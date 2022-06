QuTech start Quantum Network Explorer voor publieke experimenten quantumnetwerk

QuTech heeft een website voor het uitvoeren van experimenten met quantumnetwerken online gezet. Gebruikers kunnen met Quantum Network Explorer onder andere het genereren van quantumsleutels simuleren.

Quantum Network Explorer biedt een eenvoudige grafische interface om ook zonder specialistische kennis met quantumnetwerken kennis te maken. Momenteel draaien experimenten van gebruikers nog op de simulatieplatforms van QuTech, NetSquid en SimulaQron, maar het doel is om op termijn quantumhardware te koppelen aan Quantum Network Explorer.

De website laat zowel beginners als experts experimenten uitvoeren. Voor beginners zijn daarvoor drie scenario's voorgeselecteerd: gedistribueerde CNOT, quantumteleportatie en QKD. Met de eerste applicatie kunnen gebruikers een CNOT-operatie uitvoeren via een Controller- en een Target-node van een netwerk. Quantumteleportatie maakt een simulatie van het delen van een verstrengelde quantumstaat van twee qubits, een zogenoemd Bell-state of EPR-pair, mogelijk. QKD staat voor quantum key distribution en bij dit experiment kunnen gebruikers quantumsleutels genereren, eveneens met EPR-pairs.

Gebruikers kunnen de testen draaien op gesimuleerde netwerken met nodes in de Randstad, Nederland of Europa. Inloggen is niet vereist, maar wie experimenten wil bewaren krijgt het advies een gratis account aan te maken. Voor deskundigen is er de QNE Application Development Kit, waarmee ze zelf protocollen en applicaties kunnen maken. Die kunnen dan aan de grafische interface toegevoegd worden zodat anderen deze kunnen inzetten.

QuTech richt zich met de tools met name op studenten, onderzoekers, en softwareontwikkelaars. Het doel is om kennis over quantumnetwerken te verspreiden en een gemeenschap van gebruikers op te bouwen die ervaring opdoet met het werken met quantumnetwerken. Tweakers publiceerde vorig jaar het artikel Nederlandse simulatie moet programmeurs kennis laten maken met quantumnetwerk over QuTechs plannen voor een werkend quantumnetwerk en simulaties om hier kennis mee te maken.