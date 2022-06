Parler verschijnt weer in Apple App Store en blokkeert haatberichten in iOS-app

De Parler-app is maandag weer verschenen in de Apple App Store, nadat het ruim vier maanden lang van het platform was verbannen. Parler blokkeert nu haatzaaiende berichten in de iOS-app, maar toont deze wel in de Android-app en webapps.

Voor de iOS-app heeft Parler een moderatiesysteem gemaakt dat met kunstmatige intelligentie werkt, zegt het bedrijf onder meer tegen The Washington Post. Deze AI labelt berichten als deze als 'haatzaaiend' worden herkend. In de iOS-app worden deze berichten dan niet getoond, in de andere Parler-versies zijn deze berichten zichtbaar door een melding weg te klikken. Onder haatzaaiende berichten verstaat Parler onder meer berichten met racistische opmerkingen.

De app ziet deze blokkade van haatzaaiende berichten als onwenselijk en blijft Apple vragen of ze een waarschuwingslabel kunnen inzetten om de berichten alsnog te kunnen tonen, zoals het in de andere versies doet. Apple blijft vooralsnog vasthouden aan de blokkade als eis om in de App Store te verschijnen.

Parler is een sociaal medium waar weinig tot geen moderatie is. Apple, Amazon en Google verbraken in januari hun banden met de app, na de bestorming van het Amerikaanse Capitool. Volgens Apple waren er veel berichten te vinden in de app die in strijd waren met Apples App Store-richtlijnen. Pas als Parler een verbeterd moderatieplan zou krijgen, zou de app weer in de App Store mogen verschijnen. Een maand geleden bleek dat Apple Parler weer had goedgekeurd voor de appwinkel. Google heeft voor zover bekend de app nog niet goedgekeurd.