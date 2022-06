Parler bood aandeel in bedrijf aan als Trump posts als eerste daar zou plaatsen

Sociaal medium Parler en het team van toenmalig Amerikaans president Donald Trump zijn in gesprek geweest over een deal, waarbij een bedrijf van Trump 40 procent van de aandelen van Parler zou krijgen en Trump als eerste op het sociale medium zijn posts zou zetten.

Het zou gaan om een tijdelijke exclusiviteit op de posts van Trump van vier uur, meldt Buzzfeed op basis van een document uit december en twee anonieme bronnen. Trump gebruikte tijdens zijn presidentschap tweets en Facebook-posts om aankondigingen te doen, zoals over het ontslaan van ministers of ontwikkelingen in buitenlands beleid.

In ruil voor die stap zou Parler de Donald Trump Organization een aandeel van 40 procent hebben aangeboden. Parler hoopte vermoedelijk dat de komst van Trump op het platform en de tijdelijke exclusiviteit van posts veel nieuwe gebruikers zou aantrekken. Bovendien zou Trump links naar Parler gaan gebruiken in posts op andere platforms en in e-mails.

De onderhandelingen begonnen in juni vorig jaar, maar liepen snel vast. Nadat Trump in november de verkiezingen verloor, zouden beide partijen weer onderhandeld hebben. Die onderhandelingen stopten na de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari: vlak daarna haalden Apple en Google Parler uit hun downloadwinkels en stopte Amazon met de hosting van het platform.

Een van de betrokkenen aan de zijde van Parler heeft de gesprekken bevestigd, maar claimt dat er in het artikel van Buzzfeed niet nader genoemde onnauwkeurigheden zitten. De Project on Government Oversight, een non-profit die onder meer fraude en corruptie binnen de overheid van de VS onderzoekt, zegt dat de deal ethiekregels zou overtreden, omdat Trump zijn invloed als president zou gebruiken om een bedrijf waar hij aandelen in zou krijgen te promoten. Dat zou wetgeving rond omkoping schenden, denkt een woordvoerder van die non-profit. Trump heeft geen account gehad op Parler. Het sociale medium is sinds een maand offline.