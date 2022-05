Sony houdt PlayStation Store voor PS3 en PS Vita na kritiek toch open

De PlayStation Store voor de PlayStation 3 en PS Vita blijft voorlopig toch wel beschikbaar. Daarmee komt het bedrijf terug op een eerdere beslissing. De downloadwinkel voor de PlayStation Portable uit 2005 wordt nog wél op 2 juli gesloten.

"Recentelijk hebben we spelers laten weten dat de PlayStation Store voor PS3- en Vita-apparaten deze zomer zou stoppen. Bij nader inzien is het echter duidelijk geworden dat we hiermee een verkeerde beslissing hebben genomen", schrijft Sony Interactive Entertainment-ceo Jim Ryan op de PlayStation-blog. "Ik ben dan ook blij vandaag te kunnen melden dat de PS Store voor deze consoles operationeel blijft."

Sony kondigde eind maart aan dat zijn downloadwinkels voor de PS3, PS Vita en PSP per 2 juli gesloten zouden worden. Daarmee zou het onmogelijk worden om digitale games of dlc aan te schaffen voor deze consoles. Volgens Sony kwam deze beslissing oorspronkelijk voort uit 'een aantal factoren'. Het bedrijf noemt daarbij 'uitdagingen op het gebied van commerciële ondersteuning voor oudere apparaten'. Sony zou zich ook meer willen richten op meer recente consoles, zoals de PlayStation 5.

De beslissing van Sony werd aanvankelijk met veel kritiek ontvangen door gamers. Daarom heeft het bedrijf besloten om deze terug te draaien. "We zien nu dat velen van jullie ongelooflijk graag klassieke games op PS3 en PS Vita willen kunnen blijven kopen in de nabije toekomst, dus ik ben blij dat we een oplossing hebben kunnen vinden om de activiteiten voort te zetten", aldus Ryan. "Ik ben blij dat we dit stukje van onze geschiedenis levend kunnen houden voor gamers om van te genieten."