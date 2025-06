Donald Trump mag weer op Instagram en Facebook

Meta-dochters Facebook en Instagram hebben Donald Trump zijn account teruggegeven. Meta vindt dat het risico voor de publieke veiligheid voldoende is verminderd, maar heeft de ban ook onpraktisch en slecht voor de vrijheid van meningsuiting genoemd.

Meta kondigde vorige maand al aan dat dit moment eraan zat te komen. De oud-president van de Verenigde Staten hangt wel zwaardere straffen boven het hoofd als hij opnieuw over de schreef gaat. Als hij wederom de gemeenschapsrichtlijnen van de platformen overtreedt, kan hij opnieuw een schorsing krijgen, met een duur van een maand tot twee jaar, afhankelijk van de ernst van het feit. Dat laat een woordvoerder weten aan onder andere Semafor.

Donald Trump heeft er in totaal twee jaar aan schorsing op zitten. Hij werd van het platform verbannen nadat hij opruiende berichten online had gezet in het kader van de bestorming van het Amerikaanse Capitool in 2021. Daarbinnen werd op dat moment de verkiezingsuitslag, een overwinning voor Joe Biden, geformaliseerd.

Het is nog maar de vraag of de oud-president zijn Instagram- en Facebook-account gaat gebruiken. Twitter liet Trump afgelopen november weer terug op het platform, maar daar heeft hij sindsdien nooit een tweet geplaatst. De oud-president heeft een eigen sociaal medium, Truth Social, waar hij nu actief op is. Dit platform is gebaseerd op Mastodon.