'Beïnvloedingscampagne voor verkiezingen Roemenië gebeurde ook via Facebook'

Behalve via TikTok blijkt dat er ook een beïnvloedingscampagne voor de Roemeense presidentsverkiezingen gaande was via Facebook, blijkt uit onderzoek van Check First en Reset Tech, die onderzoek doen naar digitale dreigingen.

Volgens de onderzoeksgroepen gaat het om 24 Facebook-pagina's die op het eerste gezicht afzonderlijk van elkaar werken, schrijven Check First en Reset Tech in hun rapport. De pagina's verspreidden ruim 3600 politieke advertenties die de pro-Europese kandidaat Elena Lasconi aanvielen en extreemrechtse politici, waaronder presidentskandidaat Calin Georgescu, promootten. De pagina's zouden bijna 265.000 euro hebben besteed om die advertenties te verspreiden via Facebook en Instagram, schrijft Bloomberg.

Het is niet duidelijk wie precies achter het netwerk zit. Check First benoemt dat er overeenkomsten zijn tussen deze beïnvloedingscampagne en eerdere campagnes in andere Oost-Europese landen die vermoedelijk Rusland heeft aangestuurd.

Meta wil tegenover Bloomberg geen commentaar geven op de inhoud van het rapport, maar wijst op opmerkingen van topman Nick Clegg vorige week. “We zien geen enkel bewijs van grote incidenten op onze platforms in Roemenië”, zei Clegg tijdens een persconferentie tegen onder andere Euronews. Ook zei de topman dat Meta 'bijna dagelijks contact had met de Roemeense autoriteiten'.

Begin december bepaalde het constitutioneel hof van Roemenië dat de eerste ronde van de presidentsverkiezingen ongeldig is. In openbaar gemaakte documenten van de Roemeense veiligheidsdienst staat dat de TikTok-campagne van de pro-Russische Georgescu mogelijk is gecoördineerd door Rusland. Het Kremlin ontkent betrokken te zijn geweest bij de campagne van Georgescu.