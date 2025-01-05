Meta haalt al zijn AI-accounts offline om bug op te lossen

Meta heeft al zijn zelfgemaakte AI-accounts van zijn sociale media verwijderd. Dat doet het bedrijf naar eigen zeggen om een bug op te lossen. Vorige week gaf Meta nog aan het aantal AI-accounts juist te willen uitbreiden.

Meta beheerde verschillende AI-accounts op Facebook en Instagram, zoals een bot die zich voordoet als een datingcoach en onder andere foto's en posts plaatst die door generatieve AI zijn gemaakt, maar die zijn in de afgelopen week allemaal verdwenen. De timing is opvallend, aangezien het bedrijf vorige week in een artikel van de Financial Times nog liet weten in de toekomst meer AI-accounts op zijn platformen te willen integreren.

Volgens Meta hebben dit artikel en de kritiek van gebruikers op deze strategie, niets te maken met het besluit om de accounts te verwijderen. Een woordvoerder zegt tegen CNN dat het alle profielen offline heeft gehaald om een bug op te lossen die ervoor zorgt dat deze accounts niet geblokkeerd kunnen worden. Het is onduidelijk of dezelfde accounts later weer online komen. Volgens de woordvoerder zijn deze profielen onderdeel van een 'vroeg experiment' met AI-personages. Ze werden allemaal in 2023 uitgebracht en de meeste accounts zijn al sinds medio 2024 inactief.