Threads-gebruikers kunnen voortaan kiezen wie berichten kan reposten

Threads-gebruikers kunnen voortaan kiezen welke leden hun berichten opnieuw kunnen delen en welke niet. Het wordt ook mogelijk om het reposten van berichten geheel onmogelijk te maken. Threads wil er met deze maatregelen voor zorgen dat het platform ‘een meer positieve plek’ wordt.

Er zijn voorlopig drie opties waarmee gebruikers het reposten van hun eigen berichten op Threads kunnen beheren. Het wordt allereerst mogelijk om elke andere gebruiker berichten te laten reposten, zonder enige beperking. Gebruikers krijgen vervolgens ook de optie om enkel de door hen gevolgde accounts deze mogelijkheid te geven. Via de derde optie kunnen gebruikers ervoor zorgen dat geen enkele ander Threads-lid hun berichten kan reposten.

Instagram-ceo Adam Mosseri legt in een bericht uit dat Threads-leden via deze maatregel meer controle krijgen over hun ervaringen op het platform. Het is niet duidelijk of er in de nabije toekomst nog meer maatregelen zullen bijkomen.