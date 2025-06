Piratenpartij heeft nog één zetel over in Europees Parlement

De Piratenpartij heeft in Duitsland niet genoeg stemmen behaald tijdens de Europese verkiezingen om zitting te nemen in het Europees Parlement. Er blijft in heel Europa nog maar één lid van de partij over in het Parlement.

Volgens de Duitse Europarlementariër Patrick Breyer haalde de Piratenpartij in Duitsland 186.000 stemmen. Dat is niet genoeg voor een zetel. “Het feit dat de Piratenpartij niet langer vertegenwoordigd zal zijn in het Europees Parlement, is een ramp voor onze digitale rechten”, schrijft Breyer op X en Mastodon.

De Piratenpartij verdwijnt niet helemaal uit het Europees Parlement. De Tsjechische Markéta Gregorová laat op sociale media weten dat zij herverkozen is. Gregorová is de komende vijf jaar de enige vertegenwoordiger van de Piratenpartij in het Europees Parlement. Tijdens de vorige verkiezingen slaagde de Tsjechische Piratenpartij er nog in om drie zetels te bemachtigen.

De Piratenpartij is een politieke beweging die in verschillende landen actief is en zich richt op onderwerpen als digitale rechten, transparantie van de overheid, privacy, hervorming van het auteursrecht en patentwetgeving, en het bevorderen van vrije toegang tot informatie. De partij ontstond in Zweden in 2006, maar heeft sindsdien aanhang gevonden in veel andere landen, waaronder België en Nederland.