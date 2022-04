Donald Trump klaagt Facebook, Google en Twitter aan in collectieve rechtszaak

Voormalig Amerikaans president Donald Trump daagt Facebook, Google, Twitter en hun ceo’s voor de rechter via een collectieve rechtszaak. Dat kondigde hij aan tijdens een persconferentie. Volgens Trump leggen deze bedrijven de conservatieve Amerikaanse stemmen aan banden.

Trump deed de aankondiging van de collectieve rechtszaak in zijn golfclub nabij Bedminster, New Jersey. Daar stelde hij onder heel wat mediabelangstelling dat Facebook, Google en Twitter de conservatieve stem van het Amerikaanse volk "onderdrukken en censureren". "Ik wil een onmiddellijke stopzetting van deze illegale censuur van Amerikanen", stelde hij. "Het is onwettig, onconstitutioneel en on-Amerikaans".

Tijdens de toespraak verwees Trump naar het feit dat zijn accounts op Facebook en Twitter werden geblokkeerd. "Er is geen beter bewijs dat deze bedrijven ontspoord zijn, dan het feit dat ze de zittende president van de Verenigde Staten hebben verboden", klonk het. Nadien liet hij andere mensen aan het woord die ook verhinderd werden om bepaalde boodschappen te delen op de sociale netwerken.

Een advocaat van Trump kreeg nadien ook het woord. Hij stelde dat enkel het Amerikaanse Hooggerechtshof kan aanduiden wat haatspraak en desinformatie is. "En niet twee bedrijfsleiders in Californië".

Het Twitter-account van Donald Trump werd op 9 januari van dit jaar permanent verbannen omdat de toen nog zittende Amerikaanse president tweets had gepost die volgens Twitter 'aanzette tot geweld'. De aanleiding van deze tweets was de bestorming van het Amerikaanse Capitool door pro-Trump-demonstranten op 6 januari. Om welke tweets het gaat en wat daarbij de precieze motivaties waren, zette Twitter uiteen in een blogpost.

Het Facebook- en Instagram-account van Trump werd op 7 januari geblokkeerd door Facebook, nadat hij de mensen die het Capitool bestormden op 6 januari had opgehemeld. De toezichtraad van Facebook, Facebook Oversight Board, stelde begin mei dat het bedrijf rechtmatig had gehandeld maar dat het binnen de zes maanden een duidelijk oordeel moest vellen over de duur van de blokkade van Trump. Dat oordeel kwam er begin juni. Toen werd bekendgemaakt dat Trump twee jaar lang niet welkom is op Facebook en Instagram.