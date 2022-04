Twitter schort account lijsttrekker van Nederlandse partij op - update

Twitter heeft het account van Piratenpartij-lijsttrekker Matthijs Pontier tijdelijk opgeschort. De reden daarvoor is niet bekend. De timing valt op, want de partij doet deze week mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland.

Zo zag het account eruit op moment van schrijven

Twitter heeft het account opgeschort vanwege 'verdachte activiteiten, meldt de partij op Twitter. Het is onbekend wat die verdachte activiteiten zijn. Pontier zegt zelf tegen RTL Nieuws dat het wellicht gaat om tweets over vermeend politiegeweld op het Malieveld in Den Haag zondag.

Pontier heeft geen toegang tot zijn account en kan geen tweets plaatsen. Andere gebruikers zien geen tweets van hem meer in hun tijdlijn, maar kunnen het profiel en de tweets nog wel bekijken. Het account heeft ruim 28.000 volgers.

Pontier is lijsttrekker van de Piratenpartij, een van de 37 partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen deze week in Nederland. De verkiezingen vinden maandag tot en met woensdag plaats. Twitter heeft geen uitsluitsel gegeven over waarom deze stap is genomen.

Burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom heeft kritisch gereageerd op het bericht. "We zijn voor ons publieke debat té afhankelijk van platformen zoals Twitter en Facebook. Deze situatie toont dat weer eens pijnlijk aan", aldus Bits of Freedom in een tweet. Vorige week schakelde Twitter al de reacties uit onder een tweet van een andere Nederlandse lijsttrekker. Dat was toen vanwege vermeende misinformatie over coronavaccins.

Update, 13:58: Pontier heeft weer toegang tot zijn account en de opschorting is ongedaan gemaakt. De reden van de opschorting is nog altijd onbekend.