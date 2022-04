AIVD zet Russische spionnen uit wegens interesse AI, halfgeleiders en nanotech

De AIVD heeft naar eigen zeggen twee Russische diplomaten ontmaskerd. Het zou gaan om twee officieren van de Russische civiele inlichtingendienst SVR. Ze legden volgens de AIVD contact met personen met toegang tot gevoelige informatie binnen de hightechsector.

De AIVD zegt dat de twee Russische inlichtingenofficieren geaccrediteerd waren als diplomaat op de Russische ambassade in Den Haag. De ene officier hield zich volgens de geheime dienst bezig met spionage op het gebied van technologie en wetenschap. De dienst zegt dat de interesse van deze inlichtingenofficier onder meer uitging naar informatie over kunstmatige intelligentie, halfgeleiders en nanotechnologie. Veel van de technologie zou bruikbaar zijn in civiele en militaire toepassingen.

De tweede Rus die volgens de AIVD ontmaskerd is, vervulde een ondersteunende rol. Beide personen zijn door het Ministerie van Buitenlandse Zaken tot 'persona non grata' verklaard. Dat betekent concreet dat zij niet meer als diplomaat werkzaam mogen zijn in Nederland. Binnenkort moeten zij het land verlaten.

De AIVD zegt dat de hightechsector over hoogwaardige en unieke kennis beschikt en dat deze spionagezaak 'zeer waarschijnlijk' schade heeft toegebracht aan de organisaties waar de bronnen van de Russen actief zijn of waren. Daarmee is er volgens de dienst mogelijk ook schade toegebracht aan de Nederlandse economie of nationale veiligheid.

De AIVD heeft de bronnen van de inlichtingenofficier aangesproken om hun activiteiten te verstoren. Ook heeft de geheime dienst in een aantal gevallen een ambtsbericht uitgebracht 'aan betrokken bedrijven en een hogere onderwijsinstelling', zodat ze maatregelen konden treffen. Eén bericht is gestuurd naar de IND.

Over de identiteit van de bronnen en om welke bedrijven en onderwijsinstelling het gaat, zegt de dienst geen mededelingen te doen. Ook zegt de AIVD niet hoe het de twee Russen in de gaten kreeg, in welke exacte technologieën de officieren geïnteresseerd waren en hoeveel ze al dan niet te weten zijn gekomen.