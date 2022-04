Oude Sony-consoles kunnen PS Store-games niet spelen wegens kalenderfout

Gamers die spellen uit de digitale winkels van Sony willen spelen op hun PlayStation-consoles en handhelds, lopen tegen een probleem aan met verlopen licenties. Volgens de winkels is hun licentie om de game te spelen verlopen rond nieuwjaarsdag 1970, de Unix Epoch.

Volgens een round-up van Kotaku doet het probleem zich voor op een meervoud aan Sony-platformen, maar niets nieuwer dan de PS Vita uit 2011. Spelers melden bijvoorbeeld dat ze Chrono Cross, van origine een PS1-game, niet kunnen spelen op hun PS Vita en PlayStation 3. Andere spelers melden weer dat ze hun gehele digitale Vita-library niet kunnen spelen.

Het probleem, zoals geschetst door een foto van een getroffen gebruiker, zit hem erin dat op de een of andere manier de verloopdatum van de licentie ingesteld is op 12/31/1969. Die datum ligt verdacht dicht op de zogenaamde Unix Epoch, het punt dat ingesteld is als 'nul' op de kalender. Het nut daarvan is dat met behulp van een nulpunt op de kalender een datum en tijd genoteerd kan worden als een integer, die staat voor de hoeveelheid seconden of milliseconden die verstreken zijn sinds het kalendernulpunt. Vermoedelijk gaat er bij de systemen van Sony iets mis, waardoor het moment van verlopen naar nul verspringt.

De getroffen gebruikers melden dat de Sony-klantenservice adviezen geeft met een strekking van 'doe een fabrieksreset op je console' en variaties daarop, wat geen soelaas biedt. Sony had niet gereageerd op een verzoek om commentaar van Kotaku voor publicatie van hun stuk op vrijdag.

Het is niet voor het eerst dat Sony het spelen van klassieke games op zijn oudere platformen bemoeilijkt, hoewel dit geval niet met opzet plaats lijkt te vinden. Sony wilde vorig jaar de PS Stores voor de PlayStation 3, PS Vita en PSP opdoeken. Daarmee dreigde een hoop oude games niet of zeer moeilijk verkrijgbaar te worden. Gamers lieten hun onvrede daarover merken en Sony krabbelde terug, hoewel de PSP-winkel ten dode opgeschreven bleef. Die sloot vorig jaar, maar PSP-games kunnen nog wel gekocht worden via de PS3 en Vita.