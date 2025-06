Meta voegt monitoringtools voor Facebook en Instagram toe voor EU-verkiezingen

Meta heeft voor de Europese verkiezingen van volgende week monitoringtools toegevoegd aan CrowdTangle, een tool voor onderzoekers en journalisten om content op Facebook en Instagram te analyseren.

Door deze stap kunnen onderzoekers en journalisten op Facebook en Instagram per EU-land onder meer topics en accounts monitoren om desinformatie op te sporen, meldt persbureau Reuters. De Europese Commissie is blij met de toevoegingen. Meta stopt in augustus met CrowdTangle en vervangt het voor een beperktere tool, de Meta Content Library, waar minder mensen toegang toe krijgen.

De Europese Commissie onderzoekt Meta vanwege het laten verdwijnen van CrowdTangle, dat een belangrijke rol speelt bij het analyseren van hoe informatie zich verspreidt op Facebook en Instagram. Verkiezingen zijn een gevoelig punt, omdat desinformatie daar gevolgen kan hebben voor de keuzes die mensen maken bij het stemmen en zo rechtstreeks invloed kan hebben op de democratie.