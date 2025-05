'Facebook en Trump schikken, Meta betaalt 25 miljoen voor opschorten accounts'

Facebook-moederbedrijf Meta en de Amerikaanse president Donald Trump hebben een schikking getroffen in een rechtszaak over het opschorten van Trumps accounts in 2021. Dat stellen anonieme bronnen tegenover The Wall Street Journal.

Als onderdeel van de schikking betaalt Meta 25 miljoen dollar aan Trump, stellen de ingewijden. 22 miljoen dollar daarvan zou gaan naar een fonds voor Trumps presidentiële bibliotheek. De resterende drie miljoen dollar gaan naar de juridische kosten en naar de andere eisers die de zaak ondertekenden. Volgens de bronnen van The Wall Street Journal erkent Meta niet dat het iets fout heeft gedaan. Zowel Trump als Meta hebben nog niet gereageerd op de berichtgeving.

Meta besloot in 2021 dat Trump twee jaar lang niet welkom was op Facebook en Instagram omdat hij zich lovend uitliet over de mensen die het Capitool bestormden. Twitter en YouTube namen destijds eenzelfde beslissing en weerden Trump ook van hun platform. Trump sprak van censuur en stapte naar de rechter, waar hij een collectieve rechtszaak aanspande tegen Google, Twitter en Facebook.

Inmiddels is Trump op alle platformen weer welkom. Twitter, tegenwoordig X, liet Trump in 2022 weer toe, toen Elon Musk de eigenaar werd van het platform. YouTube volgde in maart 2023. Meta hief de beperkingen in februari 2023 op, maar besloot dat er zwaardere straffen zouden volgen als Trump weer de fout in ging. Die potentiële sancties zijn in juli vorig jaar geschrapt.