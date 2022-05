Apple laat Parler weer toe in de App Store

Sociaal medium Parler wordt weer toegelaten in de App Store. Dat meldt Apple in een brief aan het Amerikaanse congres. Het bedrijf meldt dat Parler plannen heeft voorgesteld die voor betere moderatie van berichten op het platform moeten zorgen.

Apple richtte de brief aan congreslid Ken Buck en senator Mike Lee, merkte CNN op. Het bedrijf schrijft in de brief dat de updates die Parler heeft voorgesteld voldoende zijn om aan zijn richtlijnen voor de App Store te voldoen. Het bedrijf heeft deze beslissing vorig week al kenbaar gemaakt aan het sociale medium. Apple verwacht naar eigen zeggen dat de geüpdatete app beschikbaar komt zodra Parler deze uitbrengt.

Parler werd op 9 januari uit de App Store geweerd, in navolging van de bestorming van het Amerikaanse Capitool. Apple vond naar eigen zeggen 'een groot aantal posts die in strijd waren met richtlijnen van de App Store'. Het bedrijf meldde onder andere dat content op Parler niet voldoende werd gemodereerd. Voordat de app werd verwijderd, eiste Apple op 8 januari dat Parler binnen 24 uur 'haatdragende en gewelddadige content' van het platform zou verwijderen en dat het platform met een plan voor het verbeteren van contentmoderatie zou komen.

Parler bestaat sinds 2018 en is een alternatief voor sociale media als Facebook en Twitter. Volgens de makers van de dienst, kunnen gebruikers van die platforms niet altijd hun meningen uiten zonder verbannen te worden. De app kende begin dit jaar een opleving in populariteit. Dat ging samen met de bestorming van het Amerikaanse Capitool op woensdag 6 januari.

Apple was niet het enige bedrijf dat de banden met Parler in januari verbrak. De app werd in januari ook uit de Google Play Store verwijderd. Amazon stopte enkele dagen later met het hosten van het sociale netwerk, waardoor het platform enige tijd onbereikbaar was. Parler kwam in februari weer online via een andere webhoster, hoewel de app toen nog niet beschikbaar was in de verschillende appwinkels. De app is nog altijd niet beschikbaar in de Play Store van Google.