Partijvoorzitter Mark van Treuren wordt nieuwe lijsttrekker van de Piratenpartij

Partijvoorzitter Mark van Treuren wordt de nieuwe lijsttrekker van de Piratenpartij. Hij volgt daarmee Matthijs Pontier en Ancilla van der Leest op, die tijdens vorige verkiezingen lijsttrekkers waren. De ict-georiënteerde partij doet deze verkiezingen mee als een lijst met De Groenen.

Van Treuren werd afgelopen weekend tijdens de algemene ledenvergadering van de partij als nieuwe lijsttrekker gekozen. Hij is nu nog de partijvoorzitter, maar staat die rol af aan Pejman Darvish Zadeh. Vijf leden stelden zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Een daarvan was Matthijs Pontier, die tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2021 nog de lijsttrekker was. Pontier werd eerder dit jaar ook al verkozen als bestuurder bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

De Piratenpartij, die vroeger vooral opkwam voor digitalisering en ict, doet dit jaar mee met de Tweede Kamerverkiezingen als een lijst samen met De Groenen. De partij heeft nog geen verkiezingsprogramma samengesteld voor de komende verkiezingen, maar Van Treuren liet eerder al aan Tweakers weten vooral veel te willen inzetten op woningnood, maar ook op het tegengaan van 'chatcontrol', ofwel plannen vanuit Europese en nationale overheden om meer inzage te krijgen in chatberichten. Van Treuren zegt tegen Tweakers blij te zijn met de nominatie. "Er komt veel op me af, maar ik ben heel blij met het team om mij heen, dat het handzaam maakt."

Tweakers sprak vorig jaar met Van Treuren en toenmalig lijsttrekker Pontier en publiceerde dit interview.