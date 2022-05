Toezichtraad Facebook: Trump-blokkade is terecht, beslissing moet duidelijker

Facebook heeft de voormalige Amerikaanse president Donald Trump terecht geblokkeerd, concludeert de Facebook Oversight Board. Het bedrijf heeft wel verkeerd gehandeld door Trumps accounts voor 'onbepaalde tijd' te blokkeren en moet een duidelijkere beslissing nemen.

Facebook moet binnen zes maanden een duidelijk oordeel vellen over de duur van de blokkade van Trump. De Facebook Oversight Board heeft kritiek op de blokkade voor onbepaalde tijd die Facebook invoerde, want zo'n straf bestaat niet volgens de richtlijnen van het sociale netwerk. De normale straffen zijn het verwijderen van de overtredende inhoud, het opleggen van een tijdsgebonden schorsing of het permanent uitschakelen van de pagina en het account.

Na het blokkeren van Trump vroeg Facebook aan zijn eigen toezichtraad of de beslissing terecht was en of die in stand gehouden moet worden. De Oversight Board stelt dat Facebook daarmee zijn verantwoordelijkheden ontloopt en weigert daar antwoord op te geven.

De raad wil dat Facebook de zaak nog een keer beoordeelt en met een eigen oordeel komt dat in overeenstemming is met de regels. Facebook zal dus zelf moeten beslissen of de blokkade van Trumps account definitief is. Ook heeft de toezichtraad aanbevelingen gedaan om duidelijker beleid te implementeren. Volgens de raad kan Facebook zich niet permitteren om een gebruiker voor een onbepaalde periode te blokkeren zonder dat er criteria bekend zijn over wanneer die blokkade eventueel opgeheven kan worden.

De beslissing om de Facebook- en Instagram-accounts van Trump te blokkeren, ging volgens de toezichtraad wel volgens de regels. De Oversight Board concludeert dat twee posts van Trump op 6 januari in overtreding zijn van de Facebook Community Standards en de Instagram Community Guidelines.

Het gaat om posts waarin Trump als reactie op de gewelddadige bestorming van het Amerikaanse Capitool zei: "We love you. You're very special" en "great patriots" en "remember this day forever". Ook zegt de toezichtraad dat Trump met het volhouden van een ongegrond verhaal over verkiezingsfraude een omgeving creëerde die een ernstig risico op geweld opleverde.