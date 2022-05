Hacker krijgt oude webversie PS Store met PS3- en Vita-games weer werkend

Een hacker heeft de oude browserversie van de PlayStation Store weer werkend gekregen. Deze oude versie biedt namelijk nog games aan voor platformen als de PlayStation 3, PS Vita en PSP. Het is de hacker gelukt omdat Sony de achterliggende api niet uitgeschakeld heeft.

De hacker, die zichzelf Silica noemt, stelt alleen de html-bestanden van de originele Store nodig waren om de oude Store weer toegankelijk te maken. Die bevatten de nodige JavaScript-elementen die via de nog actieve Sony-api communiceren met de servers van het Japanse bedrijf. Die html-bestanden waren eenvoudig te downloaden van Archive.org.

Voor het gemak van de minder technisch onderlegde gebruiker, heeft Silica een Firefox-add-on gepubliceerd, die het proces dat hij in de video hieronder beschrijft, automatiseert. Niet alleen is de Store werkelijk te gebruiken, maar men kan ook inloggen, aankopen doen en de Download-lijst inzien.

De add-on vraagt permissie om gebruikersdata voor store.playstation.com en web.archive.org in te zien. Mozilla zelf legt uit dat 'data die op die pagina's ingevoerd wordt, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden, uitgelezen kunnen worden door de add-on'. Het inloggen gaat echter volgens de instructies van de extensie via het domein my.playstation.com, waarvoor de add-on geen data opvraagt. Daarnaast is er de optie om 2fa in te zetten.

Sony verving deze versie van de PS Store door de huidige in oktober van vorig jaar. Met de wijziging verdween de optie om via het web games voor andere platformen dan PS4, PS5 en PSVR op te zoeken en te kopen. Gebruikers zijn daarvoor aangewezen op de Store-apps op de consoles zelf, maar die vindt men vaak niet gebruiksvriendelijk. Fans zijn in hun reacties dan ook zeer positief over deze ontwikkeling.

De digitale winkels voor de PlayStation 3 en PS Vita zouden overigens tot kort geleden nog volledig gesloten worden, zowel op web als op de consoles zelf. Sony vond dat die platformen niet meer genoeg gebruikt werden, maar na veel kritiek kwam het bedrijf op die beslissing terug. Dat lot blijft de PSP-winkel echter niet bespaard: die sluit per 2 juli.