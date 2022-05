Sociaal medium Parler is offline nadat techbedrijven banden hebben verbroken

Sociaal medium Parler is sinds maandagochtend offline. Techbedrijven verbraken in de afgelopen dagen een voor een de banden met het bedrijf. Nu heeft Amazon de AWS-hosting stopgezet, waardoor het platform niet langer bereikbaar is.

Statement ceo: we komen terug online

De site van Parler is niet langer bereikbaar nadat Amazon eerder al had gezegd dat het zou stoppen met hosten van de diensten van het bedrijf. Amazon was niet de eerste die actie ondernam; Google verwijderde de app van het bedrijf vlak voor het weekeinde uit de Play Store en Apple volgde die stap door Parler ook uit de App Store te verwijderen.

De reden voor het verbreken van de banden is de inhoud van berichten op het sociale medium en het gebrek aan moderatie. Business Insider citeert uit een mail van Amazon aan Parler dat de dienst de gebruiksvoorwaarden had geschonden. "Onlangs hebben we een toename gezien van gewelddadige content op de site en die is in strijd met de voorwaarden. Het is duidelijk dat Parler geen effectief proces heeft om te voldoen aan de AWS-voorwaarden."

Daarnaast zou Parler zijn gehackt. Daardoor zouden hackers admin-rechten hebben gekregen om zo alle data en beeldmateriaal van de site binnen te halen. Daaronder zijn foto's van identificatie van gebruikers. Parler-ceo John Matze zei in een inmiddels niet langer te raadplegen post op de eigen site dat het tot een week kan duren om de dienst weer op te bouwen en online te zetten. Het is onbekend waar de dienst vanaf dan gehost zal worden. Parler bestaat twee jaar. De Amerikaanse dienst bestond als alternatief voor bestaande sociale media als Facebook en Twitter, waar volgens de oprichters gebruikers niet kunnen zeggen wat ze willen zonder een straf opgelegd te krijgen. In de afgelopen week kende de site een opleving in populariteit. Die hing samen met de bestorming van het Amerikaanse Capitool.