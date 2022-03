Voormalige medewerkers Blizzard, Epic en Riot onthullen eigen mmo Palia

Ontwikkelaar Singularity 6 kondigt vrijdag de nieuwe mmo Palia aan. Het is de eerste game van de studio die voornamelijk bestaat uit voormalige medewerkers van Blizzard, Epic en Riot. Palia moet volgens de studio een 'massively multiplayer community simulation game' worden.

In Palia kunnen spelers een eigen basis bouwen en deze naar eigen inzicht personaliseren. In de aankondigingstrailer is te zien hoe een speler een moestuin aanlegt en van een tent naar een volledig ingericht huis toewerkt.

Daarnaast kunnen spelers samen op avontuur en is het de bedoeling dat de game een echte mmo wordt. Over het verhaal of de mogelijke vijanden die spelers tegenkomen in de game is nog niet zoveel bekendgemaakt. In een eerder interview met Techcrunch lieten de ontwikkelaars weten inspiratie te halen uit games als Animal Crossing, Stardew Valley en The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Palia bevindt zich in een nog zeer vroege ontwikkelingsfase. Singularity 6 wil nog niet zeggen wanneer ze denken dat de game af zal zijn. Geïnteresseerden kunnen zich via de website van de game inschrijven voor een pre-alphatest.

Singularity 6 werd in 2018 opgericht. De oprichters haalden in 2019 16,5 miljoen dollar op bij een investeerder voor de ontwikkeling van hun game.