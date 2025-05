Nederland getroffen door landelijke storing bij pinnen - update

Nederland heeft te maken met een landelijke storing bij het betalen via pin. Zowel betaalautomaten in winkels als geldautomaten lijken hierdoor niet goed te functioneren.

Duizenden getroffenen melden sinds 18.00 uur problemen met pinnen via AlleStoringen. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoelang deze nog zal duren.

Update, 20.45 uur: Het aantal meldingen neemt intussen drastisch af. Verschillende bronnen meldden dat de oorsprong van de storing bij betalingsverwerker Equens lag. Het is nog steeds niet duidelijk wat de precieze oorzaak van de storing was.