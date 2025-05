Gerucht: Sony werkt aan nieuwe PlayStation-handheld die games via PS5 streamt

Sony zou werken aan een nieuwe handheldconsole die onder de PlayStation-lijn zou komen te vallen, zegt Insider Gaming. Dat apparaat lijkt op een opvolger van de PlayStation Portable en Vita, maar zou in combinatie met de PS5 moeten worden gebruikt.

Insider Gaming stelt op basis van bronnen dat het apparaat de Q Lite als werktitel heeft. Dat zou een PlayStation-handheld moeten worden die alleen in combinatie werkt met de PlayStation 5. Dat impliceert dat het apparaat een verlengstuk van de console wordt. Volgens Insider Gaming gaat het niet om een cloudgamingapparaat. De Q Lite zou in plaats daarvan via Remote Play werken. Dat is anders dan de andere Sony-handhelds, de PlayStation Portable en de PS Vita, waar games apart voor moesten worden ontwikkeld.

Het apparaat zou daarmee wel altijd online moeten werken. Het streamen zou op een 1080p-resolutie met 60fps gaan, stelt de site. Volgens de bronnen van Insider Gaming lijkt het apparaat op een DualSense-controller, maar heeft dat een lcd-scherm van acht inch in het midden. Het apparaat krijgt daarnaast dezelfde adaptive triggers die de DualSense ook heeft en heeft daarnaast een volumeknop, speakers en een audiopoort. Sony heeft het bestaan van zo'n handheldconsole tot nu toe nog niet officieel bevestigd en het is niet bekend of en wanneer dat uit moet komen.