KPN gaat privé-5G-netwerken opzetten voor bedrijven

KPN is begonnen met het aanbieden van een dienst voor privé-5G-netwerken voor bedrijven. Die netwerken blijven in de lucht, ook als het KPN-netwerk een storing heeft. Bovendien handelt het netwerk dataverkeer lokaal af.

De dienst heet Campus, meldt KPN. De bedoeling daarvan is dat bedrijven het kunnen inzetten voor verbindingen die koste wat het kost online moeten blijven, wat er ook gebeurt in de buitenwereld. "De netwerkcapaciteit kan bijvoorbeeld volledig worden toegewezen aan bepaalde missiekritische applicaties, zoals het aansturen van autonome voertuigen en robots of augmentedrealitytoepassingen."

Bij een privé-5G-netwerk, dat mogelijk is dankzij de 5G-technologie network slicing, kan een bedrijf op de eigen locatie gebruikmaken van een eigen stukje spectrum. Daarbij functioneert 5G als wifi, met als voordeel dat buiten het bereik de dataverbinding in stand kan blijven via het reguliere 5G-netwerk. Ondanks dat het een 5G-technologie is, werkt Campus ook met 4G-apparatuur, zegt KPN. Details over prijzen en voorwaarden van de dienst staan niet openbaar online.

Er komen twee varianten: een 'dedicated private 5G', waarbij het spectrum en de netwerkcore van de klant zijn en een 'local breakout'-variant, waarbij het gaat om een virtueel eigen netwerk zonder eigen hardware.