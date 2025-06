Makers van PlayStation Vita-emulator brengen 'experimentele' Android-versie uit

De Sony PlayStation Vita-emulator Vita3K is sinds zondag beschikbaar voor Android-apparaten. De emulator vereist minimaal Android 7 en een apparaat met een ARM64-soc. De ontwikkelaars benadrukken dat de emulator nog experimenteel is en daardoor kan crashen.

De makers hebben de Android-versie van Vita3K op GitHub gepubliceerd en zeggen op Discord dat de emulator in ieder geval werkt op een apparaat met Unisoc T618-soc met 3GB geheugen en een Mali G52 MP2-gpu. Die Unisoc is een instap-soc die eind 2019 is aangekondigd. Met die specificaties kan de emulator 'veel games met een consistente framerate' spelen.

Om games te installeren moeten deze eerst ontsleuteld worden, wat volgens de ontwikkelaars tijd kan kosten. De app moet gedurende dit proces geopend blijven. De makers zeggen dat het toetsenbord mogelijk ook niet altijd werkt en dat de aanraakgevoelige delen die achter de Vita zaten, nog niet in de Android-versie van de emulator werken. Games die dit vereisen, moeten in de PS TV-modus gespeeld worden. Via een gids leggen de makers uit hoe je een gekochte Vita-game kan dumpen om deze in de emulator te kunnen spelen.

Vita3K is een emulator waar eerder een Windows-, Mac- en Linux-versie van verscheen. De makers claimen dat 422 van de 1085 verschenen Vita-games in de emulator werken. Sony bracht de PlayStation Vita in 2012 uit in de Benelux, vier jaar later staakte het bedrijf de verkoop van de handheld. Sinds 2018 maakt Sony ook geen fysieke games meer voor de console.