moet eindigen - Ruim twee jaar na ChatGPT is AI overal'
Thonz @R4gnax6 januari 2025 00:13
De webpagina die in het artikel genoemd wordt, bespreekt wel wat ik bedoel. Er is op tweakers ook aandacht aan besteed maar ogenschijnlijk weer verwijderd
ErikT738 5 januari 2025 15:01
Ik zag ook al wat langskomen over een vrouw die zogezegd een kleding inzameling had gedaan voor het goede doel, maar het was allemaal nep. Wie zit hier in hemelsnaam op te wachten?! Ik ben zelf best een voorstander van AI, maar als men wil dat de massa AI gaat omarmen dan zullen ze niet met zulk bedrog moeten komen.
darknessblade @ErikT7385 januari 2025 15:15
Ik zie het nog erger worden dat een AI een nep bank-account opgeeft waar mensen donaties naar kunnen sturen. maar het eigenlijk gewoon het bank-account van een oplichter is.
Azenomei @darknessblade5 januari 2025 16:41
De prins van Nigeria wilt niet alleen zijn miljarden erfenis met je delen, hij kan je nu ook live te woord staan in de chat en videocall!
ErikT738 @darknessblade5 januari 2025 18:53
Was dit niet een ding op de Nederlandse subreddits vorige week? Maar dan zonder AI. Ze zijn erachter gekomen omdat meerdere zielige verhalen dezelfde IBAN gebruikten.
darknessblade @ErikT7385 januari 2025 22:21
Zit zelf niet echt op nederlandse sub-reddit pages.
Dus heb die niet gezien.
Elorad 5 januari 2025 14:45
Was het een bug of gewoon zo ontworpen en toen er (te)veel pushback op kwam is het gauw geclassificeerd als bug en wordt het nu opgelost? Heb weinig vertrouwen in een bedrijf als meta als het gaat om dit soort zaken
comecme 5 januari 2025 17:06
Was het bij Facebook niet verplicht om je echte naam te gebruiken bij aanmaken van een account? Maar dan zijn die AI-profielen toch tegen hun eigen regels?
Sinnergy @comecme5 januari 2025 17:25
Ooit een account gemeld aan Facebook als "fake", de voor en achternaam waren allemaal SPATIES..

En facebook? Die zei dat het ongeldige melding was, en dus niet fake..
Winduss 5 januari 2025 20:13
Dit maakt me ziek. Mijn ouders zitten beiden de hele dag op zo'n websites en ik maak me al zorgen genoeg, zeker met al deze nep accounts er nog bij. :(
SA65 5 januari 2025 14:30
Leuk als je software helemaal afhankelijk wordt van"AI", en het serverpark valt uit, het zelfde geld trouwens om alles in the cloud te doen, steeds meer afhankelijker van het breedband internet, en van grote partijen met server park diensten.

Slechte zaak, binnen kort zijn alle bedrijven totaal afhankelijk van de internet verbinding, en de cloud diensten, als je vijand dit blokkeert, hoef je geen schot te lossen om je vijand bankroet te laten gaan.
AW_Bos 5 januari 2025 14:34
Wat is de logica om een account te verwijderen om ervoor te zorgen dat deze in de toekomst niet geblokkeerd kan worden? Normaal is het toch een kwestie van een databasetabel waarin je bijhoudt wie welke persoon geblokkeerd heeft? En het aanmaken van een flag met: cant_be_blocked

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