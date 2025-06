Aantal gebruikers Tinder en Bumble neemt af, vooral jonge vrouwen haken af

De grootste datingapps ter wereld, Tinder en Bumble, hebben sinds enige tijd te maken met een teruggang van het aantal maandelijkse gebruikers, schrijft zakenkrant Financial Times. Vooral jonge vrouwen lijken af te haken.

Bij Tinder begon de teruggang in 2021 en Bumble volgde in 2023, meldt de Financial Times. Tinder kwam voor het eerst vorig kwartaal onder de 60 miljoen maandelijkse gebruikers; bij Bumble gaat het om ongeveer 20 miljoen maandelijkse gebruikers. Hinge en Grindr hebben geen last van diezelfde teruggang.

Volgens de zakenkrant blijkt uit onderzoeken dat vooral jonge vrouwen afhaken. Een enquête van Bumble meldde dat 70 procent van de vrouwen een 'datingappburn-out' heeft of heeft gehad. De bedrijven achter de diensten, Match Group en Bumble, proberen jonge vrouwelijke gebruikers met nieuwe functies weer op hun platforms te krijgen. Onderzoeksbureau Mintel becijferde dat vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk 47 procent van de mannen tussen 18 en 34 jaar een datingapp heeft gebruikt tegenover 25 procent van de vrouwen.

Door de terugloop van vrouwen hebben heteroseksuele mannen op het platform minder kans op een match en hebben de vrouwen die er wel zitten, meer matches. Per saldo wordt de gebruikservaring hierdoor minder.