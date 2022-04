PS3- en Vita-spelers kunnen straks niet meer rechtstreeks games kopen in Store

Sony gaat de mogelijkheid om met een creditcard, betaalkaart of ander betaalmiddel rechtstreeks PlayStation 3- en Vita-games te kopen in de PlayStation Store op 27 oktober verwijderen. Gebruikers zullen dan op de consoles ook geen geld meer toe kunnen voegen aan hun accounts.

PS3- en Vita-games kopen blijft voorlopig nog wel mogelijk, maar vanaf 27 oktober kan er niet meer vanaf die systemen zelf betaald worden, zegt PlayStation. Gebruikers moeten dan via een PlayStation 4 of 5, pc of smartphone eerst geld overmaken naar de digitale portemonnee van de PlayStation Store. Dan kunnen ze met hetzelfde account de gewenste content kopen op de console.

Behalve games valt dlc voor PlayStation 3- en Vita-spellen hier ook onder. Cadeaubonnen kunnen volgens PlayStation nog wel via de PS3 en Vita ingewisseld worden.

Eerder dit jaar kondigde PlayStation aan de digitale winkels van de twee consoles helemaal te willen sluiten, maar na veel kritiek besloot het bedrijf ze voorlopig toch open te houden. Hierdoor is het ook mogelijk gebleven om PSP-games te kopen, aangezien die alleen nog via de Vita-winkel verkrijgbaar zijn. Dat het niet meer mogelijk wordt om via de PS3 en Vita te betalen, lijkt weer een eerste stap te zijn richting een volledige sluiting.