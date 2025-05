Meta begint met factchecking op Threads

Meta is begonnen met een programma voor factchecking van posts op Threads. Tot nu toe maakte Threads gebruik van het bestaande programma van Facebook en Instagram. Hoe het nieuwe programma er precies uitziet, is onbekend.

Factcheck op Meta Threads

Factcheckers gaan daarmee claims op Threads apart beoordelen, meldt Meta-topman Adam Mosseri. Als factcheckers informatie aanmerken als onwaar, dan pusht het algoritme die berichten minder in de feed van andere gebruikers. De posts blijven wel staan.

Mosseri vermeldt niet welke partijen de factchecks doen en ook niet in welke landen dat gaat gebeuren. Accounts die onwaar gemelde informatie verspreiden, krijgen daarvan een melding. Dat gebeurde al op Threads, maar alleen als die informatie ook al op Instagram of Facebook was beoordeeld. Nu vindt die beoordeling dus specifiek op Threads-posts plaats.