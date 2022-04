Verschillende partijen werken samen om het eerste programmeerbare quantumnetwerk in de Randstad op te zetten. Zo'n quantuminternet moet veiligere verbindingen bieden. Volgend jaar moet een simulatie gereed zijn waarmee programmeurs kunnen oefenen.

Komt het eerste volledige quantumnetwerk ter wereld in Nederland? Als het aan Stephanie Wehner van QuTech's Quantum Internet Division ligt wel. Die onderzoeksgroep is samen met KPN, SURF en OPNT een project gestart om verschillende quantumprocessors over een langere afstand in een Nederlands netwerk te verbinden. Uiteindelijk moet er een volledig functioneel en schaalbaar quantumnetwerk ontstaan, dat 'gewoon' over glasvezelkabels werkt. En op dat netwerk moeten bruikbare software-applicaties draaien. Bij de zoektocht naar welke applicaties dat zijn en hoe die er uit zien, kunnen ontwikkelaars volgend jaar helpen. Dan moeten een gesimuleerd netwerk en een sdk beschikbaar komen.