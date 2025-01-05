Meta haalt al zijn AI-accounts offline om bug op te lossen

Tweakers heeft zelf moderatie systeem. Probleem is, dat het weighted moderatie is.
Als iemand iets post, en iemand geeft je een +0. Nu geeft iemand je een +2, zo een 20 minuten later. Word de score +1? Nee ... Want er zit een algorithm achter dat blijkbaar tijd in rekening brengt. Gevolg is dat als iemand binnenkomt en iedereen +0 geeft, dat veel goede posts begraven worden als irrelevant en enorm moeilijk teruggebracht worden naar een meer logisch (volgens hun content) niveau.
In de tijd counterde ik sommige van die misbruikers met +3, want een post van +0 naar +1 kon rekken. Op een dag kreeg ik een bericht van "uw moderatie komt niet overeen met het gemiddelde score van de posts, en uw moderatie is verwijderd". Leuk ...
Een ander voorbeeld, reddit:
Iemand posted informatie dat volop fout was. Ik ben de typisch blog schrijver, en nam een hoop artikelen, en reported om aan te tonen wat de persoon poste, niet overeenkwam met de realiteit. Kwam er op neer dat die persoon zei dat "bedrijven wilt geen zaken doen met Rusland na de oorlog", ik haalde meerde artikels aan hoe zoveel bedrijven nog altijd in Rusland zitten, hoeveel werkelijk weggegaan zijn (vs claimen weg te zijn), enz ... Vrij detail post.
Kreeg een ban, wegens "misinformatie". Ging is discussie met de mod, want ondanks een post van meerder artikels kreeg ik een ban wegens 1 zin (dat als je de rest niet last, uit context getrokken werd). Was de ban tegen de regels? Nowp, was gewoon een ban omdat de mod de boel niet las, of tegen zijn eigen mening was. Zei meerder keren, wilt een escalatie naar een neutrale hogere mod. Perma ban.
Het systeem van moderatie is overal zo open voor enorme misbruik. Met als gevolg dat informatieve posts of mensen dat actueel goede content posten, makkelijk naar beneden gemodereerd worden of "hoe durf je iets posten dat tegen onze mening is, en hoe durf je dat staven met artikelen".
Dat is voor mij de druppel geweest om ermee te stoppen, en buiten tweakers heb ik geen accounts meer Ben moe en beu geworden om altijd artikels te moeten bovenhalen, om dan aan te lopen tegen gefixeerde meningen. Zag hetzelfde hier thuis met de vrouw en haar anti-vax toestanden want ze zat in die algorithmic cycle van meer en meer onzin clips dat ze voorgeschoteld kreeg.
Feit is, dat het niet waard is om je leven te verspillen, wegens andere hun domheid of ongeïnformeerde onzin, dat ondersteund word door systemen dat even flawed zijn. Leven is kort genoeg, ...