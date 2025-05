Meta test TweetDeck-achtige dashboardfunctie voor Threads

Meta test 'pinned columns' waarmee gebruikers van Instagram Threads verschillende feeds in een scherm kunnen bekijken. Deze overzichtsfunctie is vergelijkbaar met het voormalige TweetDeck. Het is niet bekend wanneer het bedrijf de functie voor alle gebruikers beschikbaar maakt.

De ceo van Meta, Mark Zuckerberg, toont in een post op Threads hoe de vastgezette kolommen eruit zien. Op het scherm zijn onder meer zijn For You-feed en verschillende onderwerspecifieke feeds te zien. Zuckerberg schrijft dat de functie momenteel getest wordt. Tegenover Engadget bevestigt het platform dat de functie onder een beperkte groep gebruikers getest wordt. Momenteel ondersteunt de pagina maximaal honderd kolommen, maar dat kan volgens een woordvoerder van het bedrijf nog veranderen.

De functionaliteit lijkt zowel visueel als wat opties betreft erg op TweetDeck, wat een functie van het voormalige Twitter was om feeds inzichtelijk te maken via een centraal dashboard. Meta bracht Threads in de zomer van 2023 uit als alternatief voor wat toen X ging heten. In diezelfde periode kregen X en eigenaar Elon Musk veel kritiek voor de ingrijpende veranderingen aan het platform. Een van die veranderingen was het vereisen van een betaald X-abonnement voor het gebruik van TweetDeck, wat sindsdien officieel X Pro heet.