Geblokkeerde Facebook-pagina gemeenteraad Breda weer online

De blokkade op het Facebook-account van de gemeenteraad van Breda is donderdagavond weer opgeheven. Het account werd dinsdag opeens geblokkeerd. Het is nog altijd niet duidelijk waarom het account werd geblokkeerd.

Begin deze week werd het Facebook-account van de Gemeenteraad van Breda opeens geblokkeerd. Volgens de griffier die de pagina beheert werd er geen reden gegeven voor de blokkade. Ook nu de blokkade is opgeheven, heeft Facebook nog steeds geen reden gegeven voor de blokkade. Dat laat de griffier weten tegenover BN DeStem.

Op de Facebook-pagina van de Bredase gemeenteraad worden slechts een paar berichten per week gepubliceerd. Het gaat dan om oproepen om de gemeenteraadsvergadering te volgen of om een cursus aan te kondigen. Ook wordt er wel eens een livestream gedaan via het account, maar alles wat online wordt geplaatst is volgens de griffier neutrale content.

Het is dan ook niet duidelijk waarom Facebook het account opeens blokkeerde. Facebook heeft niet meer gereageerd op de blokkade, maar alleen het account weer geactiveerd. Inmiddels heeft de gemeenteraad ook weer berichten kunnen plaatsen.