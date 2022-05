Updates PlayStation 3 en Vita voegen verplichte tweestapsverificatie PSN toe

Sony heeft dinsdag stilletjes firmware-updates uitgerold voor de PlayStation 3 en PlayStation Vita. Na het installeren van de update kunnen gebruikers alleen nog inloggen bij het PlayStation Network via tweestapsverificatie.

Bij de PlayStation 3 gaat het om firmwareversie 4.89 en bij de PS Vita om versie 3.74. over De patches verwijderen de mogelijkheid om een PSN-account aan te maken op de consoles zelf. Dat moet nu via de smartphone of pc. Daarna kan de gebruiker alleen nog inloggen bij het PlayStation Network via tweestapsverificatie. Dit geldt ook voor bestaande PSN-accounts die zijn aangemaakt via een PS3 of PS Vita, schrijven Planète Vita en meerdere Resetera-gebruikers. Bij de verificatie moeten gebruikers ook de pincode of het wachtwoord van hun apparaat invoeren.

De PlayStation 3 kwam in Europa uit op 23 maart 2007. Sinds 2017 worden er geen nieuwe exemplaren van de consoles gemaakt. De PlayStation Vita werd op 22 februari 2012 uitgebracht in Europa en wordt sinds 2019 niet meer gemaakt.

Update, 10.34: Links naar pagina's over de firmware-updates toegevoegd.