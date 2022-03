Trump komende twee jaar niet welkom op Facebook en Instagram

Donald Trump is zeker twee jaar lang niet welkom op Facebook en Instagram. Dat kondigt het bedrijf vrijdag aan. De voormalig Amerikaanse president werd in januari van de platformen verbannen, omdat hij zich lovend uitliet over de mensen die het Capitool bestormden.

In een verklaring maakt Facebook de beslissing bekend om Trump tot januari 2023 niet meer toe te laten op Facebook en Instagram. De beslissing werd genomen nadat het oversight board van Facebook bezwaar had gemaakt tegen het blokkeren van Trump voor onbepaalde tijd. Niet zozeer omdat ze van mening zijn dat het account niet geblokkeerd had mogen worden, maar omdat er geen duidelijke termijn aan de sanctie werd gekoppeld.

Na twee jaar wordt gekeken of Trump mag terugkeren op de platformen van Facebook. Als dan wordt bepaald dat de voormalig Amerikaanse president nog steeds een gevaar kan vormen voor de publieke veiligheid, kan de ban verlengd worden. Ook kan Facebook dan nog besluiten om het account helemaal te verwijderen.

Het account van Trump werd op 7 januari geblokkeerd door Facebook, nadat hij de mensen die het Capitool bestormden op 6 januari had opgehemeld. De supporters bestormden het Capitool nadat Trump de presidentsverkiezingen verloren had.