Instagram introduceert knop om iedereen behalve goede vrienden te muten

Instagram breidt zijn bestaande Limits-functie uit. Gebruikers kunnen er voortaan voor kiezen om alleen interacties van goede vrienden weer te geven. Interacties van andere gebruikers worden geblokkeerd.

De Limits-functie bestaat al enkele jaren en is door iedereen te gebruiken. De functie zorgt ervoor dat interacties beperkt worden tot mensen die door de gebruiker zelf gevolgd worden, naast al lang bestaande volgers. Dat betekent dat alleen reacties op posts, reels en stories, berichten, tags en mentions van die gebruikers getoond worden.

De functie wordt nu verder uitgebreid om alle interacties behalve die van goede vrienden te blokkeren, schrijft The Verge. Gebruikers kunnen zelf in de app aangeven wie hun goede vrienden zijn. Als de Limits-functie is aangezet, krijgen gebruikers alleen nog privéberichten, tags en mentions van deze groep. Anderen kunnen nog wel reageren op openbare berichten die geplaatst worden bijvoorbeeld, of deze een like geven, maar de gebruiker ziet die interacties verder niet. Ook weten mensen buiten de lijst met goede vrienden niet dat hun content verborgen wordt.

De Limits-functie kan voor maximaal vier weken aangezet worden, maar daarna verlengd worden. De optie staat in het instellingenmenu in de app.